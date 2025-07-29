صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250729/صفقة-من-العيار-الثقيل-بيراميدز-يضم-البرازيلي-إيفرتون-دا-سيلفا-1103158921.html
صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا
صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا
سبوتنيك عربي
أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لتدعيم مركز جناحه الأيسر، في أولى صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:58+0000
2025-07-29T12:58+0000
مجتمع
رياضة
الدوري المصري الممتاز
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103159126_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_ea7347f5606ac87655cdbeee9e1a74da.jpg
وقال النادي إن إدارة التعاقدات برئاسة عمرو بسيوني، نجحت في ضم الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، في إطار خطة دعم الفريق الأول بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد، حسبما ذكر موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الثلاثاء.ويبلغ دا سيلفا من العمر 28 عاما، حيث ولد في 28 ديسمبر 1996، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الهجوم.كما يمتلك قدرات تهديفية عالية إلى جانب مهارات فردية وقدرة على صناعة الأهداف.ولعب دا سيلفا، ضمن صفوف عدة أندية، أبرزها سلافيا براغ وبانيك أوسترافا في الدوري التشيكي، قبل انتقاله إلى بيراميدز.وخلال مشواره مع فريقه السابق، شارك في 70 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 30 هدفا، وصنع 13 هدفا آخر، بإجمالي إسهام تهديفي بلغ 43 هدفا.
https://sarabic.ae/20250609/منافسة-ثنائية-على-ضم-نجم-بيراميدز-بـ-4-أضعاف-راتبه-1101498089.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103159126_566:0:3297:2048_1920x0_80_0_0_533b8e6a71a5c44cc5c3efc2b0d95912.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الدوري المصري الممتاز, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, الدوري المصري الممتاز, مصر, أخبار مصر الآن

صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

12:58 GMT 29.07.2025
© AP Photoاللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا (يمين الصورة)
اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا (يمين الصورة) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لتدعيم مركز جناحه الأيسر، في أولى صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال النادي إن إدارة التعاقدات برئاسة عمرو بسيوني، نجحت في ضم الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، في إطار خطة دعم الفريق الأول بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد، حسبما ذكر موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الثلاثاء.
ويبلغ دا سيلفا من العمر 28 عاما، حيث ولد في 28 ديسمبر 1996، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الهجوم.
كما يمتلك قدرات تهديفية عالية إلى جانب مهارات فردية وقدرة على صناعة الأهداف.
فريق بيراميدز المصري في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
مجتمع
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
9 يونيو, 18:03 GMT
ولعب دا سيلفا، ضمن صفوف عدة أندية، أبرزها سلافيا براغ وبانيك أوسترافا في الدوري التشيكي، قبل انتقاله إلى بيراميدز.
وخلال مشواره مع فريقه السابق، شارك في 70 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 30 هدفا، وصنع 13 هدفا آخر، بإجمالي إسهام تهديفي بلغ 43 هدفا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала