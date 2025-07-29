https://sarabic.ae/20250729/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الضغط-الدولي-علينا-لن-ينجح-1103149486.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح
وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن "بقاء حركة حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد قوله. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:34+0000
2025-07-29T09:34+0000
2025-07-29T09:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
حركة حماس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
وأوضح ساعر، بالقول: "الضغط الدولي علينا لن ينجح"، مؤكدًا أن "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين "حماس" من الحكم ودولة إرهابية على الحدود، وإسرائيل لن تقبل بذلك".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "الضغط الدولي علينا كان في صالح "حماس" وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية"، مشددًا على ضرورة أن "يتركز الضغط الدولي على "حماس" وليس على إسرائيل".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250729/حماس-تدعو-إلى-تصعيد-الحراك-العالمي-في-الأيام-الثلاثة-الأولى-من-أغسطس-المقبل-1103147812.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7049ae6f08e02a40fe1eec29426d1446.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم
وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن "بقاء حركة حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين"، على حد قوله.
وأوضح ساعر، بالقول: "الضغط الدولي علينا لن ينجح"، مؤكدًا أن "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين "حماس" من الحكم ودولة إرهابية على الحدود، وإسرائيل لن تقبل بذلك".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "الضغط الدولي علينا كان في صالح "حماس" وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية"، مشددًا على ضرورة أن "يتركز الضغط الدولي على "حماس" وليس على إسرائيل".
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.