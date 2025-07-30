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https://sarabic.ae/20250730/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يعلن-قراره-بشأن-معدلات-الفائدة-1103206249.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن قراره بشأن معدلات الفائدة
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن قراره بشأن معدلات الفائدة
سبوتنيك عربي
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان له اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، إذ صوتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T20:12+0000
2025-07-30T20:12+0000
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وأثار القرار اعتراض اثنين من محافظي البنك المركزي اللذين كانا يأملان في خفض الأسعار، وفقا لوسائل إعلام غربية. من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن إبقاءها مرتفعة يعيق المواطنين، خاصة في شراء المنازل. وقال ترامب للصحفيين: "إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة يمنع الناس من امتلاك منازل، وهذا بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب، مطلع هذا الشهر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، جيروم باول، بتقديم استقالته، مؤكدا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورا. وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل. ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش، إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه. وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي، ما أثار جدلا واسعا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html
https://sarabic.ae/20250507/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1100287025.html
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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن قراره بشأن معدلات الفائدة

20:12 GMT 30.07.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve Systemمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve System
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أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان له اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، إذ صوتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين لتثبيت سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25-4.50%.
وأثار القرار اعتراض اثنين من محافظي البنك المركزي اللذين كانا يأملان في خفض الأسعار، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعا نسبيا"، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2025. ومع ذلك، أكد أن سوق العمل لا تزال "قوية" مع معدلات بطالة "منخفضة".
من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن إبقاءها مرتفعة يعيق المواطنين، خاصة في شراء المنازل.
وقال ترامب للصحفيين: "إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة يمنع الناس من امتلاك منازل، وهذا بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب، مطلع هذا الشهر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، جيروم باول، بتقديم استقالته، مؤكدا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورا.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
16 أبريل, 18:58 GMT
وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية.
ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.
وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
7 مايو, 20:55 GMT
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش، إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويواصل ترامب توجيه انتقادات لاذعة لباول، متهما إياه بـ"البطء الشديد" في خفض أسعار الفائدة.
وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه.
وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي، ما أثار جدلا واسعا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.
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