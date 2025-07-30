https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-تنتقد-رفض-الولايات-المتحدة-المشاركة-في-مؤتمر-الأمم-المتحدة-حول-فلسطين-1103178362.html

الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين

الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين

سبوتنيك عربي

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت المشاركة في المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة بشأن التسوية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T04:27+0000

2025-07-30T04:27+0000

2025-07-30T04:27+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلّقة على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بشأن مشاركة بلادها في مؤتمر دولي رفيع المستوى عن القضية الفلسطينية: "هل توريد الأسلحة الأمريكية لنظام كييف إهانة لضحايا دونباس؟ أليست هذه صفعة من الحلفاء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية لجنود الجيش الأحمر، الذين حرروا أوكرانيا، والذين يتم الآن تفجير تماثيلهم وتدمير مقابرهم، كما حدث مع تل المجد في لفوف؟".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن "الولايات المتحدة رفضت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط"، ووصفت الحدث بأنه "ضار بالجهود الدبلوماسية وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر" و"إهانة"، على حد قولها.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".وانطلقت أول أمس الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.إعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النارإسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين

https://sarabic.ae/20250729/موسكو-من-المستحيل-تحقيق-السلام-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1103174678.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا