https://sarabic.ae/20250730/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يعلن-قراره-بشأن-معدلات-الفائدة-1103206249.html

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن قراره بشأن معدلات الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن قراره بشأن معدلات الفائدة

سبوتنيك عربي

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان له اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، إذ صوتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T20:12+0000

2025-07-30T20:12+0000

2025-07-30T20:12+0000

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وأثار القرار اعتراض اثنين من محافظي البنك المركزي اللذين كانا يأملان في خفض الأسعار، وفقا لوسائل إعلام غربية. من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن إبقاءها مرتفعة يعيق المواطنين، خاصة في شراء المنازل. وقال ترامب للصحفيين: "إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة يمنع الناس من امتلاك منازل، وهذا بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب، مطلع هذا الشهر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، جيروم باول، بتقديم استقالته، مؤكدا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورا. وكان ترامب رشح، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو/ أيار 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.وكانت صحيفة أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل. ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش، إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه. وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي، ما أثار جدلا واسعا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.

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https://sarabic.ae/20250507/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1100287025.html

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