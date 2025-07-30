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بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
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الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
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مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250730/الخلاف-الكردي-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-يعود-إلى-السطح-من-جديد-مع-أحداث-السويداء-1103195324.html
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود إلى السطح من جديد مع أحداث السويداء
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود إلى السطح من جديد مع أحداث السويداء
سبوتنيك عربي
تمر سوريا في بناء مستقبلها الجديد بمرحلة حرجة هذه الفترة، فمع "أزمة الدروز" في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ظهرت الخلافات من جديد بين الإدارة السورية الجديدة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود إلى السطح من جديد مع أحداث السويداء
سبوتنيك عربي
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود إلى السطح من جديد مع أحداث السويداء
وفي أعقاب أعمال العنف التي اتسمت بالطائفية في السويداء، قال مسؤولو "قوات سوريا الديمقراطية"، إن "تسليم السلاح خط أحمر".وخلال مقابلة تلفزيونية، قال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، فرهاد شامي: "على عكس ما يروّجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. من سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية، وأعتقد أن أحداث السويداء أكدت هذه المسألة".وجرى تأجيل اجتماع بين قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، في العاصمة الفرنسية باريس، "لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وعبدي، في 10 آذار/ مارس" برعاية أمريكية.وأضاف كدو أن "إسرائيل لديها مصالح ومقاصد وخطط معينة وهي لا تريد لسوريا أن تكون دولة قوية موحدة، علماً بأن ما حصل في السويداء والساحل يخدم مصالح إسرائيل وتسعى الأخيرة إلى تأجيج الأوضاع في سوريا، ويجب على السوريين أن يدركوا ذلك جيداً، ويجب على الحكومة السورية أن تعمل على احتواء كافة المكونات وتستمع إلى آراء الجميع".وأضاف أن "كل هؤلاء الذين يطلقون هذه الاتهامات على الكرد بوجود علاقات مع إسرائيل، هم أنفسهم على علاقة معها ويسعون إلى بناء علاقات مع الأخيرة، فالعلم الإسرائيلي يرفرف في عدد كبير من العواصم العربية".وبالحديث عن أداء حكومة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قال كدو إن "تصريحات الحكومة ورئيس الجمهورية تعتبر إيجابية وهذه الحكومة نجحت في بعض الملفات الخارجية لكنها فشلت على المستوى الداخلي في كثير من الملفات".ولفت إلى أن "هذه الحكومة لم تستطع حتى الآن إطلاق حوارات داخلية جدية بين المكونات السورية المختلفة، كما تم تشكيل لجنة لكتابة إعلان دستوري ولكنه كُتب بنبرة عنصرية ودينية، ولكن على المستوى الخارجي، استطاعت الحكومة السورية أن تقنع الدول الغربية برفع العقوبات، ولا سيما عقوبات "قيصر" وهناك توجه دولي برفع كافة العقوبات، ولكن على المستوى الداخلي لم تكن سوريا في أحسن حال وإن كان من الضروري أن تحقق الحكومة نجاحات على المستوى الداخلي والخارجي على حدٍ سواء".
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لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار كردستان, إسرائيل, قسد, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار كردستان, إسرائيل, قسد, аудио

الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود إلى السطح من جديد مع أحداث السويداء

13:00 GMT 30.07.2025
راديو
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود إلى السطح من جديد مع أحداث السويداء
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تمر سوريا في بناء مستقبلها الجديد بمرحلة حرجة هذه الفترة، فمع "أزمة الدروز" في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ظهرت الخلافات من جديد بين الإدارة السورية الجديدة والأكراد، وبوجه خاص "قوات سوريا الديمقراطية"، التي كانت قد وقّعت اتفاقا تاريخيا للاندماج مع الدولة السورية بإدارتها الجديدة.
وفي أعقاب أعمال العنف التي اتسمت بالطائفية في السويداء، قال مسؤولو "قوات سوريا الديمقراطية"، إن "تسليم السلاح خط أحمر".
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، فرهاد شامي: "على عكس ما يروّجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. من سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية، وأعتقد أن أحداث السويداء أكدت هذه المسألة".
وجرى تأجيل اجتماع بين قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، في العاصمة الفرنسية باريس، "لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وعبدي، في 10 آذار/ مارس" برعاية أمريكية.

وقال رئيس حزب "الوسط" الكردي والقيادي في "المجلس الوطني الكردي"، شلال كدو، إن "حزب الوسط الكردي هو امتداد لأول حزب كردي في سوريا، الذي تأسس عام 1957، وفي ستينيات القرن الماضي انقسم الحزب إلى تيار يساري وتيار يميني، وهذا التيار اليساري الذي تأسس عام 1964، يعتبر حزب الوسط الكردي امتداد له وفي 28 شباط هذا العام، تم عقد المؤتمر الاعتيادي للحزب وقرر المؤتمر تغيير اسم الحزب من (حزب اليسار الديمقراطي الكردي إلى حزب الوسط الكردي).

وأضاف كدو أن "إسرائيل لديها مصالح ومقاصد وخطط معينة وهي لا تريد لسوريا أن تكون دولة قوية موحدة، علماً بأن ما حصل في السويداء والساحل يخدم مصالح إسرائيل وتسعى الأخيرة إلى تأجيج الأوضاع في سوريا، ويجب على السوريين أن يدركوا ذلك جيداً، ويجب على الحكومة السورية أن تعمل على احتواء كافة المكونات وتستمع إلى آراء الجميع".
وأضاف أن "كل هؤلاء الذين يطلقون هذه الاتهامات على الكرد بوجود علاقات مع إسرائيل، هم أنفسهم على علاقة معها ويسعون إلى بناء علاقات مع الأخيرة، فالعلم الإسرائيلي يرفرف في عدد كبير من العواصم العربية".

وأردف: "كما أن هناك تحضيرات لانضمام حوالي 12 دولة عربية إلى الاتفاقات الإبراهيمية خلال هذا العام، وبالتالي معظم الدول العربية لديها علاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية واجتماعية وعسكرية مع إسرائيل، وكذلك السلطة الفلسطينية على علاقة بإسرائيل، وبالتالي إذا كان للأكراد علاقات مع إسرائيل، إن وجد، فهي ليست اتهاماً، مع العلم أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود علاقات كردية إسرائيلية".

وبالحديث عن أداء حكومة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قال كدو إن "تصريحات الحكومة ورئيس الجمهورية تعتبر إيجابية وهذه الحكومة نجحت في بعض الملفات الخارجية لكنها فشلت على المستوى الداخلي في كثير من الملفات".
ولفت إلى أن "هذه الحكومة لم تستطع حتى الآن إطلاق حوارات داخلية جدية بين المكونات السورية المختلفة، كما تم تشكيل لجنة لكتابة إعلان دستوري ولكنه كُتب بنبرة عنصرية ودينية، ولكن على المستوى الخارجي، استطاعت الحكومة السورية أن تقنع الدول الغربية برفع العقوبات، ولا سيما عقوبات "قيصر" وهناك توجه دولي برفع كافة العقوبات، ولكن على المستوى الداخلي لم تكن سوريا في أحسن حال وإن كان من الضروري أن تحقق الحكومة نجاحات على المستوى الداخلي والخارجي على حدٍ سواء".
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