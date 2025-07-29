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بوتين: روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
بوتين: روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم إلى الأمام. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T11:07+0000
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، غيرمان غريف: "أنت والأشخاص الذين جمعتهم حولك، تمكنتم في الوقت المناسب من رؤية الاتجاهات الواعدة الرئيسية، والجوهرية والشاملة، وتبنيتموها في الوقت المناسب واستثمرتم فيها الموارد اللازمة".وأوضح الرئيس بوتين أنه ينبغي على البنوك ألا تفاقم وضع المواطنين عند إصدار قروض الرهن العقاري بإدخال بنود إضافية مرتبطة بنفقات إضافية.وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن مع الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، غيرمان غريف، في الكرملين.بوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم
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بوتين: روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
11:07 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.07.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم إلى الأمام.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، غيرمان غريف: "أنت والأشخاص الذين جمعتهم حولك، تمكنتم في الوقت المناسب من رؤية الاتجاهات الواعدة الرئيسية، والجوهرية والشاملة، وتبنيتموها في الوقت المناسب واستثمرتم فيها الموارد اللازمة".
وتابع: "لذلك، في أوقات صعبة نسبيًا، ولن نسرد الآن كل الأسباب وكل ما رافقنا في السنوات السابقة، تمكّنا، بمساعدة "سبيربنك"، حتى لو لم يكن ذلك ضمن نطاق مهامكم المباشرة، من الوصول إلى مراكز مكّنتنا ليس فقط من عدم التخلف عن المنافسين، بل والتقدم إلى الأمام، وأحيانًا حتى بتفوق".
وأوضح الرئيس بوتين أنه ينبغي على البنوك ألا تفاقم وضع المواطنين عند إصدار قروض الرهن العقاري بإدخال بنود إضافية مرتبطة بنفقات إضافية.
وفي السياق ذاته، أشار غريف، خلال اللقاء، إلى استمرار السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تظهر نماذج جديدة كل بضعة أشهر، مؤكدًا أن "سبيربنك" بات قادراعلى تقديم نماذج ذكاء اصطناعي تنافسية، وأن العديد من عملاء البنك بدأوا في استخدامها.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن مع الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، غيرمان غريف، في الكرملين.