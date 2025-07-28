معدات عسكرية ومدنية... "مقابر الحديد" حول العالم

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمقابر المعدات العسكرية والآلية من قطارات وطائرات وسفن وسيارات حول العالم، بعد أن أنهت خدمتها وتحولت إلى قطع خردة.