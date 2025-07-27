https://sarabic.ae/20250727/ويتكوف-ترامب-هو-شرطي-العالم-حاليا-وهذا-مهم-لأنه-يجلب-النظام-والاستقرار-1103075271.html

ويتكوف: ترامب هو شرطي العالم حاليا وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار

ويتكوف: ترامب هو شرطي العالم حاليا وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار

سبوتنيك عربي

اعتبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلعب حاليا دور "شرطي العالم" على حد وصفه، معتبرا أن هذا الدور مهم في فرض... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T06:21+0000

2025-07-27T06:21+0000

2025-07-27T06:21+0000

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دونالد ترامب

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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وأكد ويتكوف عودة الزخم إلى عدد من مسارات التفاوض الإقليمية والدولية، التي شهدت تعثرا خلال الفترة الماضية.وأشار ويتكوف إلى أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، التي كانت قد تعثرت، بدأت تعود إلى مسارها الصحيح، ما يعزز الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهمات في المرحلة المقبلة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وفي السياق ذاته، توقع ستيف ويتكوف أن تشهد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل "اتفاقيات أبراهام" مزيدا من التوسع، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنضم نحو 10 دول جديدة إليها بحلول نهاية العام الحالي.كما أكد أن المفاوضات مع إيران، التي شهدت مؤخرا جمودا بسبب الهجوم الإسرائيلي عليها في الشهر الماضي، ستستأنف قريبا، في وقت بدأت فيه مؤشرات على تسوية التوتر الأخير في سوريا.وتطرق ستيف ويتكوف كذلك إلى الملف الأوكراني، قائلا إن المحادثات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا تتجه نحو العودة إلى المسار الدبلوماسي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في وقت سابقЛ بأنه يرغب في إنهاء الحرب في غزة، وحل الأزمة الأوكرانية، كما أن أمريكا بدأت خلال فترة ولايته الجديدة، في عقد مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

https://sarabic.ae/20250724/حماس-نستغرب-تصريحات-ويتكوف-ونؤكد-حرصنا-على-استكمال-المفاوضات-1103008735.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل