معدات عسكرية ومدنية... "مقابر الحديد" حول العالم

النباتات تظر فوق حافلات صغيرة تابعة لشركة "بريهان مومباي" للكهرباء والنقل بعد أن أنهت خدمتها في محطة حافلات مومباي، الهند.
النباتات تظر فوق حافلات صغيرة تابعة لشركة "بريهان مومباي" للكهرباء والنقل بعد أن أنهت خدمتها في محطة حافلات مومباي، الهند.
سائحة في مقبرة القطارات في أويوني، بوليفيا.
سائحة في مقبرة القطارات في أويوني، بوليفيا.
سفن مهجورة جرفتها المياه إلى ساحل خليج أولينيا في مقاطعة مورمانسك، روسيا.
سفن مهجورة جرفتها المياه إلى ساحل خليج أولينيا في مقاطعة مورمانسك، روسيا.
دبابات "ماردر" الألمانية بعد أن أنهت خدمتها.
دبابات "ماردر" الألمانية بعد أن أنهت خدمتها.
مروحيات سوفيتية مشعة مهجورة استخدمت لإخماد الحريق، بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية شمال أوكرانيا.
مروحيات سوفيتية مشعة مهجورة استخدمت لإخماد الحريق، بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية شمال أوكرانيا.
شجرة تنمو وسط شاحنة بيك أب أثناء وقوفها في "مدينة السيارات القديمة"، أكبر ساحة خردة سيارات كلاسيكية معروفة في العالم، في وايت، جورجيا.
شجرة تنمو وسط شاحنة بيك أب أثناء وقوفها في "مدينة السيارات القديمة"، أكبر ساحة خردة سيارات كلاسيكية معروفة في العالم، في وايت، جورجيا.
صورة جوية لمقبرة الإطارات، حيث تخزن الإطارات المهملة في مكب النفايات، في منطقة السالمي بالقرب من العاصمة الكويت.
صورة جوية لمقبرة الإطارات، حيث تخزن الإطارات المهملة في مكب النفايات، في منطقة السالمي بالقرب من العاصمة الكويت.
بقايا سفن الصيد في مقبرة السفن في تيريبركا، روسيا.
بقايا سفن الصيد في مقبرة السفن في تيريبركا، روسيا.
عشرات الآلاف من الدراجات الهوائية الصغيرة في إحدى الساحات القديمة بمدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين.
عشرات الآلاف من الدراجات الهوائية الصغيرة في إحدى الساحات القديمة بمدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين.
حطام طائرة من الحرب العالمية الثانية، بالقرب من كيمبي، غينيا الجديدة.
حطام طائرة من الحرب العالمية الثانية، بالقرب من كيمبي، غينيا الجديدة.
حطام سفن مهجورة في مقبرة السفن، مويناك، في أوزبكستان.
حطام سفن مهجورة في مقبرة السفن، مويناك، في أوزبكستان.
قاذفات بوينغ "بي-52" من حقبة الحرب الباردة، تنتظر إعادة التدوير والتدمير، في قاعدة ديفيس مونثان الجوية في أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.
قاذفات بوينغ "بي-52" من حقبة الحرب الباردة، تنتظر إعادة التدوير والتدمير، في قاعدة ديفيس مونثان الجوية في أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.
غواص يسبح بالقرب من قمرة قيادة طائرة شحن "سي-130" محطمة في مياه البحر الأحمر قرب العقبة، الأردن.
غواص يسبح بالقرب من قمرة قيادة طائرة شحن "سي-130" محطمة في مياه البحر الأحمر قرب العقبة، الأردن.
منطقة لتفكيك السفن المهجورة وتحويلها إلى خردة في خليج نواذيبو، موريتانيا.
منطقة لتفكيك السفن المهجورة وتحويلها إلى خردة في خليج نواذيبو، موريتانيا.