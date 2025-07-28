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وزير الصحة الإيراني: عشرات المصابين في الهجوم الإسرائيلي لا يزالون يتلقون العلاج
وزير الصحة الإيراني: عشرات المصابين في الهجوم الإسرائيلي لا يزالون يتلقون العلاج
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي أن نحو 60 جريحا من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 5700 مصاب سقطوا خلال... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح ظفرقندي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين، أن جميع الخدمات الطبية الضرورية، بما في ذلك العمليات الجراحية والرعاية المركزة والعلاج الطارئ، تم تقديمها للمصابين بشكل كامل وسريع.وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي في البلاد يتمتع بجاهزية عالية، على مستوى الإمكانات البشرية واللوجستية، مؤكدا استعداد الوزارة للاستجابة لأي احتياجات طبية إضافية.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على إيران في مقتل نحو 1060 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 102 امرأة و46 طفلا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250724/منظمة-العفو-الدولية-تتهم-إيران-بانتهاك-القانون-الإنساني-خلال-حربها-مع-إسرائيل-1102975276.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الصحة الإيراني: عشرات المصابين في الهجوم الإسرائيلي لا يزالون يتلقون العلاج

06:06 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي أن نحو 60 جريحا من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 5700 مصاب سقطوا خلال الهجوم الذي استمر 12 يوما.
وأوضح ظفرقندي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين، أن جميع الخدمات الطبية الضرورية، بما في ذلك العمليات الجراحية والرعاية المركزة والعلاج الطارئ، تم تقديمها للمصابين بشكل كامل وسريع.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
منظمة العفو الدولية تتهم إيران بانتهاك القانون الإنساني خلال حربها مع إسرائيل
24 يوليو, 06:40 GMT
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي في البلاد يتمتع بجاهزية عالية، على مستوى الإمكانات البشرية واللوجستية، مؤكدا استعداد الوزارة للاستجابة لأي احتياجات طبية إضافية.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على إيران في مقتل نحو 1060 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 102 امرأة و46 طفلا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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