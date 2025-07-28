https://sarabic.ae/20250728/بتقنيات-متطورة-دولة-خليجية-تكشف-عن-أول-وحدة-لالتقاط-الكربون-من-الهواء-مباشرة-1103121593.html
"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
سبوتنيك عربي
كشفت دولة خليجية عن خطوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث أعلنت عن تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بتقنيات متطورة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:29+0000
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وأطلق زير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة "كلايموركس" العالمية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.وأضافت أن "هذا الإطلاق يعكس ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها الوطنية".وأكد وزير الطاقة السعودي أن هذه الخطوة تمثل إنجازا وطنيا جديدا في مسيرة الاستدامة، وتعكس جهود السعودية لتبني حلول ابتكارية تواكب التحول العالمي في قطاع الطاقة.وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام السعودية بمبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وسعيها لتطبيق تقنيات متقدمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخططها المناخية، بما في ذلك هدف الحياد الصفري بحلول 2060.تحركات سعودية مكثفة باتجاه سوريا.. ما وراء زيارة وزير خارجية المملكة لدمشقالسعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في دولة عربية لدعمها اقتصاديا
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
كشفت دولة خليجية عن خطوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث أعلنت عن تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بتقنيات متطورة.
وأطلق زير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة "كلايموركس" العالمية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.
وجاء في بيان وزارة الطاقة السعودية: "الوحدة المتنقلة بدأت عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، ما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة".
وأضافت أن "هذا الإطلاق يعكس ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها الوطنية".
وأكد وزير الطاقة السعودي أن هذه الخطوة تمثل إنجازا وطنيا جديدا
في مسيرة الاستدامة، وتعكس جهود السعودية لتبني حلول ابتكارية تواكب التحول العالمي في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام السعودية بمبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وسعيها لتطبيق تقنيات متقدمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخططها المناخية، بما في ذلك هدف الحياد الصفري بحلول 2060.