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صورة تجمع السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيلسكي، خلال جلسة تصوير جماعية في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه"، في سانت بطرسبورغ.