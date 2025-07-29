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تجارة أسرع بـ50%... ميناء "نيوم" السعودي يدشن ممرا تجاريا تجريبيا يربط 3 دول عربية
تجارة أسرع بـ50%... ميناء "نيوم" السعودي يدشن ممرا تجاريا تجريبيا يربط 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
تمكّن ميناء "نيوم" في المملكة العربية السعودية، بنجاح في تحقيق تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يهدف إلى ربط مراكز تجارية رئيسية عدة في... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T07:12+0000
2025-07-29T07:24+0000
اقتصاد
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وأسهمت هذه المبادرة التي نفذها الميناء بالتعاون مع "مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص" في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50%، مقارنة بالمسارات التقليدية.وتجسّد المبادرة نموذجا للتكامل بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، مثل ملّاك السفن والمصدرين والمستوردين الرئيسيين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية.يُعدّ هذا المشروع التجريبي خطوة محورية في تنفيذ رؤية طويلة الأمد لتعزيز دور ميناء "نيوم" مركزًا لوجستيًا وبحريًا رئيسيًا في المملكة العربية السعودية.ويستفيد ميناء "نيوم" من موقعه الجغرافي الاستراتيجي المتميز على البحر الأحمر، بالقرب من حدود عرعر، التي تُعد نقطة الدخول الرئيسية إلى العراق، ويتيح هذا الموقع الفريد للميناء أن يكون بوابة إقليمية حيوية تربط بين أهم طرق التجارة العالمية، ما يعزز دوره في شبكة الممرات اللوجستية الداخلية الحيوية.وتأتي هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء منظومة لوجستية عالمية المستوى، ترتكز على التكامل بين المواني والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، كما تقدم نموذجًا قابلًا للتوسع يسهم في تطوير الربط اللوجستي داخل المملكة، ويعزز موقعها بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية.خطوة غير مسبوقة... كيف تشارك الإمارات بتطوير حلول الطاقة النووية المتقدمة في أمريكا؟السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, مصر, العراق
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, مصر, العراق

تجارة أسرع بـ50%... ميناء "نيوم" السعودي يدشن ممرا تجاريا تجريبيا يربط 3 دول عربية

07:12 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 07:24 GMT 29.07.2025)
© AP Photo / Amr Nabilميناء جدة على البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية
ميناء جدة على البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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تمكّن ميناء "نيوم" في المملكة العربية السعودية، بنجاح في تحقيق تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يهدف إلى ربط مراكز تجارية رئيسية عدة في المملكة وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.
وأسهمت هذه المبادرة التي نفذها الميناء بالتعاون مع "مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص" في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50%، مقارنة بالمسارات التقليدية.

وفي إطار المشروع التجريبي، انطلقت أولى الشحنات من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء "سفاجا"، وصولًا إلى ميناء "نيوم". من هناك، واصلت الرحلة برًا وجهتها النهائية في أربيل العراقية، قاطعة مسافة تجاوزت 900 كيلومتر، في إنجاز يعكس فعالية هذا الممر الجديد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتجسّد المبادرة نموذجا للتكامل بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، مثل ملّاك السفن والمصدرين والمستوردين الرئيسيين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية.
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وحقق هذا التعاون المشترك مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة، وأتاح تقديم حلول لوجستية متكاملة وفعّالة ترفع مستوى التنافسية بشكل ملحوظ، حيث تجلى نجاح المشروع التجريبي في تقليص زمن العبور بأكثر من 50% على الطرق القادمة من مصر مقارنة بالمسارات التقليدية، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية خفض التكاليف وتقليص أوقات العبور بشكل كبير، و يعزز فرص تطوير ممرات تجارية إقليمية وعالمية مستقبلية.

يُعدّ هذا المشروع التجريبي خطوة محورية في تنفيذ رؤية طويلة الأمد لتعزيز دور ميناء "نيوم" مركزًا لوجستيًا وبحريًا رئيسيًا في المملكة العربية السعودية.
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ويستفيد ميناء "نيوم" من موقعه الجغرافي الاستراتيجي المتميز على البحر الأحمر، بالقرب من حدود عرعر، التي تُعد نقطة الدخول الرئيسية إلى العراق، ويتيح هذا الموقع الفريد للميناء أن يكون بوابة إقليمية حيوية تربط بين أهم طرق التجارة العالمية، ما يعزز دوره في شبكة الممرات اللوجستية الداخلية الحيوية.

ومن خلال هذا التكامل، يُسهل ميناء "نيوم" تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتبادل التجاري عبر الحدود.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء منظومة لوجستية عالمية المستوى، ترتكز على التكامل بين المواني والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، كما تقدم نموذجًا قابلًا للتوسع يسهم في تطوير الربط اللوجستي داخل المملكة، ويعزز موقعها بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية.
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