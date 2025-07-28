معدات عسكرية ومدنية... "مقابر الحديد" حول العالم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250728/1103124913.html
معدات عسكرية ومدنية... "مقابر الحديد" حول العالم
معدات عسكرية ومدنية... "مقابر الحديد" حول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمقابر المعدات العسكرية والآلية من قطارات وطائرات وسفن وسيارات حول العالم، بعد أن أنهت خدمتها وتحولت إلى... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

معدات عسكرية ومدنية... "مقابر الحديد" حول العالم

14:52 GMT 28.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمقابر المعدات العسكرية والآلية من قطارات وطائرات وسفن وسيارات حول العالم، بعد أن أنهت خدمتها وتحولت إلى قطع خردة.
© AP Photo / Rafiq Maqbool

النباتات تظر فوق حافلات صغيرة تابعة لشركة "بريهان مومباي" للكهرباء والنقل بعد أن أنهت خدمتها في محطة حافلات مومباي، الهند.

النباتات تظر فوق حافلات صغيرة تابعة لشركة &quot;بريهان مومباي&quot; للكهرباء والنقل بعد أن أنهت خدمتها في محطة حافلات مومباي، الهند. - سبوتنيك عربي
1/14
© AP Photo / Rafiq Maqbool

النباتات تظر فوق حافلات صغيرة تابعة لشركة "بريهان مومباي" للكهرباء والنقل بعد أن أنهت خدمتها في محطة حافلات مومباي، الهند.

© Getty Images / Universal Images Group/Matthew Williams-Ellis

سائحة في مقبرة القطارات في أويوني، بوليفيا.

سائحة في مقبرة القطارات في أويوني، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
2/14
© Getty Images / Universal Images Group/Matthew Williams-Ellis

سائحة في مقبرة القطارات في أويوني، بوليفيا.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

سفن مهجورة جرفتها المياه إلى ساحل خليج أولينيا في مقاطعة مورمانسك، روسيا.

سفن مهجورة جرفتها المياه إلى ساحل خليج أولينيا في مقاطعة مورمانسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سفن مهجورة جرفتها المياه إلى ساحل خليج أولينيا في مقاطعة مورمانسك، روسيا.

© Getty Images / Ullstein Bild/Scherhaufer

دبابات "ماردر" الألمانية بعد أن أنهت خدمتها.

دبابات &quot;ماردر&quot; الألمانية بعد أن أنهت خدمتها. - سبوتنيك عربي
4/14
© Getty Images / Ullstein Bild/Scherhaufer

دبابات "ماردر" الألمانية بعد أن أنهت خدمتها.

© Getty Images / Tom Stoddart

مروحيات سوفيتية مشعة مهجورة استخدمت لإخماد الحريق، بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية شمال أوكرانيا.

مروحيات سوفيتية مشعة مهجورة استخدمت لإخماد الحريق، بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية شمال أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
5/14
© Getty Images / Tom Stoddart

مروحيات سوفيتية مشعة مهجورة استخدمت لإخماد الحريق، بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية شمال أوكرانيا.

© AP Photo / David Goldman

شجرة تنمو وسط شاحنة بيك أب أثناء وقوفها في "مدينة السيارات القديمة"، أكبر ساحة خردة سيارات كلاسيكية معروفة في العالم، في وايت، جورجيا.

شجرة تنمو وسط شاحنة بيك أب أثناء وقوفها في &quot;مدينة السيارات القديمة&quot;، أكبر ساحة خردة سيارات كلاسيكية معروفة في العالم، في وايت، جورجيا. - سبوتنيك عربي
6/14
© AP Photo / David Goldman

شجرة تنمو وسط شاحنة بيك أب أثناء وقوفها في "مدينة السيارات القديمة"، أكبر ساحة خردة سيارات كلاسيكية معروفة في العالم، في وايت، جورجيا.

© Getty Images / Anadolu/Faisal Alnomas

صورة جوية لمقبرة الإطارات، حيث تخزن الإطارات المهملة في مكب النفايات، في منطقة السالمي بالقرب من العاصمة الكويت.

صورة جوية لمقبرة الإطارات، حيث تخزن الإطارات المهملة في مكب النفايات، في منطقة السالمي بالقرب من العاصمة الكويت. - سبوتنيك عربي
7/14
© Getty Images / Anadolu/Faisal Alnomas

صورة جوية لمقبرة الإطارات، حيث تخزن الإطارات المهملة في مكب النفايات، في منطقة السالمي بالقرب من العاصمة الكويت.

© Sputnik . Ilya Pitalev

بقايا سفن الصيد في مقبرة السفن في تيريبركا، روسيا.

بقايا سفن الصيد في مقبرة السفن في تيريبركا، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Ilya Pitalev

بقايا سفن الصيد في مقبرة السفن في تيريبركا، روسيا.

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

عشرات الآلاف من الدراجات الهوائية الصغيرة في إحدى الساحات القديمة بمدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين.

عشرات الآلاف من الدراجات الهوائية الصغيرة في إحدى الساحات القديمة بمدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
9/14
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

عشرات الآلاف من الدراجات الهوائية الصغيرة في إحدى الساحات القديمة بمدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين.

© Getty Images / Universal Images Group/Design Pics Editorial/David Kirkland

حطام طائرة من الحرب العالمية الثانية، بالقرب من كيمبي، غينيا الجديدة.

حطام طائرة من الحرب العالمية الثانية، بالقرب من كيمبي، غينيا الجديدة. - سبوتنيك عربي
10/14
© Getty Images / Universal Images Group/Design Pics Editorial/David Kirkland

حطام طائرة من الحرب العالمية الثانية، بالقرب من كيمبي، غينيا الجديدة.

© Getty Images / Education Images/Universal Images Group/Petr Svarc

حطام سفن مهجورة في مقبرة السفن، مويناك، في أوزبكستان.

حطام سفن مهجورة في مقبرة السفن، مويناك، في أوزبكستان. - سبوتنيك عربي
11/14
© Getty Images / Education Images/Universal Images Group/Petr Svarc

حطام سفن مهجورة في مقبرة السفن، مويناك، في أوزبكستان.

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

قاذفات بوينغ "بي-52" من حقبة الحرب الباردة، تنتظر إعادة التدوير والتدمير، في قاعدة ديفيس مونثان الجوية في أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

قاذفات بوينغ &quot;بي-52&quot; من حقبة الحرب الباردة، تنتظر إعادة التدوير والتدمير، في قاعدة ديفيس مونثان الجوية في أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

قاذفات بوينغ "بي-52" من حقبة الحرب الباردة، تنتظر إعادة التدوير والتدمير، في قاعدة ديفيس مونثان الجوية في أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Getty Images / Loop Images/Universal Images Group/Tyson Paul

غواص يسبح بالقرب من قمرة قيادة طائرة شحن "سي-130" محطمة في مياه البحر الأحمر قرب العقبة، الأردن.

غواص يسبح بالقرب من قمرة قيادة طائرة شحن &quot;سي-130&quot; محطمة في مياه البحر الأحمر قرب العقبة، الأردن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Loop Images/Universal Images Group/Tyson Paul

غواص يسبح بالقرب من قمرة قيادة طائرة شحن "سي-130" محطمة في مياه البحر الأحمر قرب العقبة، الأردن.

© Getty Images / David Degner

منطقة لتفكيك السفن المهجورة وتحويلها إلى خردة في خليج نواذيبو، موريتانيا.

منطقة لتفكيك السفن المهجورة وتحويلها إلى خردة في خليج نواذيبو، موريتانيا. - سبوتنيك عربي
14/14
© Getty Images / David Degner

منطقة لتفكيك السفن المهجورة وتحويلها إلى خردة في خليج نواذيبو، موريتانيا.

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