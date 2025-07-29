اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250729/اكتشاف-نقوش-عمرها-10-آلاف-سنة-في-دولة-عربية-صور-1103163313.html
اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور
اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الليبي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقع أثري بجبل الحساونة جنوب غربي ليبيا يحتوي نقوشا عمرها عشرة آلاف سنة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T14:10+0000
2025-07-29T14:10+0000
مجتمع
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096357526_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7eadda97519f52e3e515d440a42b0fc4.png
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ورد بلاغ لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في مدينة سبها يقضي بالعثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من أحد المواطنين.وأكدت أن الموقع الأثري المكتشف يضم عددا من النقوش الصخرية البارزة التي تمثل مختلف مراحل الفن الصخري منذ عشرة آلاف سنة تقريبا في الصحراء الليبية.ومن بين تلك النقوش: مرحلة الرؤوس المستديرة، ومرحلة الجاموس، ومرحلة البقريات، ومرحلة الجمل ومرحلة الحصان.ويأتي هذا في وقت زار الموقع الأثري فريق مختص مكون من نائب رئيس فرع الجهاز في مدينة سبها، الواقعة جنوب غرب ليبيا، وأعضاء فرعى الجهاز سبها وأوباري وخبيرين من مراقبة آثار فزان ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، وأجرى الفريق كشفا مبدئيا عليه تبين من خلاله أنه أثري.ووجه جهاز الشرطة السياحية الليبي بتكليف أعضاء منها وحماية الآثار بفروع المنطقة الجنوبية بإجراء جولات تفقدية لحماية الموقع من العبث والسرقة.
https://sarabic.ae/20250529/العثور-على-24-قطعة-نقدية-أثرية-في-ليبيا-صور-1101107479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096357526_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_2f31e404bd668f2f05006bb1c3a422bd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور

14:10 GMT 29.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة سبها القديمة: كنز تاريخي يروي حكايات 600 عام من الحضارة
مدينة سبها القديمة: كنز تاريخي يروي حكايات 600 عام من الحضارة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الليبي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقع أثري بجبل الحساونة جنوب غربي ليبيا يحتوي نقوشا عمرها عشرة آلاف سنة.
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ورد بلاغ لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في مدينة سبها يقضي بالعثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من أحد المواطنين.
وأكدت أن الموقع الأثري المكتشف يضم عددا من النقوش الصخرية البارزة التي تمثل مختلف مراحل الفن الصخري منذ عشرة آلاف سنة تقريبا في الصحراء الليبية.
قطع نقدية أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
مجتمع
العثور على 24 قطعة نقدية أثرية في ليبيا.. صور
29 مايو, 18:12 GMT
ومن بين تلك النقوش: مرحلة الرؤوس المستديرة، ومرحلة الجاموس، ومرحلة البقريات، ومرحلة الجمل ومرحلة الحصان.
ويأتي هذا في وقت زار الموقع الأثري فريق مختص مكون من نائب رئيس فرع الجهاز في مدينة سبها، الواقعة جنوب غرب ليبيا، وأعضاء فرعى الجهاز سبها وأوباري وخبيرين من مراقبة آثار فزان ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، وأجرى الفريق كشفا مبدئيا عليه تبين من خلاله أنه أثري.
ووجه جهاز الشرطة السياحية الليبي بتكليف أعضاء منها وحماية الآثار بفروع المنطقة الجنوبية بإجراء جولات تفقدية لحماية الموقع من العبث والسرقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала