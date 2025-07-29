https://sarabic.ae/20250729/صفقة-من-العيار-الثقيل-بيراميدز-يضم-البرازيلي-إيفرتون-دا-سيلفا-1103158921.html
صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا
صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا
سبوتنيك عربي
أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لتدعيم مركز جناحه الأيسر، في أولى صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:58+0000
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وقال النادي إن إدارة التعاقدات برئاسة عمرو بسيوني، نجحت في ضم الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، في إطار خطة دعم الفريق الأول بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد، حسبما ذكر موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الثلاثاء.ويبلغ دا سيلفا من العمر 28 عاما، حيث ولد في 28 ديسمبر 1996، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الهجوم.كما يمتلك قدرات تهديفية عالية إلى جانب مهارات فردية وقدرة على صناعة الأهداف.ولعب دا سيلفا، ضمن صفوف عدة أندية، أبرزها سلافيا براغ وبانيك أوسترافا في الدوري التشيكي، قبل انتقاله إلى بيراميدز.وخلال مشواره مع فريقه السابق، شارك في 70 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 30 هدفا، وصنع 13 هدفا آخر، بإجمالي إسهام تهديفي بلغ 43 هدفا.
https://sarabic.ae/20250609/منافسة-ثنائية-على-ضم-نجم-بيراميدز-بـ-4-أضعاف-راتبه-1101498089.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, الدوري المصري الممتاز, مصر, أخبار مصر الآن
صفقة من العيار الثقيل... بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا
أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لتدعيم مركز جناحه الأيسر، في أولى صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال النادي إن إدارة التعاقدات برئاسة عمرو بسيوني، نجحت في ضم الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، في إطار خطة دعم الفريق الأول بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد، حسبما ذكر موقع
"يلا كورة" المصري، اليوم الثلاثاء.
ويبلغ دا سيلفا من العمر 28 عاما، حيث ولد في 28 ديسمبر 1996، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الهجوم.
كما يمتلك قدرات تهديفية عالية إلى جانب مهارات فردية وقدرة على صناعة الأهداف.
ولعب دا سيلفا، ضمن صفوف عدة أندية
، أبرزها سلافيا براغ وبانيك أوسترافا في الدوري التشيكي، قبل انتقاله إلى بيراميدز.
وخلال مشواره مع فريقه السابق، شارك في 70 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 30 هدفا، وصنع 13 هدفا آخر، بإجمالي إسهام تهديفي بلغ 43 هدفا.