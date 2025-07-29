https://sarabic.ae/20250729/حماس-تدعو-إلى-تصعيد-الحراك-العالمي-في-الأيام-الثلاثة-الأولى-من-أغسطس-المقبل-1103147812.html
"حماس" تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي في الأيام الثلاثة الأولى من أغسطس المقبل
"حماس" تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي في الأيام الثلاثة الأولى من أغسطس المقبل
سبوتنيك عربي
دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى "تصعيد الحراك الجماهيري في الأيام القادمة ضد استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في قطاع غزة". 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T08:34+0000
2025-07-29T08:34+0000
2025-07-29T09:15+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها "تدعو يوم الأحد 3 آب/ أغسطس (المقبل) يوماً عالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وفاءً واستجابةً لدعوة شهيد فلسطين والأمَّة القائد إسماعيل هنية"، داعية إلى "تصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال في كل أنحاء العالم".وأضاف بيان "حماس": "نستذكر نداءه (إسماعيل هنية) لأمّتنا والأحرار في العالم، إلى أن يكون يوم 3 أغسطس، يوماً وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وحراكاً متواصلاً، وممارسة كلّ أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي، حتى تتوقف حرب الإبادة والتجويع ضد أهلنا في قطاع غزَّة".ونقلت وسائل إعلام عن كاتس، قوله: "سنضرب البنية التحتية الاستراتيجية لـ"أنصار الله" ونقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلنا مع هنية وزعيم حماس يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في طهران وغزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".واغتيل الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في 31 يوليو/ تموز 2024، بعد ساعات من تقديمه التهنئة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20241001/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-إسرائيل-بعشرات-الصواريخ-ردا-على-اغتيال-هنية-ونصر-الله--1093331935.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, فلسطين المحتلة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, فلسطين المحتلة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس" تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي في الأيام الثلاثة الأولى من أغسطس المقبل
08:34 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 29.07.2025)
دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى "تصعيد الحراك الجماهيري في الأيام القادمة ضد استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في قطاع غزة".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها "تدعو يوم الأحد 3 آب/ أغسطس (المقبل) يوماً عالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وفاءً واستجابةً لدعوة شهيد فلسطين والأمَّة القائد إسماعيل هنية"، داعية إلى "تصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال في كل أنحاء العالم".
وأضاف بيان "حماس": "نستذكر نداءه (إسماعيل هنية) لأمّتنا والأحرار في العالم، إلى أن يكون يوم 3 أغسطس، يوماً وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وحراكاً متواصلاً، وممارسة كلّ أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي، حتى تتوقف حرب الإبادة والتجويع ضد أهلنا في قطاع غزَّة".
واعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وللمرة الأولى، بوقوف إسرائيل وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.
ونقلت وسائل إعلام عن كاتس، قوله: "سنضرب البنية التحتية الاستراتيجية لـ"أنصار الله" ونقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلنا مع هنية وزعيم حماس يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في طهران وغزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".
واغتيل الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في 31 يوليو/ تموز 2024، بعد ساعات من تقديمه التهنئة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.