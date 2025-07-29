"قبلة النمر"... صور تحبس الأنفاس لأكبر القطط المفترسة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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"قبلة النمر"... صور تحبس الأنفاس لأكبر القطط المفترسة
"قبلة النمر"... صور تحبس الأنفاس لأكبر القطط المفترسة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لأخطر أنواع النمور حول العالم، في مشاهد تحبس الأنفاس لأشخاص يلعبون مع هذه النمور المفترسة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"قبلة النمر"... صور تحبس الأنفاس لأكبر القطط المفترسة

10:06 GMT 29.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لأخطر أنواع النمور حول العالم، في مشاهد تحبس الأنفاس لأشخاص يلعبون مع هذه النمور المفترسة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أشبال نمر "آمور" في حديقة حيوانات بريمورسكي "تشوديسني" في بلدة بوريسوفكا، في مقاطعة أوسورييسك، روسيا

أشبال نمر &quot;آمور&quot; في حديقة حيوانات بريمورسكي &quot;تشوديسني&quot; في بلدة بوريسوفكا، في مقاطعة أوسورييسك، روسيا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أشبال نمر "آمور" في حديقة حيوانات بريمورسكي "تشوديسني" في بلدة بوريسوفكا، في مقاطعة أوسورييسك، روسيا

© AP Photo / Keystone/Dominic Favre

النمر السيبيري "تينكا" يلعب في الثلج في حديقة حيوان "سيرفيون" بالقرب من لوزان، سويسرا

النمر السيبيري &quot;تينكا&quot; يلعب في الثلج في حديقة حيوان &quot;سيرفيون&quot; بالقرب من لوزان، سويسرا - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Keystone/Dominic Favre

النمر السيبيري "تينكا" يلعب في الثلج في حديقة حيوان "سيرفيون" بالقرب من لوزان، سويسرا

© Getty Images / Robertus Pudyanto

نمر بنغالي يبلغ من العمر 6 سنوات، يقبّل حارسه في الحديقة في مالانغ، إندونيسيا

نمر بنغالي يبلغ من العمر 6 سنوات، يقبّل حارسه في الحديقة في مالانغ، إندونيسيا - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Robertus Pudyanto

نمر بنغالي يبلغ من العمر 6 سنوات، يقبّل حارسه في الحديقة في مالانغ، إندونيسيا

© Getty Images / Picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert

أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، في حديقة حيوانات ماغديبورغ، ألمانيا

أم النمر &quot;ستورمي&quot; تساعد أحد أشبالها على الوقوف، في حديقة حيوانات ماغديبورغ، ألمانيا - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert

أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، في حديقة حيوانات ماغديبورغ، ألمانيا

© AP Photo / Denis Farrell

نمر محبوس في قفص أثناء عبوره مطار "أو آر تامبو" الدولي في جوهانسبرغ

نمر محبوس في قفص أثناء عبوره مطار &quot;أو آر تامبو&quot; الدولي في جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Denis Farrell

نمر محبوس في قفص أثناء عبوره مطار "أو آر تامبو" الدولي في جوهانسبرغ

© AP Photo / Ng Han Guan

نمور سيبيرية مهددة بالانقراض تتقاتل من أجل طائر بري في حديقة "هاربين" للنمور في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين

نمور سيبيرية مهددة بالانقراض تتقاتل من أجل طائر بري في حديقة &quot;هاربين&quot; للنمور في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Ng Han Guan

نمور سيبيرية مهددة بالانقراض تتقاتل من أجل طائر بري في حديقة "هاربين" للنمور في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين

© AP Photo / Gene J. Puskar

شبل نمر "آمور"، عمره 3 أشهر، يستلقي على كرسي في حديقة حيوان بيتسبرغ

شبل نمر &quot;آمور&quot;، عمره 3 أشهر، يستلقي على كرسي في حديقة حيوان بيتسبرغ - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Gene J. Puskar

شبل نمر "آمور"، عمره 3 أشهر، يستلقي على كرسي في حديقة حيوان بيتسبرغ

© Getty Images / Chung Sung-Jun

أشبال نمر سيبيري يلعبون في حديقة حيوانات "إيفرلاند" الترفيهية في يونغين، كوريا الجنوبية

أشبال نمر سيبيري يلعبون في حديقة حيوانات &quot;إيفرلاند&quot; الترفيهية في يونغين، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Chung Sung-Jun

أشبال نمر سيبيري يلعبون في حديقة حيوانات "إيفرلاند" الترفيهية في يونغين، كوريا الجنوبية

© AP Photo / Renata Brito

رجل يطعم نمره في منزله في مارينغا، البرازيل

رجل يطعم نمره في منزله في مارينغا، البرازيل - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Renata Brito

رجل يطعم نمره في منزله في مارينغا، البرازيل

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

نمور من فصيلة "آمور" و"أوسوري" خلال "أسبوع العسل" في منتزه "بريمورسكي سفاري"

نمور من فصيلة &quot;آمور&quot; و&quot;أوسوري&quot; خلال &quot;أسبوع العسل&quot; في منتزه &quot;بريمورسكي سفاري&quot; - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نمور من فصيلة "آمور" و"أوسوري" خلال "أسبوع العسل" في منتزه "بريمورسكي سفاري"

© Photo / Press release/Russian Ministry of the Development of the Far East / Siberian tiger

نمر "آمور" يتجول في إحدى الغابات

نمر &quot;آمور&quot; يتجول في إحدى الغابات - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Press release/Russian Ministry of the Development of the Far East / Siberian tiger

نمر "آمور" يتجول في إحدى الغابات

© AP Photo / Bullit Marquez

سياح يمازحون نمرا بنغاليا خلال زيارة إلى حديقة حيوانات "مالابون"، الفلبين

سياح يمازحون نمرا بنغاليا خلال زيارة إلى حديقة حيوانات &quot;مالابون&quot;، الفلبين - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bullit Marquez

سياح يمازحون نمرا بنغاليا خلال زيارة إلى حديقة حيوانات "مالابون"، الفلبين

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