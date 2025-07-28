https://sarabic.ae/20250728/وزير-الصحة-الإيراني-عشرات-المصابين-في-الهجوم-الإسرائيلي-لا-يزالون-يتلقون-العلاج-1103099073.html
وزير الصحة الإيراني: عشرات المصابين في الهجوم الإسرائيلي لا يزالون يتلقون العلاج
وزير الصحة الإيراني: عشرات المصابين في الهجوم الإسرائيلي لا يزالون يتلقون العلاج
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي أن نحو 60 جريحا من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 5700 مصاب سقطوا خلال... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T06:06+0000
2025-07-28T06:06+0000
2025-07-28T06:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وأوضح ظفرقندي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين، أن جميع الخدمات الطبية الضرورية، بما في ذلك العمليات الجراحية والرعاية المركزة والعلاج الطارئ، تم تقديمها للمصابين بشكل كامل وسريع.وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي في البلاد يتمتع بجاهزية عالية، على مستوى الإمكانات البشرية واللوجستية، مؤكدا استعداد الوزارة للاستجابة لأي احتياجات طبية إضافية.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على إيران في مقتل نحو 1060 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 102 امرأة و46 طفلا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250724/منظمة-العفو-الدولية-تتهم-إيران-بانتهاك-القانون-الإنساني-خلال-حربها-مع-إسرائيل-1102975276.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الصحة الإيراني: عشرات المصابين في الهجوم الإسرائيلي لا يزالون يتلقون العلاج
أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي أن نحو 60 جريحا من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 5700 مصاب سقطوا خلال الهجوم الذي استمر 12 يوما.
وأوضح ظفرقندي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين، أن جميع الخدمات الطبية الضرورية، بما في ذلك العمليات الجراحية والرعاية المركزة والعلاج الطارئ، تم تقديمها للمصابين بشكل كامل وسريع.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي في البلاد يتمتع بجاهزية عالية، على مستوى الإمكانات البشرية واللوجستية، مؤكدا استعداد الوزارة للاستجابة لأي احتياجات طبية إضافية.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية
على إيران في مقتل نحو 1060 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 102 امرأة و46 طفلا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
يذكر أن إسرائيل وإيران
تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.