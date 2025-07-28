https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-روسيا-تنتظر-رد-أوكرانيا-على-مقترح-تشكيل-مجموعات-عمل-الذي-أعلن-عنه-في-محادثات-إسطنبول--عاجل-1103106767.html

الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول

الكرملين: روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل اتفق عليه في محادثات إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل، الذي أعلن عنه في آخر محادثات في إسطنبول. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T09:49+0000

2025-07-28T09:49+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد استجابت لمقترح روسيا بتشكيل مجموعات عمل، والذي طرح في الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "لا، لا يوجد تفاهم بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن في الانتظار".وأكد بيسكوف أن موسكو ترى ضرورة عمل للخبراء قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابع قائلا: "ما زلنا نعتقد أن العمل يجب أن يتم أولاً على مستوى الخبراء، لأن ترك، العمل الشاق للرئيسين أمر غير منطقي بتاتاً. علينا أولاً التحضير، ووضع معايير التسوية، ثم تحديدها على أعلى مستوى. ولكن ليس العكس".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء محادثات مع أردوغان: "المحادثة مع الرئيس أردوغان ليست مدرجة على جدول أعمالنا بعد، ولكن لدينا القدرة على الاتفاق على محادثات على أعلى مستوى مع أصدقائنا الأتراك في غضون ساعات. لذلك، بمجرد وصول المحادثة إلى هذه المرحلة، يمكن أن تُعقد بسرعة. وأكرر، في الوقت الحالي، هناك إرادة سياسية، وهو ما أعلنه الرئيس التركي. ولكن لا توجد تطورات محددة أيضًا".وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، أمس الأربعاء، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين. الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيانائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده

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