https://sarabic.ae/20250729/تجارة-أسرع-بـ50-ميناء-نيوم-السعودي-يدشن-ممرا-تجاريا-تجريبيا-يربط-3-دول-عربية-1103145483.html

تجارة أسرع بـ50%... ميناء "نيوم" السعودي يدشن ممرا تجاريا تجريبيا يربط 3 دول عربية

تجارة أسرع بـ50%... ميناء "نيوم" السعودي يدشن ممرا تجاريا تجريبيا يربط 3 دول عربية

سبوتنيك عربي

تمكّن ميناء "نيوم" في المملكة العربية السعودية، بنجاح في تحقيق تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يهدف إلى ربط مراكز تجارية رئيسية عدة في... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T07:12+0000

2025-07-29T07:12+0000

2025-07-29T07:24+0000

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وأسهمت هذه المبادرة التي نفذها الميناء بالتعاون مع "مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص" في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50%، مقارنة بالمسارات التقليدية.وتجسّد المبادرة نموذجا للتكامل بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، مثل ملّاك السفن والمصدرين والمستوردين الرئيسيين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية.يُعدّ هذا المشروع التجريبي خطوة محورية في تنفيذ رؤية طويلة الأمد لتعزيز دور ميناء "نيوم" مركزًا لوجستيًا وبحريًا رئيسيًا في المملكة العربية السعودية.ويستفيد ميناء "نيوم" من موقعه الجغرافي الاستراتيجي المتميز على البحر الأحمر، بالقرب من حدود عرعر، التي تُعد نقطة الدخول الرئيسية إلى العراق، ويتيح هذا الموقع الفريد للميناء أن يكون بوابة إقليمية حيوية تربط بين أهم طرق التجارة العالمية، ما يعزز دوره في شبكة الممرات اللوجستية الداخلية الحيوية.وتأتي هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء منظومة لوجستية عالمية المستوى، ترتكز على التكامل بين المواني والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، كما تقدم نموذجًا قابلًا للتوسع يسهم في تطوير الربط اللوجستي داخل المملكة، ويعزز موقعها بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية.خطوة غير مسبوقة... كيف تشارك الإمارات بتطوير حلول الطاقة النووية المتقدمة في أمريكا؟السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا

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