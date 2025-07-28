الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-روسيا-تنتظر-رد-أوكرانيا-على-مقترح-تشكيل-مجموعات-عمل-الذي-أعلن-عنه-في-محادثات-إسطنبول--عاجل-1103106767.html
الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول
الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل، الذي أعلن عنه في آخر محادثات في إسطنبول. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T09:49+0000
2025-07-28T10:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".وأكد بيسكوف أن موسكو ترى ضرورة عمل للخبراء قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابع قائلا: "ما زلنا نعتقد أن العمل يجب أن يتم أولاً على مستوى الخبراء، لأن ترك، العمل الشاق للرئيسين أمر غير منطقي بتاتاً. علينا أولاً التحضير، ووضع معايير التسوية، ثم تحديدها على أعلى مستوى. ولكن ليس العكس".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء محادثات مع أردوغان: "المحادثة مع الرئيس أردوغان ليست مدرجة على جدول أعمالنا بعد، ولكن لدينا القدرة على الاتفاق على محادثات على أعلى مستوى مع أصدقائنا الأتراك في غضون ساعات. لذلك، بمجرد وصول المحادثة إلى هذه المرحلة، يمكن أن تُعقد بسرعة. وأكرر، في الوقت الحالي، هناك إرادة سياسية، وهو ما أعلنه الرئيس التركي. ولكن لا توجد تطورات محددة أيضًا".وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، أمس الأربعاء، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين. الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيانائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
https://sarabic.ae/20250727/الكرملين-الغرب-وكييف-يرفضان-الوسائل-الدبلوماسية-لحل-الصراع-1103076149.html
https://sarabic.ae/20250725/الكرملين-اللقاء-بين-روسيا-وأوكرانيا-على-أعلى-مستوى-كفيل-بوضع-حد-للتسوية-1103021488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول

09:49 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل، الذي أعلن عنه في آخر محادثات في إسطنبول.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".
وأكد بيسكوف أن موسكو ترى ضرورة عمل للخبراء قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابع قائلا: "ما زلنا نعتقد أن العمل يجب أن يتم أولاً على مستوى الخبراء، لأن ترك، العمل الشاق للرئيسين أمر غير منطقي بتاتاً. علينا أولاً التحضير، ووضع معايير التسوية، ثم تحديدها على أعلى مستوى. ولكن ليس العكس".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
الكرملين: الغرب وكييف رفضا الوسائل الدبلوماسية لحل الصراع
أمس, 07:04 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء محادثات مع أردوغان: "المحادثة مع الرئيس أردوغان ليست مدرجة على جدول أعمالنا بعد، ولكن لدينا القدرة على الاتفاق على محادثات على أعلى مستوى مع أصدقائنا الأتراك في غضون ساعات. لذلك، بمجرد وصول المحادثة إلى هذه المرحلة، يمكن أن تُعقد بسرعة. وأكرر، في الوقت الحالي، هناك إرادة سياسية، وهو ما أعلنه الرئيس التركي. ولكن لا توجد تطورات محددة أيضًا".
وأشار بيسكوف إلى أن تركيا، كمكان للمفاوضات بشأن أوكرانيا، تحظى بإعجاب جميع أطراف عملية التفاوض، وأضاف أن روسيا ممتنة لأنقرة والقيادة التركية على جهودهما لإيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا وتهيئة الظروف للمفاوضات.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الكرملين: اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى يجب أن يضع نقطة النهاية في مسألة تسوية النزاع
25 يوليو, 09:56 GMT
وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، أمس الأربعاء، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا
نائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала