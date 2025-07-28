مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.
مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.
مسافر يحمل جواز سفر كوريا الديمقراطية الشعبية في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.
مسافر يحمل جواز سفر كوريا الديمقراطية الشعبية في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.
مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.
مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.
يصطف الركاب لتسجيل الوصول لأول رحلة تربط بين موسكو، وبيونغ يانغ، مع لوحة معلومات الرحلة التي تُظهر وقت الإقلاع، في مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو.
يصطف الركاب لتسجيل الوصول لأول رحلة تربط بين موسكو، وبيونغ يانغ، مع لوحة معلومات الرحلة التي تُظهر وقت الإقلاع، في مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو.
طائرة "بوينغ 777-200 إي آر" التابعة لشركة "نوردويند" الروسية تغادر مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
طائرة "بوينغ 777-200 إي آر" التابعة لشركة "نوردويند" الروسية تغادر مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، بعد أن هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، بعد أن هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.