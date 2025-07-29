"قبلة النمر"... صور تحبس الأنفاس لأكبر القطط المفترسة

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لأخطر أنواع النمور حول العالم، في مشاهد تحبس الأنفاس لأشخاص يلعبون مع هذه النمور المفترسة.