https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-إذا-قرر-ترامب-زيارة-الصين-أثناء-وجود-بوتين-هناك-فلا-يمكن-استبعاد-لقائهما-1103107027.html

الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما

الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T10:19+0000

2025-07-28T10:19+0000

2025-07-28T10:19+0000

الكرملين

روسيا

ترامب

فلاديمير بوتين

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس فلاديمير بوتين صرح بأنه يستعد لمثل هذه الزيارة (إلى الصين) إذا قرر الرئيس الأمريكي زيارة الصين أيضا، في نفس التوقيت فبالطبع، لا يمكن نظريا استبعاد مثل هذا اللقاء إذا انتهى الأمر برئيسي الدولتين أن يكونا في المدينة نفسها".وأضاف بيسكوف، أن موسكو ترى ضرورة لعمل الخبراء قبل لقاء الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأن ترك هذه المهمة الشاقة للرئيسين أمر غير منطقي. وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نعتقد أنه يجب علينا أولا القيام بالعمل على مستوى الخبراء، لأن ترك العمل الصعب والشاق للرئيسين أمر غير منطقي على الإطلاق".وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".خبير في السياسة الدولية: الفرصة لا تزال سانحة للقاء يجمع الرئيسين الروسي والأمريكي ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة

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الكرملين, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين