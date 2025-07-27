تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250727/تقنية-مصرية-سعودية-تحول-السيارات-الكهربائية-إلى-محطات-طاقة-متنقلة-1103081106.html
تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة
تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار إلى مستقبل السيارات الكهربائية، ليس فقط بصفتها وسيلة نقل صديقة للبيئة، بل بمثابة كونها جزءًا من بنية الطاقة نفسها، وذلك في ظل التحول العالمي نحو... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T12:00+0000
2025-07-27T12:00+0000
العالم العربي
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/15/1049315567_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e6e838d838d10290c0021da5df72ceba.jpg
وفي خطوة علمية جريئة، طرح بحث مصري-سعودي رؤية طموحة تحوّل السيارة إلى مولد كهربائي من خلال تمكينها من ضخ الكهرباء إلى الشبكة القومية.وأطلق الفريق البحثي المصري-السعودي على هذه التقنية اسم "من السيارة إلى الشبكة" أو (Vehicle-to-Grid - V2G)، نظرًا إلى أنها تحوّل المركبات إلى محطات كهرباء متنقلة تدعم استقرار الطاقة في أوقات الذروة، وذلك وفقا لمنصة "الطاقة".ثورة في قطاع الطاقةأُجريت الدراسة تحت إشراف الباحث في معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور محمد صابر التهامي، والأستاذ في كلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان الدكتور محمد رمضان، وهي مستخلصة من رسالة ماجستير للباحث المهندس محمود حسن توفيق.ولفت إلى أن هذه العملية تخفّف الضغط على الشبكات، وتقلّل الحاجة إلى محطات طوارئ أو مصادر طاقة ملوّثة، مضيفًا أن هذا التكامل يجعل السيارة الكهربائية جزءًا من منظومة الطاقة، وليس مجرد مستهلك.وتعد الدراسة من أشمل المراجعات العلمية المنشورة عالميًا حول هذه التقنية، إذ تميّزت بتناولها المتكامل للأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتحليلها العميق لتجارب دولية رائدة في هذا التطبيق مثل اليابان وألمانيا وهولندا.أبرز نقاط القوةشارك خبراء سعوديون الفريق البحثي المصري في إعداد الدراسة وهم: الباحثان في جامعة جازان الدكتور زهير آل عاص، والدكتور بدر آل فايع، والباحث في مركز الملك فهد لأبحاث الطاقة المستدامة الدكتور إعجاز أحمد.وأوضح الدكتور محمد صابر - في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة - أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقييم عمر البطارية وجدوى إعادة الشحن باستعمال نماذج رياضية دقيقة، وإجراء تحليل اقتصادي يشمل تكاليف التشغيل والصيانة والعائد الاستثماري.كما تسهم الدراسة في استشراف مستقبل السيارات الكهربائية وتكامله مع بعض التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وتقدم عرض رؤية مستقبلية حتى عام 2055 لدور المركبات الكهربائية في دعم الخطط القومية للطاقة. وتعد الدراسة من أشمل المراجعات العلمية المنشورة عالميًا حول هذه التقنية، إذ تميّزت بتناولها المتكامل للأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتحليلها العميق لتجارب دولية رائدة في هذا التطبيق مثل اليابان وألمانيا وهولندا.أبرز نقاط القوةشارك خبراء سعوديون الفريق البحثي المصري في إعداد الدراسة وهم: الباحثان في جامعة جازان الدكتور زهير آل عاص، والدكتور بدر آل فايع، والباحث في مركز الملك فهد لأبحاث الطاقة المستدامة الدكتور إعجاز أحمد.وأوضح الدكتور محمد صابر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقييم عمر البطارية وجدوى إعادة الشحن باستعمال نماذج رياضية دقيقة، وإجراء تحليل اقتصادي يشمل تكاليف التشغيل والصيانة والعائد الاستثماري.السيارات الكهربائية في مصررغم أن سوق السيارات الكهربائية في مصر ما تزال في مراحلها الأولية، فإن الحكومة المصرية بدأت تتخذ خطوات جادة لدعم هذا القطاع، من خلال: التوسع في البنية التحتية للشحن، وتشجيع الاستثمار المحلي في تصنيع المكونات محليًا، وتقديم تسهيلات جمركية للمركبات الكهربائية.كما أطلقت نماذج وطنية لأول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات صينية.وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة لتعزيز مستقبل السيارات الكهربائية، من خلال دمجها ضمن منظومة الشبكة الذكية، في إطار إستراتيجية التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.وأشار الدكتور محمد صابر إلى أن هذه التقنية تقدم حلّا ذكيًا وقابلا للتطبيق، لتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الشبكات القومية دون الحاجة إلى بنى تحتية ضخمة أو استثمارات بالمليارات.
https://sarabic.ae/20250727/روبوتات-المرور-تنظم-السير-في-شوارع-شنغهاي-فيديو-1103080450.html
https://sarabic.ae/20250727/العراق-يعلن-موعد-افتتاح-أول-محطة-لإنتاج-الكهرباء-باستخدام-الطاقة-الشمسية-1103080556.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/15/1049315567_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_4c1bfbeff84009ba0ef096de881fca34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, اقتصاد
العالم العربي, العالم, اقتصاد

تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة

12:00 GMT 27.07.2025
© AFP 2023 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AFP 2023 / HECTOR RETAMAL
تابعنا عبر
تتجه الأنظار إلى مستقبل السيارات الكهربائية، ليس فقط بصفتها وسيلة نقل صديقة للبيئة، بل بمثابة كونها جزءًا من بنية الطاقة نفسها، وذلك في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة
وفي خطوة علمية جريئة، طرح بحث مصري-سعودي رؤية طموحة تحوّل السيارة إلى مولد كهربائي من خلال تمكينها من ضخ الكهرباء إلى الشبكة القومية.
وأطلق الفريق البحثي المصري-السعودي على هذه التقنية اسم "من السيارة إلى الشبكة" أو (Vehicle-to-Grid - V2G)، نظرًا إلى أنها تحوّل المركبات إلى محطات كهرباء متنقلة تدعم استقرار الطاقة في أوقات الذروة، وذلك وفقا لمنصة "الطاقة".

ثورة في قطاع الطاقة

أُجريت الدراسة تحت إشراف الباحث في معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور محمد صابر التهامي، والأستاذ في كلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان الدكتور محمد رمضان، وهي مستخلصة من رسالة ماجستير للباحث المهندس محمود حسن توفيق.

وأوضح الدكتور محمد صابر أن تقنية "Vehicle-to-Grid" تفتح الباب أمام نموذج جديد في إدارة الطاقة، موضحًا أن السيارة الكهربائية تخزّن الطاقة الزائدة في أوقات انخفاض الطلب، ثم تعيد ضخها في أوقات الذروة.

ولفت إلى أن هذه العملية تخفّف الضغط على الشبكات، وتقلّل الحاجة إلى محطات طوارئ أو مصادر طاقة ملوّثة، مضيفًا أن هذا التكامل يجعل السيارة الكهربائية جزءًا من منظومة الطاقة، وليس مجرد مستهلك.
وتعد الدراسة من أشمل المراجعات العلمية المنشورة عالميًا حول هذه التقنية، إذ تميّزت بتناولها المتكامل للأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتحليلها العميق لتجارب دولية رائدة في هذا التطبيق مثل اليابان وألمانيا وهولندا.
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
مجتمع
روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
11:35 GMT

أبرز نقاط القوة

شارك خبراء سعوديون الفريق البحثي المصري في إعداد الدراسة وهم: الباحثان في جامعة جازان الدكتور زهير آل عاص، والدكتور بدر آل فايع، والباحث في مركز الملك فهد لأبحاث الطاقة المستدامة الدكتور إعجاز أحمد.
وأوضح الدكتور محمد صابر - في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة - أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقييم عمر البطارية وجدوى إعادة الشحن باستعمال نماذج رياضية دقيقة، وإجراء تحليل اقتصادي يشمل تكاليف التشغيل والصيانة والعائد الاستثماري.
كما تسهم الدراسة في استشراف مستقبل السيارات الكهربائية وتكامله مع بعض التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وتقدم عرض رؤية مستقبلية حتى عام 2055 لدور المركبات الكهربائية في دعم الخطط القومية للطاقة. وتعد الدراسة من أشمل المراجعات العلمية المنشورة عالميًا حول هذه التقنية، إذ تميّزت بتناولها المتكامل للأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتحليلها العميق لتجارب دولية رائدة في هذا التطبيق مثل اليابان وألمانيا وهولندا.

أبرز نقاط القوة

شارك خبراء سعوديون الفريق البحثي المصري في إعداد الدراسة وهم: الباحثان في جامعة جازان الدكتور زهير آل عاص، والدكتور بدر آل فايع، والباحث في مركز الملك فهد لأبحاث الطاقة المستدامة الدكتور إعجاز أحمد.
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
11:34 GMT
وأوضح الدكتور محمد صابر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقييم عمر البطارية وجدوى إعادة الشحن باستعمال نماذج رياضية دقيقة، وإجراء تحليل اقتصادي يشمل تكاليف التشغيل والصيانة والعائد الاستثماري.
كما تسهم الدراسة في استشراف مستقبل السيارات الكهربائية وتكامله مع بعض التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وتقدم عرض رؤية مستقبلية حتى عام 2055 لدور المركبات الكهربائية في دعم الخطط القومية للطاقة.

السيارات الكهربائية في مصر

رغم أن سوق السيارات الكهربائية في مصر ما تزال في مراحلها الأولية، فإن الحكومة المصرية بدأت تتخذ خطوات جادة لدعم هذا القطاع، من خلال: التوسع في البنية التحتية للشحن، وتشجيع الاستثمار المحلي في تصنيع المكونات محليًا، وتقديم تسهيلات جمركية للمركبات الكهربائية.
كما أطلقت نماذج وطنية لأول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات صينية.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة لتعزيز مستقبل السيارات الكهربائية، من خلال دمجها ضمن منظومة الشبكة الذكية، في إطار إستراتيجية التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الدكتور محمد صابر إلى أن هذه التقنية تقدم حلّا ذكيًا وقابلا للتطبيق، لتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الشبكات القومية دون الحاجة إلى بنى تحتية ضخمة أو استثمارات بالمليارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала