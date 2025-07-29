https://sarabic.ae/20250729/اكتشاف-نقوش-عمرها-10-آلاف-سنة-في-دولة-عربية-صور-1103163313.html
اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور
اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الليبي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقع أثري بجبل الحساونة جنوب غربي ليبيا يحتوي نقوشا عمرها عشرة آلاف سنة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T14:10+0000
2025-07-29T14:10+0000
2025-07-29T14:10+0000
مجتمع
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وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ورد بلاغ لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في مدينة سبها يقضي بالعثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من أحد المواطنين.وأكدت أن الموقع الأثري المكتشف يضم عددا من النقوش الصخرية البارزة التي تمثل مختلف مراحل الفن الصخري منذ عشرة آلاف سنة تقريبا في الصحراء الليبية.ومن بين تلك النقوش: مرحلة الرؤوس المستديرة، ومرحلة الجاموس، ومرحلة البقريات، ومرحلة الجمل ومرحلة الحصان.ويأتي هذا في وقت زار الموقع الأثري فريق مختص مكون من نائب رئيس فرع الجهاز في مدينة سبها، الواقعة جنوب غرب ليبيا، وأعضاء فرعى الجهاز سبها وأوباري وخبيرين من مراقبة آثار فزان ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، وأجرى الفريق كشفا مبدئيا عليه تبين من خلاله أنه أثري.ووجه جهاز الشرطة السياحية الليبي بتكليف أعضاء منها وحماية الآثار بفروع المنطقة الجنوبية بإجراء جولات تفقدية لحماية الموقع من العبث والسرقة.
https://sarabic.ae/20250529/العثور-على-24-قطعة-نقدية-أثرية-في-ليبيا-صور-1101107479.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
اكتشاف نقوش عمرها 10 آلاف سنة في دولة عربية.. صور
أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الليبي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقع أثري بجبل الحساونة جنوب غربي ليبيا يحتوي نقوشا عمرها عشرة آلاف سنة.
وأفادت بوابة
"الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ورد بلاغ لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في مدينة سبها يقضي بالعثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من أحد المواطنين.
وأكدت أن الموقع الأثري المكتشف يضم عددا من النقوش الصخرية البارزة التي تمثل مختلف مراحل الفن الصخري منذ عشرة آلاف سنة تقريبا في الصحراء الليبية.
ومن بين تلك النقوش: مرحلة الرؤوس المستديرة، ومرحلة الجاموس، ومرحلة البقريات، ومرحلة الجمل ومرحلة الحصان.
ويأتي هذا في وقت زار الموقع الأثري فريق مختص مكون من نائب رئيس فرع الجهاز في مدينة سبها،
الواقعة جنوب غرب ليبيا، وأعضاء فرعى الجهاز سبها وأوباري وخبيرين من مراقبة آثار فزان ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، وأجرى الفريق كشفا مبدئيا عليه تبين من خلاله أنه أثري.
ووجه جهاز الشرطة السياحية الليبي بتكليف أعضاء منها وحماية الآثار بفروع المنطقة الجنوبية بإجراء جولات تفقدية لحماية الموقع من العبث والسرقة.