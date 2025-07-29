"قبلة النمر"... صور تحبس الأنفاس لأكبر القطط المفترسة

أشبال نمر "آمور" في حديقة حيوانات بريمورسكي "تشوديسني" في بلدة بوريسوفكا، في مقاطعة أوسورييسك، روسيا
أشبال نمر "آمور" في حديقة حيوانات بريمورسكي "تشوديسني" في بلدة بوريسوفكا، في مقاطعة أوسورييسك، روسيا
النمر السيبيري "تينكا" يلعب في الثلج في حديقة حيوان "سيرفيون" بالقرب من لوزان، سويسرا
النمر السيبيري "تينكا" يلعب في الثلج في حديقة حيوان "سيرفيون" بالقرب من لوزان، سويسرا
نمر بنغالي يبلغ من العمر 6 سنوات، يقبّل حارسه في الحديقة في مالانغ، إندونيسيا
نمر بنغالي يبلغ من العمر 6 سنوات، يقبّل حارسه في الحديقة في مالانغ، إندونيسيا
أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، في حديقة حيوانات ماغديبورغ، ألمانيا
أم النمر "ستورمي" تساعد أحد أشبالها على الوقوف، في حديقة حيوانات ماغديبورغ، ألمانيا
نمر محبوس في قفص أثناء عبوره مطار "أو آر تامبو" الدولي في جوهانسبرغ
نمر محبوس في قفص أثناء عبوره مطار "أو آر تامبو" الدولي في جوهانسبرغ
نمور سيبيرية مهددة بالانقراض تتقاتل من أجل طائر بري في حديقة "هاربين" للنمور في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين
نمور سيبيرية مهددة بالانقراض تتقاتل من أجل طائر بري في حديقة "هاربين" للنمور في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين
شبل نمر "آمور"، عمره 3 أشهر، يستلقي على كرسي في حديقة حيوان بيتسبرغ
شبل نمر "آمور"، عمره 3 أشهر، يستلقي على كرسي في حديقة حيوان بيتسبرغ
أشبال نمر سيبيري يلعبون في حديقة حيوانات "إيفرلاند" الترفيهية في يونغين، كوريا الجنوبية
أشبال نمر سيبيري يلعبون في حديقة حيوانات "إيفرلاند" الترفيهية في يونغين، كوريا الجنوبية
رجل يطعم نمره في منزله في مارينغا، البرازيل
رجل يطعم نمره في منزله في مارينغا، البرازيل
نمور من فصيلة "آمور" و"أوسوري" خلال "أسبوع العسل" في منتزه "بريمورسكي سفاري"
نمور من فصيلة "آمور" و"أوسوري" خلال "أسبوع العسل" في منتزه "بريمورسكي سفاري"
نمر "آمور" يتجول في إحدى الغابات
نمر "آمور" يتجول في إحدى الغابات
سياح يمازحون نمرا بنغاليا خلال زيارة إلى حديقة حيوانات "مالابون"، الفلبين
سياح يمازحون نمرا بنغاليا خلال زيارة إلى حديقة حيوانات "مالابون"، الفلبين