https://sarabic.ae/20250729/اكتشاف-نقوش-عمرها-10-آلاف-سنة-في-دولة-عربية-صور-1103163313.html

اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور

اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الليبي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقع أثري بجبل الحساونة جنوب غربي ليبيا يحتوي نقوشا عمرها عشرة آلاف سنة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T14:10+0000

2025-07-29T14:10+0000

2025-07-29T14:10+0000

مجتمع

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1f/1096357526_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7eadda97519f52e3e515d440a42b0fc4.png

وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ورد بلاغ لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في مدينة سبها يقضي بالعثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من أحد المواطنين.وأكدت أن الموقع الأثري المكتشف يضم عددا من النقوش الصخرية البارزة التي تمثل مختلف مراحل الفن الصخري منذ عشرة آلاف سنة تقريبا في الصحراء الليبية.ومن بين تلك النقوش: مرحلة الرؤوس المستديرة، ومرحلة الجاموس، ومرحلة البقريات، ومرحلة الجمل ومرحلة الحصان.ويأتي هذا في وقت زار الموقع الأثري فريق مختص مكون من نائب رئيس فرع الجهاز في مدينة سبها، الواقعة جنوب غرب ليبيا، وأعضاء فرعى الجهاز سبها وأوباري وخبيرين من مراقبة آثار فزان ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، وأجرى الفريق كشفا مبدئيا عليه تبين من خلاله أنه أثري.ووجه جهاز الشرطة السياحية الليبي بتكليف أعضاء منها وحماية الآثار بفروع المنطقة الجنوبية بإجراء جولات تفقدية لحماية الموقع من العبث والسرقة.

https://sarabic.ae/20250529/العثور-على-24-قطعة-نقدية-أثرية-في-ليبيا-صور-1101107479.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, الأخبار