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شقيقة الزعيم كيم جونغ أون: على الولايات المتحدة قبول الحقائق الجديدة
شقيقة الزعيم كيم جونغ أون: على الولايات المتحدة قبول الحقائق الجديدة
سبوتنيك عربي
دعت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بالحقائق الجديدة في المفاوضات مع بلادها، وإلا فإن... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T05:37+0000
2025-07-29T05:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
كوريا الشمالية
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وقالت كيم يو جونغ: "تجدر الإشارة إلى أن عام 2025 الحالي، ليس عام 2018 أو 2019. يجب أن يصبح الاعتراف بالوضع الذي لا رجعة فيه لكوريا الشعبية الديمقراطية كدولة تمتلك أسلحة نووية، وحقيقة أن قدراتها والوضع الجيوسياسي قد تغيرا جذريا، شرطًا مسبقًا لجميع التكهنات والتفكير الإضافي".وتابعت: "إذا لم تفهم الولايات المتحدة تغير الواقع وتتمسك فقط بإخفاقات الماضي، فإن الاجتماع بين كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة، سيبقى مجرد أمل للولايات المتحدة".وأشارت كيم يو جونغ إلى ضرورة الاعتراف بأن المواجهة بين الدولتين النوويتين (كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية) غير مربحة و"البحث عن طريقة أخرى للاتصال".وفي يونيو/ حزيران الماضي، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن ترامب، "منفتح على استئناف المراسلات مع كيم جونغ أون، ويأمل في مواصلة التقدم المحرز بعد لقائهما في سنغافورة عام 2018".شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية: دعوات نزع سلاحنا النووي "أحلام يقظة"بيونغ يانغ تهدد برد انتقامي على تحليق قاذفات أمريكية فوق كوريا الجنوبية
https://sarabic.ae/20250418/كوريا-الجنوبية-تجري-مناورات-عسكرية-على-حدود-جارتها--الديمقراطية-الشعبية-1099661632.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الشمالية

شقيقة الزعيم كيم جونغ أون: على الولايات المتحدة قبول الحقائق الجديدة

05:37 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Pool / Jorge Silvaشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Pool / Jorge Silva
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دعت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بالحقائق الجديدة في المفاوضات مع بلادها، وإلا فإن المفاوضات بين البلدين ستبقى مجرد "أمل" بالنسبة لواشنطن.
وقالت كيم يو جونغ: "تجدر الإشارة إلى أن عام 2025 الحالي، ليس عام 2018 أو 2019. يجب أن يصبح الاعتراف بالوضع الذي لا رجعة فيه لكوريا الشعبية الديمقراطية كدولة تمتلك أسلحة نووية، وحقيقة أن قدراتها والوضع الجيوسياسي قد تغيرا جذريا، شرطًا مسبقًا لجميع التكهنات والتفكير الإضافي".
وتابعت: "إذا لم تفهم الولايات المتحدة تغير الواقع وتتمسك فقط بإخفاقات الماضي، فإن الاجتماع بين كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة، سيبقى مجرد أمل للولايات المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن كيم يو جونغ، أن أي محاولة لإنكار الوضع النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي هي منفتحة على "أي خيارات" لحمايتها، سيتم رفضها.

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وأشارت كيم يو جونغ إلى ضرورة الاعتراف بأن المواجهة بين الدولتين النوويتين (كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية) غير مربحة و"البحث عن طريقة أخرى للاتصال".

كما لم تنكر أن العلاقات الشخصية بين الزعيم الكوري كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "ليست سيئة". وأوضحت أنه إذا ارتبطت هذه العلاقات بهدف تحقيق نزع السلاح النووي، "فلا يمكن تقييم ذلك إلا على أنه استهزاء بالطرف الآخر".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن ترامب، "منفتح على استئناف المراسلات مع كيم جونغ أون، ويأمل في مواصلة التقدم المحرز بعد لقائهما في سنغافورة عام 2018".
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