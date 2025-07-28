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احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، بعد أن هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".