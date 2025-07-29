حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في سانت بطرسبورغ

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
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حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في سانت بطرسبورغ
حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لحفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" (الرئيس الأول لفيتنام الشمالية) في حي فيبورغ بمدينة سانت بطرسبورغ... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في سانت بطرسبورغ

13:57 GMT 29.07.2025
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لحفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" (الرئيس الأول لفيتنام الشمالية) في حي فيبورغ بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، ويكرّس هذا الحدث للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفيتنام.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي يقف بجانب تمثال الرئيس الأول لفيتنام الشمالية، هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.

جندي روسي يقف بجانب تمثال الرئيس الأول لفيتنام الشمالية، هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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جندي روسي يقف بجانب تمثال الرئيس الأول لفيتنام الشمالية، هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة استعراضية تؤدي عرضا خلال حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

فرقة استعراضية تؤدي عرضا خلال حفل افتتاح ساحة &quot;هو تشي منه&quot; في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة استعراضية تؤدي عرضا خلال حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.

نصب تذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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نصب تذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، في حفل افتتاح ساحة &quot;هو تشي منه&quot; في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexei Danichev
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السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الفتيات يقدمن عرضا استعراضيا في ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

مجموعة من الفتيات يقدمن عرضا استعراضيا في ساحة &quot;هو تشي منه&quot; في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alexei Danichev
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مجموعة من الفتيات يقدمن عرضا استعراضيا في ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

دبلوماسيون يضعون الزهور على النصب التذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.

دبلوماسيون يضعون الزهور على النصب التذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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دبلوماسيون يضعون الزهور على النصب التذكاري للرئيس الأول لفيتنام الشمالية هو تشي منه، في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لحفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

صورة لحفل افتتاح ساحة &quot;هو تشي منه&quot; في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexei Danichev
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صورة لحفل افتتاح ساحة "هو تشي منه" في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيلسكي، خلال جلسة تصوير جماعية في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه"، في سانت بطرسبورغ.

صورة تجمع السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيلسكي، خلال جلسة تصوير جماعية في حفل افتتاح ساحة &quot;هو تشي منه&quot;، في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alexei Danichev
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صورة تجمع السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى روسيا الاتحادية، دانغ مينه خوي، وحاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، ورئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيلسكي، خلال جلسة تصوير جماعية في حفل افتتاح ساحة "هو تشي منه"، في سانت بطرسبورغ.

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