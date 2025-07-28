"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250728/بتقنيات-متطورة-دولة-خليجية-تكشف-عن-أول-وحدة-لالتقاط-الكربون-من-الهواء-مباشرة-1103121593.html
"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
سبوتنيك عربي
كشفت دولة خليجية عن خطوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث أعلنت عن تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بتقنيات متطورة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:29+0000
2025-07-28T13:29+0000
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103122351_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2cd540ab804a415e4d2b23f7adeaed8f.jpg
وأطلق زير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة "كلايموركس" العالمية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.وأضافت أن "هذا الإطلاق يعكس ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها الوطنية".وأكد وزير الطاقة السعودي أن هذه الخطوة تمثل إنجازا وطنيا جديدا في مسيرة الاستدامة، وتعكس جهود السعودية لتبني حلول ابتكارية تواكب التحول العالمي في قطاع الطاقة.وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام السعودية بمبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وسعيها لتطبيق تقنيات متقدمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخططها المناخية، بما في ذلك هدف الحياد الصفري بحلول 2060.تحركات سعودية مكثفة باتجاه سوريا.. ما وراء زيارة وزير خارجية المملكة لدمشقالسعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في دولة عربية لدعمها اقتصاديا
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103122351_806:0:3537:2048_1920x0_80_0_0_13cddec9e54856833ef67bd7a706968f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"بتقنيات متطورة".. دولة خليجية تكشف عن أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة

13:29 GMT 28.07.2025
© Getty Images / NurPhotoتعمل محطة هوانينغ هوايين للطاقة في مدينة هواي آن، مقاطعة جيانغسو، الصين
تعمل محطة هوانينغ هوايين للطاقة في مدينة هواي آن، مقاطعة جيانغسو، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
كشفت دولة خليجية عن خطوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث أعلنت عن تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بتقنيات متطورة.
وأطلق زير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة "كلايموركس" العالمية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وجاء في بيان وزارة الطاقة السعودية: "الوحدة المتنقلة بدأت عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، ما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة".

وأضافت أن "هذا الإطلاق يعكس ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها الوطنية".
الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا
24 يوليو, 09:33 GMT
وأكد وزير الطاقة السعودي أن هذه الخطوة تمثل إنجازا وطنيا جديدا في مسيرة الاستدامة، وتعكس جهود السعودية لتبني حلول ابتكارية تواكب التحول العالمي في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام السعودية بمبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وسعيها لتطبيق تقنيات متقدمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخططها المناخية، بما في ذلك هدف الحياد الصفري بحلول 2060.
تحركات سعودية مكثفة باتجاه سوريا.. ما وراء زيارة وزير خارجية المملكة لدمشق
السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في دولة عربية لدعمها اقتصاديا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала