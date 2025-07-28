الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-إذا-قرر-ترامب-زيارة-الصين-أثناء-وجود-بوتين-هناك-فلا-يمكن-استبعاد-لقائهما-1103107027.html
الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما
الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T10:19+0000
2025-07-28T10:19+0000
الكرملين
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cc82065eae7dd1c051ec47b1e8889e75.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس فلاديمير بوتين صرح بأنه يستعد لمثل هذه الزيارة (إلى الصين) إذا قرر الرئيس الأمريكي زيارة الصين أيضا، في نفس التوقيت فبالطبع، لا يمكن نظريا استبعاد مثل هذا اللقاء إذا انتهى الأمر برئيسي الدولتين أن يكونا في المدينة نفسها".وأضاف بيسكوف، أن موسكو ترى ضرورة لعمل الخبراء قبل لقاء الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأن ترك هذه المهمة الشاقة للرئيسين أمر غير منطقي. وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نعتقد أنه يجب علينا أولا القيام بالعمل على مستوى الخبراء، لأن ترك العمل الصعب والشاق للرئيسين أمر غير منطقي على الإطلاق".وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".خبير في السياسة الدولية: الفرصة لا تزال سانحة للقاء يجمع الرئيسين الروسي والأمريكي ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-روسيا-تنتظر-رد-أوكرانيا-على-مقترح-تشكيل-مجموعات-عمل-الذي-أعلن-عنه-في-محادثات-إسطنبول--عاجل-1103106767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1917baa164b5e4810693ba3b1b8d583.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
الكرملين, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين

الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما

10:19 GMT 28.07.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأنه إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهما.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس فلاديمير بوتين صرح بأنه يستعد لمثل هذه الزيارة (إلى الصين) إذا قرر الرئيس الأمريكي زيارة الصين أيضا، في نفس التوقيت فبالطبع، لا يمكن نظريا استبعاد مثل هذا اللقاء إذا انتهى الأمر برئيسي الدولتين أن يكونا في المدينة نفسها".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي تطورات أو إجراءات محددة للتحضير لمثل هذا الاجتماع.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول
09:49 GMT
وأضاف بيسكوف، أن موسكو ترى ضرورة لعمل الخبراء قبل لقاء الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأن ترك هذه المهمة الشاقة للرئيسين أمر غير منطقي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نعتقد أنه يجب علينا أولا القيام بالعمل على مستوى الخبراء، لأن ترك العمل الصعب والشاق للرئيسين أمر غير منطقي على الإطلاق".

وتابع بيكسوف: "علينا أولا التحضير ووضع معايير التسوية، ثم تثبيتها على أعلى مستوى، وليس العكس بأي شكل كان".

وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".
خبير في السياسة الدولية: الفرصة لا تزال سانحة للقاء يجمع الرئيسين الروسي والأمريكي
ترامب يعلن أن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي بمشاركته ممكن خلال شهرين أو ثلاثة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала