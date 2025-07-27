https://sarabic.ae/20250727/تقنية-مصرية-سعودية-تحول-السيارات-الكهربائية-إلى-محطات-طاقة-متنقلة-1103081106.html

تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة

تقنية مصرية سعودية تحول السيارات الكهربائية إلى محطات طاقة متنقلة

سبوتنيك عربي

تتجه الأنظار إلى مستقبل السيارات الكهربائية، ليس فقط بصفتها وسيلة نقل صديقة للبيئة، بل بمثابة كونها جزءًا من بنية الطاقة نفسها، وذلك في ظل التحول العالمي نحو... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T12:00+0000

2025-07-27T12:00+0000

2025-07-27T12:00+0000

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وفي خطوة علمية جريئة، طرح بحث مصري-سعودي رؤية طموحة تحوّل السيارة إلى مولد كهربائي من خلال تمكينها من ضخ الكهرباء إلى الشبكة القومية.وأطلق الفريق البحثي المصري-السعودي على هذه التقنية اسم "من السيارة إلى الشبكة" أو (Vehicle-to-Grid - V2G)، نظرًا إلى أنها تحوّل المركبات إلى محطات كهرباء متنقلة تدعم استقرار الطاقة في أوقات الذروة، وذلك وفقا لمنصة "الطاقة".ثورة في قطاع الطاقةأُجريت الدراسة تحت إشراف الباحث في معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور محمد صابر التهامي، والأستاذ في كلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان الدكتور محمد رمضان، وهي مستخلصة من رسالة ماجستير للباحث المهندس محمود حسن توفيق.ولفت إلى أن هذه العملية تخفّف الضغط على الشبكات، وتقلّل الحاجة إلى محطات طوارئ أو مصادر طاقة ملوّثة، مضيفًا أن هذا التكامل يجعل السيارة الكهربائية جزءًا من منظومة الطاقة، وليس مجرد مستهلك.وتعد الدراسة من أشمل المراجعات العلمية المنشورة عالميًا حول هذه التقنية، إذ تميّزت بتناولها المتكامل للأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتحليلها العميق لتجارب دولية رائدة في هذا التطبيق مثل اليابان وألمانيا وهولندا.أبرز نقاط القوةشارك خبراء سعوديون الفريق البحثي المصري في إعداد الدراسة وهم: الباحثان في جامعة جازان الدكتور زهير آل عاص، والدكتور بدر آل فايع، والباحث في مركز الملك فهد لأبحاث الطاقة المستدامة الدكتور إعجاز أحمد.وأوضح الدكتور محمد صابر - في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة - أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقييم عمر البطارية وجدوى إعادة الشحن باستعمال نماذج رياضية دقيقة، وإجراء تحليل اقتصادي يشمل تكاليف التشغيل والصيانة والعائد الاستثماري.كما تسهم الدراسة في استشراف مستقبل السيارات الكهربائية وتكامله مع بعض التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وتقدم عرض رؤية مستقبلية حتى عام 2055 لدور المركبات الكهربائية في دعم الخطط القومية للطاقة. وتعد الدراسة من أشمل المراجعات العلمية المنشورة عالميًا حول هذه التقنية، إذ تميّزت بتناولها المتكامل للأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وتحليلها العميق لتجارب دولية رائدة في هذا التطبيق مثل اليابان وألمانيا وهولندا.أبرز نقاط القوةشارك خبراء سعوديون الفريق البحثي المصري في إعداد الدراسة وهم: الباحثان في جامعة جازان الدكتور زهير آل عاص، والدكتور بدر آل فايع، والباحث في مركز الملك فهد لأبحاث الطاقة المستدامة الدكتور إعجاز أحمد.وأوضح الدكتور محمد صابر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن أهمية الدراسة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تقييم عمر البطارية وجدوى إعادة الشحن باستعمال نماذج رياضية دقيقة، وإجراء تحليل اقتصادي يشمل تكاليف التشغيل والصيانة والعائد الاستثماري.السيارات الكهربائية في مصررغم أن سوق السيارات الكهربائية في مصر ما تزال في مراحلها الأولية، فإن الحكومة المصرية بدأت تتخذ خطوات جادة لدعم هذا القطاع، من خلال: التوسع في البنية التحتية للشحن، وتشجيع الاستثمار المحلي في تصنيع المكونات محليًا، وتقديم تسهيلات جمركية للمركبات الكهربائية.كما أطلقت نماذج وطنية لأول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات صينية.وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة لتعزيز مستقبل السيارات الكهربائية، من خلال دمجها ضمن منظومة الشبكة الذكية، في إطار إستراتيجية التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.وأشار الدكتور محمد صابر إلى أن هذه التقنية تقدم حلّا ذكيًا وقابلا للتطبيق، لتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الشبكات القومية دون الحاجة إلى بنى تحتية ضخمة أو استثمارات بالمليارات.

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