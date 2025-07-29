https://sarabic.ae/20250729/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الضغط-الدولي-علينا-لن-ينجح-1103149486.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن "بقاء حركة حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد قوله. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضح ساعر، بالقول: "الضغط الدولي علينا لن ينجح"، مؤكدًا أن "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين "حماس" من الحكم ودولة إرهابية على الحدود، وإسرائيل لن تقبل بذلك".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "الضغط الدولي علينا كان في صالح "حماس" وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية"، مشددًا على ضرورة أن "يتركز الضغط الدولي على "حماس" وليس على إسرائيل".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250729/حماس-تدعو-إلى-تصعيد-الحراك-العالمي-في-الأيام-الثلاثة-الأولى-من-أغسطس-المقبل-1103147812.html

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