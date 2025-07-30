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الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
سبوتنيك عربي
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت المشاركة في المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة بشأن التسوية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T04:27+0000
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلّقة على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بشأن مشاركة بلادها في مؤتمر دولي رفيع المستوى عن القضية الفلسطينية: "هل توريد الأسلحة الأمريكية لنظام كييف إهانة لضحايا دونباس؟ أليست هذه صفعة من الحلفاء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية لجنود الجيش الأحمر، الذين حرروا أوكرانيا، والذين يتم الآن تفجير تماثيلهم وتدمير مقابرهم، كما حدث مع تل المجد في لفوف؟".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن "الولايات المتحدة رفضت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط"، ووصفت الحدث بأنه "ضار بالجهود الدبلوماسية وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر" و"إهانة"، على حد قولها.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".وانطلقت أول أمس الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.إعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النارإسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخارجية الروسية تنتقد رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت المشاركة في المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلّقة على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بشأن مشاركة بلادها في مؤتمر دولي رفيع المستوى عن القضية الفلسطينية: "هل توريد الأسلحة الأمريكية لنظام كييف إهانة لضحايا دونباس؟ أليست هذه صفعة من الحلفاء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية لجنود الجيش الأحمر، الذين حرروا أوكرانيا، والذين يتم الآن تفجير تماثيلهم وتدمير مقابرهم، كما حدث مع تل المجد في لفوف؟".
وأردفت: "ماذا عن مأساة 2 مايو (أيار) 2014، في مبنى النقابات بأوديسا، عندما أحرق نظام كييف العشرات من الناس أحياء؟ وأخيرًا، ألا تعتقد السيدة بروس، أن كل رصاصة تصنع في المصانع الأمريكية وتصل إلى الأيدي الدموية لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية هي إهانة لذكرى الأطفال، الذين يمكن للجميع قراءة أسمائهم على ألواح الغرانيت السوداء في زقاق الملائكة في دونيتسك؟".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن "الولايات المتحدة رفضت المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط"، ووصفت الحدث بأنه "ضار بالجهود الدبلوماسية وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر" و"إهانة"، على حد قولها.
كما وصفته بأنه "غير منتج وغير مناسب"، وأضافت بروس: "هذه حملة علاقات عامة تتم في وقت الجهود الدبلوماسية الحساسة الرامية إلى إنهاء الصراع. هذا المؤتمر لن يسهم في السلام على الإطلاق، بل سيطيل الحرب، وسيشجع حركة حماس ويكافئها على عرقلة وتقويض الجهود الحقيقية لإحلال السلام"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر.
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".
وقال فيرشينين، خلال كلمته في الأمم المتحدة بمؤتمر حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة، والتصعيد الواسع للعنف، أظهرت جميعها مرة أخرى أنه دون حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية، لن يتحقق سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".
وانطلقت أول أمس الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.