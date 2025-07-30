الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-تنتقد-رفض-الولايات-المتحدة-المشاركة-في-مؤتمر-الأمم-المتحدة-حول-فلسطين-1103178362.html
الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
سبوتنيك عربي
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت المشاركة في المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة بشأن التسوية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T04:27+0000
2025-07-30T04:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلّقة على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بشأن مشاركة بلادها في مؤتمر دولي رفيع المستوى عن القضية الفلسطينية: "هل توريد الأسلحة الأمريكية لنظام كييف إهانة لضحايا دونباس؟ أليست هذه صفعة من الحلفاء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية لجنود الجيش الأحمر، الذين حرروا أوكرانيا، والذين يتم الآن تفجير تماثيلهم وتدمير مقابرهم، كما حدث مع تل المجد في لفوف؟".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن "الولايات المتحدة رفضت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط"، ووصفت الحدث بأنه "ضار بالجهود الدبلوماسية وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر" و"إهانة"، على حد قولها.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".وانطلقت أول أمس الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.إعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النارإسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين
https://sarabic.ae/20250729/موسكو-من-المستحيل-تحقيق-السلام-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1103174678.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين

04:27 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت المشاركة في المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلّقة على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بشأن مشاركة بلادها في مؤتمر دولي رفيع المستوى عن القضية الفلسطينية: "هل توريد الأسلحة الأمريكية لنظام كييف إهانة لضحايا دونباس؟ أليست هذه صفعة من الحلفاء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية لجنود الجيش الأحمر، الذين حرروا أوكرانيا، والذين يتم الآن تفجير تماثيلهم وتدمير مقابرهم، كما حدث مع تل المجد في لفوف؟".

وأردفت: "ماذا عن مأساة 2 مايو (أيار) 2014، في مبنى النقابات بأوديسا، عندما أحرق نظام كييف العشرات من الناس أحياء؟ وأخيرًا، ألا تعتقد السيدة بروس، أن كل رصاصة تصنع في المصانع الأمريكية وتصل إلى الأيدي الدموية لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية هي إهانة لذكرى الأطفال، الذين يمكن للجميع قراءة أسمائهم على ألواح الغرانيت السوداء في زقاق الملائكة في دونيتسك؟".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن "الولايات المتحدة رفضت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط"، ووصفت الحدث بأنه "ضار بالجهود الدبلوماسية وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر" و"إهانة"، على حد قولها.

كما وصفته بأنه "غير منتج وغير مناسب"، وأضافت بروس: "هذه حملة علاقات عامة تتم في وقت الجهود الدبلوماسية الحساسة الرامية إلى إنهاء الصراع. هذا المؤتمر لن يسهم في السلام على الإطلاق، بل سيطيل الحرب، وسيشجع حركة حماس ويكافئها على عرقلة وتقويض الجهود الحقيقية لإحلال السلام"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
أمس, 20:33 GMT
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".

وقال فيرشينين، خلال كلمته في الأمم المتحدة بمؤتمر حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة، والتصعيد الواسع للعنف، أظهرت جميعها مرة أخرى أنه دون حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية، لن يتحقق سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".

وانطلقت أول أمس الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.
إعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النار
إسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала