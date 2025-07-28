فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو

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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
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مرايا العلوم
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10 د
عالم سبوتنيك
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17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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https://sarabic.ae/20250728/فيروز-تودع-نجلها-زياد-الرحباني-إلى-مثواه-الأخير-صور-وفيديو-1103104263.html
فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو
فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ودعت الفنانة اللبنانية، فيروز، اليوم الإثنين، نجلها الفنان الراحل، زياد رحباني، في كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة، في مدينة بكفيا اللبنانية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T09:16+0000
2025-07-28T09:33+0000
مجتمع
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وكانت بصحبة فيروز داخل الكنيسة، ابنتها ريما الرحباني.وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو للحظة خروج نعش الفنان اللبناني، زياد الرحبانى، اليوم الإثنين، من المستشفى ببيروت.وأعلن يوم السبت الماضي، وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني، بعد مسيرة طويلة من الكتابة والفن والغناء. وافت المنية أحد أبرز الفنانين العرب، الذي ترك بصمة لدى جيل الشباب استمرت معهم إلى المشيب، الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً، ليكتب العالم العربي نهاية قصة طويلة من الإبداع والفن الذي أوصل الفن اللبناني إلى جميع الدول العربية.
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فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو

09:16 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Mohammed Anouti وصول المطربة اللبنانية فيروز لحضور جنازة نجلها، زياد الرحباني، في كنيسة في بلدة بكفيا، جبل لبنان، 28 يوليو/ تموز 2025
 وصول المطربة اللبنانية فيروز لحضور جنازة نجلها، زياد الرحباني، في كنيسة في بلدة بكفيا، جبل لبنان، 28 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mohammed Anouti
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ودعت الفنانة اللبنانية، فيروز، اليوم الإثنين، نجلها الفنان الراحل، زياد رحباني، في كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة، في مدينة بكفيا اللبنانية.
وكانت بصحبة فيروز داخل الكنيسة، ابنتها ريما الرحباني.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو للحظة خروج نعش الفنان اللبناني، زياد الرحبانى، اليوم الإثنين، من المستشفى ببيروت.
وأعلن يوم السبت الماضي، وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني، بعد مسيرة طويلة من الكتابة والفن والغناء.
وافت المنية أحد أبرز الفنانين العرب، الذي ترك بصمة لدى جيل الشباب استمرت معهم إلى المشيب، الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً، ليكتب العالم العربي نهاية قصة طويلة من الإبداع والفن الذي أوصل الفن اللبناني إلى جميع الدول العربية.
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