https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-إذا-قرر-ترامب-زيارة-الصين-أثناء-وجود-بوتين-هناك-فلا-يمكن-استبعاد-لقائهما-1103107027.html
الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما
الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T10:19+0000
2025-07-28T10:19+0000
2025-07-28T10:19+0000
الكرملين
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس فلاديمير بوتين صرح بأنه يستعد لمثل هذه الزيارة (إلى الصين) إذا قرر الرئيس الأمريكي زيارة الصين أيضا، في نفس التوقيت فبالطبع، لا يمكن نظريا استبعاد مثل هذا اللقاء إذا انتهى الأمر برئيسي الدولتين أن يكونا في المدينة نفسها".وأضاف بيسكوف، أن موسكو ترى ضرورة لعمل الخبراء قبل لقاء الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأن ترك هذه المهمة الشاقة للرئيسين أمر غير منطقي. وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نعتقد أنه يجب علينا أولا القيام بالعمل على مستوى الخبراء، لأن ترك العمل الصعب والشاق للرئيسين أمر غير منطقي على الإطلاق".وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".خبير في السياسة الدولية: الفرصة لا تزال سانحة للقاء يجمع الرئيسين الروسي والأمريكي ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-روسيا-تنتظر-رد-أوكرانيا-على-مقترح-تشكيل-مجموعات-عمل-الذي-أعلن-عنه-في-محادثات-إسطنبول--عاجل-1103106767.html
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الكرملين, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
الكرملين, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس فلاديمير بوتين صرح بأنه يستعد لمثل هذه الزيارة (إلى الصين) إذا قرر الرئيس الأمريكي زيارة الصين أيضا، في نفس التوقيت فبالطبع، لا يمكن نظريا استبعاد مثل هذا اللقاء إذا انتهى الأمر برئيسي الدولتين أن يكونا في المدينة نفسها".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي تطورات أو إجراءات محددة للتحضير لمثل هذا الاجتماع.
وأضاف بيسكوف، أن موسكو ترى ضرورة لعمل الخبراء قبل لقاء الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأن ترك هذه المهمة الشاقة للرئيسين أمر غير منطقي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نعتقد أنه يجب علينا أولا القيام بالعمل على مستوى الخبراء، لأن ترك العمل الصعب والشاق للرئيسين أمر غير منطقي على الإطلاق".
وتابع بيكسوف: "علينا أولا التحضير ووضع معايير التسوية، ثم تثبيتها على أعلى مستوى، وليس العكس بأي شكل كان".
وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".