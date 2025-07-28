https://sarabic.ae/20250728/نتنياهو-مخطط-تدمير-إسرائيل-تم-إحباطه-1103129138.html
نتنياهو: مخطط تدمير إسرائيل تم إحباطه
نتنياهو: مخطط تدمير إسرائيل تم إحباطه
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مخطط تدمير إسرائيل قد أُحبط، مضيفا: "لدينا عمل لاستكمال القضاء على حماس وإعادة رهائننا، فهذان هدفان... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T15:33+0000
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وأضاف نتنياهو خلال زيارة لمقر مديرية الاستخبارات، ولقائه برئيسها اللواء شلومي بيندر، أن "ما رأوه في إيران هو: لا وجود لمحور.. لقد أُحبطت خطة تدمير إسرائيل"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد وجه تهديدا جديدا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وخلال زيارته قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، قال كاتس: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا الطولى ستمتد إلى طهران مرة أخرى، بقوة أكبر - هذه المرة، إليكم شخصيًا. لا تهددوا، لئلا تتضرروا". وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده. وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة. وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط. كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250728/بن-غفير-يجب-على-نتنياهو-إرسال-القنابل-إلى-غزة-وليس-المساعدات-1103098830.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
نتنياهو: مخطط تدمير إسرائيل تم إحباطه
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مخطط تدمير إسرائيل قد أُحبط، مضيفا: "لدينا عمل لاستكمال القضاء على حماس وإعادة رهائننا، فهذان هدفان مترابطان".
وأضاف نتنياهو
خلال زيارة لمقر مديرية الاستخبارات، ولقائه برئيسها اللواء شلومي بيندر، أن "ما رأوه في إيران هو: لا وجود لمحور.. لقد أُحبطت خطة تدمير إسرائيل"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ما زلنا هناك لإتمام المهام.. علينا الحفاظ على إنجاز القضاء على التهديدين الأساسيين: النووي والصواريخ الباليستية، وستكون هناك تهديدات جديدة أخرى".
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
، قد وجه تهديدا جديدا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وخلال زيارته قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، قال كاتس: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا الطولى ستمتد إلى طهران مرة أخرى، بقوة أكبر - هذه المرة، إليكم شخصيًا. لا تهددوا، لئلا تتضرروا".
وأضاف متوجها للعسكريين في القاعدة الجوية: "جئتُ اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية "عام كلافي"، عندما فتحتم سماء طهران، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارًا وتكرارًا، وصدّتم تهديدات الإبادة من دولة إسرائيل".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية
إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة
هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي.
ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.