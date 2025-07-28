فيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو
09:16 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Mohammed Anouti وصول المطربة اللبنانية فيروز لحضور جنازة نجلها، زياد الرحباني، في كنيسة في بلدة بكفيا، جبل لبنان، 28 يوليو/ تموز 2025
© AP Photo / Mohammed Anouti
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ودعت الفنانة اللبنانية، فيروز، اليوم الإثنين، نجلها الفنان الراحل، زياد رحباني، في كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة، في مدينة بكفيا اللبنانية.
وكانت بصحبة فيروز داخل الكنيسة، ابنتها ريما الرحباني.
فيروز في وداع ابنها زياد— Annahar النهار (@Annahar) July 28, 2025
Fayrouz bids farewell to her son Ziad pic.twitter.com/CMkcpqmolI
وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو للحظة خروج نعش الفنان اللبناني، زياد الرحبانى، اليوم الإثنين، من المستشفى ببيروت.
تصفيق حارّ من محبّي زياد الرحباني لحظة خروج نعشه من المستشفى وانطلاق موكب التشييع pic.twitter.com/BGziUTmzsA— Annahar النهار (@Annahar) July 28, 2025
وأعلن يوم السبت الماضي، وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني، بعد مسيرة طويلة من الكتابة والفن والغناء.
وافت المنية أحد أبرز الفنانين العرب، الذي ترك بصمة لدى جيل الشباب استمرت معهم إلى المشيب، الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً، ليكتب العالم العربي نهاية قصة طويلة من الإبداع والفن الذي أوصل الفن اللبناني إلى جميع الدول العربية.