أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ

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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250728/أول-رحلة-جوية-مباشرة-من-موسكو-إلى-بيونغ-يانغ-1103112576.html
أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ
أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, كوريا الشمالية
фото, صور, روسيا, كوريا الشمالية

أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ

11:38 GMT 28.07.2025
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.

مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار &quot;شيريميتيفو&quot; الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

مسافر يحمل جواز سفر كوريا الديمقراطية الشعبية في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.

مسافر يحمل جواز سفر كوريا الديمقراطية الشعبية في مطار &quot;شيريميتيفو&quot; الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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مسافر يحمل جواز سفر كوريا الديمقراطية الشعبية في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.

مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار &quot;شيريميتيفو&quot; الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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مسافرون عند مكاتب التسجيل في مطار "شيريميتيفو" الدولي، قبل أن تقلع أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ في 27 يوليو/تموز.

© AP Photo

يصطف الركاب لتسجيل الوصول لأول رحلة تربط بين موسكو، وبيونغ يانغ، مع لوحة معلومات الرحلة التي تُظهر وقت الإقلاع، في مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو.

يصطف الركاب لتسجيل الوصول لأول رحلة تربط بين موسكو، وبيونغ يانغ، مع لوحة معلومات الرحلة التي تُظهر وقت الإقلاع، في مطار &quot;شيريميتيفو &quot; الدولي في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo

يصطف الركاب لتسجيل الوصول لأول رحلة تربط بين موسكو، وبيونغ يانغ، مع لوحة معلومات الرحلة التي تُظهر وقت الإقلاع، في مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو.

© AP Photo

طائرة "بوينغ 777-200 إي آر" التابعة لشركة "نوردويند" الروسية تغادر مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.

طائرة &quot;بوينغ 777-200 إي آر&quot; التابعة لشركة &quot;نوردويند&quot; الروسية تغادر مطار &quot;شيريميتيفو &quot; الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo

طائرة "بوينغ 777-200 إي آر" التابعة لشركة "نوردويند" الروسية تغادر مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.

© Sputnik . Evgeny Messman / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار &quot;شيريميتيفو &quot; الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Evgeny Messman
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احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.

© Sputnik . Evgeny Messman / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Evgeny Messman
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احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.

© Sputnik . Evgeny Messman / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، بعد أن هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، بعد أن هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة &quot;سبوتنيك&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Evgeny Messman
/
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احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، بعد أن هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

© Sputnik . Evgeny Messman / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Evgeny Messman
/
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احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ.

© Sputnik . Evgeny Messman / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.

احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار &quot;شيريميتيفو &quot; الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Evgeny Messman
/
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احتفال بوصول أول رحلة جوية مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، التي أقلعت، من مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.

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