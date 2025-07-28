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https://sarabic.ae/20250728/ما-حقيقة-قدرة-إسرائيل-على-فرض-حظر-طيران-على-إيران-1103100129.html
ما حقيقة قدرة إسرائيل على فرض حظر طيران على إيران؟
ما حقيقة قدرة إسرائيل على فرض حظر طيران على إيران؟
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل أنباء بأن إسرائيل أعلنت "منطقة حظر جوي فوق إيران"، وهي مزاعم انتشرت خلال حرب الأيام الـ12، وتجددت مؤخرا عبر حسابات مجهولة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T07:04+0000
2025-07-28T07:04+0000
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كما أن صحيفة "جيروزالِيم بوست" الإسرائيلية، اقترحت في مقال رأي لها بتاريخ 22 يوليو/ تموز الجاري، فرض منطقة حظر جوي فوق المناطق الحدودية لإيران، كخيار استراتيجي بديل عن الضربات الجوية المحدودة، بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني وتقليص القدرات العسكرية لطهران.ودعت الصحيفة المجتمع الدولي إلى تبني هذه الاستراتيجية، معتبرة أن العقوبات الاقتصادية والضربات المحدودة لم تنجح في كبح التقدم النووي الإيراني.ووفقا للمقال، فإن منطقة الحظر الجوي المقترحة ستُركز على المناطق الحدودية التي تقطنها أقليات قومية، والتي تصفها الصحيفة بأنها "ذات أهمية جغرافية، وحساسية سياسية، ورمزية خاصة".لكن على أرض الواقع، فإن فرض "منطقة حظر جوي" لا يمكن أن يتم إلا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما لم يحدث في الحالة الإيرانية، وفقا لما أوضحته وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، اليوم الإثنين.وأشارت الوكالة إلى أنه تاريخيا، فقد فُرضت مثل هذه المناطق في العراق (1991)، البوسنة (1992-1993)، وليبيا (2011)، بموافقة مجلس الأمن، أو ضمن تفويض دولي واضح.وتابعت: "أما في إيران، فعمليات إغلاق المجال الجوي جاءت بقرار محلي مؤقت لأسباب أمنية داخلية، ولا علاقة لها بـ"حظر جوي دولي" أو بإعلان من إسرائيل".وخلصت وكالة "إيرنا" إلى أن الادعاء المتداول حول إعلان إسرائيل منطقة حظر جوي فوق إيران، لا أساس له قانونيا أو سياسيا، ويُصنف ضمن الشائعات التضليلية المنتشرة على منصات التواصل.يشار إلى أن إسرائيل شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائما.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250724/منظمة-العفو-الدولية-تتهم-إيران-بانتهاك-القانون-الإنساني-خلال-حربها-مع-إسرائيل-1102975276.html
https://sarabic.ae/20250722/تركيا-وإيران-تدعوان-لتحرك-عاجل-لمواجهة-إسرائيل-1102896723.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

ما حقيقة قدرة إسرائيل على فرض حظر طيران على إيران؟

07:04 GMT 28.07.2025
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل أنباء بأن إسرائيل أعلنت "منطقة حظر جوي فوق إيران"، وهي مزاعم انتشرت خلال حرب الأيام الـ12، وتجددت مؤخرا عبر حسابات مجهولة.
كما أن صحيفة "جيروزالِيم بوست" الإسرائيلية، اقترحت في مقال رأي لها بتاريخ 22 يوليو/ تموز الجاري، فرض منطقة حظر جوي فوق المناطق الحدودية لإيران، كخيار استراتيجي بديل عن الضربات الجوية المحدودة، بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني وتقليص القدرات العسكرية لطهران.
ودعت الصحيفة المجتمع الدولي إلى تبني هذه الاستراتيجية، معتبرة أن العقوبات الاقتصادية والضربات المحدودة لم تنجح في كبح التقدم النووي الإيراني.
ووفقا للمقال، فإن منطقة الحظر الجوي المقترحة ستُركز على المناطق الحدودية التي تقطنها أقليات قومية، والتي تصفها الصحيفة بأنها "ذات أهمية جغرافية، وحساسية سياسية، ورمزية خاصة".
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
منظمة العفو الدولية تتهم إيران بانتهاك القانون الإنساني خلال حربها مع إسرائيل
24 يوليو, 06:40 GMT
لكن على أرض الواقع، فإن فرض "منطقة حظر جوي" لا يمكن أن يتم إلا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما لم يحدث في الحالة الإيرانية، وفقا لما أوضحته وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، اليوم الإثنين.
وأشارت الوكالة إلى أنه تاريخيا، فقد فُرضت مثل هذه المناطق في العراق (1991)، البوسنة (1992-1993)، وليبيا (2011)، بموافقة مجلس الأمن، أو ضمن تفويض دولي واضح.
وتابعت: "أما في إيران، فعمليات إغلاق المجال الجوي جاءت بقرار محلي مؤقت لأسباب أمنية داخلية، ولا علاقة لها بـ"حظر جوي دولي" أو بإعلان من إسرائيل".
وخلصت وكالة "إيرنا" إلى أن الادعاء المتداول حول إعلان إسرائيل منطقة حظر جوي فوق إيران، لا أساس له قانونيا أو سياسيا، ويُصنف ضمن الشائعات التضليلية المنتشرة على منصات التواصل.
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22 يوليو, 05:31 GMT
يشار إلى أن إسرائيل شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.
وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائما.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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