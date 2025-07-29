جندي روسي يقف بجانب تمثال الرئيس الأول لفيتنام الشمالية، هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.
جندي روسي يقف بجانب تمثال الرئيس الأول لفيتنام الشمالية، هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.
فرقة استعراضية تؤدي عرضا خلال حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
فرقة استعراضية تؤدي عرضا خلال حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
نصب تذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.
نصب تذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.
السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
مجموعة من الفتيات يقدمن عرضا استعراضيا في ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
مجموعة من الفتيات يقدمن عرضا استعراضيا في ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
دبلوماسيون يضعون الزهور على النصب التذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.
دبلوماسيون يضعون الزهور على النصب التذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.
صورة لحفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
صورة لحفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.
صورة تجمع السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيلسكي، خلال جلسة تصوير جماعية في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه"، في سانت بطرسبورغ.
صورة تجمع السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيلسكي، خلال جلسة تصوير جماعية في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه"، في سانت بطرسبورغ.