https://sarabic.ae/20250730/المدير-العام-لـروسكوسموس-يلتقي-بطاقم-كرو-دراغون-في-أمريكا-فيديو-1103205760.html
المدير العام لـ"روسكوسموس" يلتقي بطاقم "كرو دراغون" في أمريكا... فيديو
المدير العام لـ"روسكوسموس" يلتقي بطاقم "كرو دراغون" في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، بأن مديرها العام دميتري باكانوف، التقى بطاقم مركبة الفضاء الأمريكية "كرو دراغون"، الذي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T19:41+0000
2025-07-30T19:41+0000
2025-07-30T19:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الفضاء
محطة الفضاء الروسية
روسكوسموس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103205603_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bd835166c75f2294f78626a266ca7816.jpg
وجاء في البيان: "زار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم (الأربعاء) مركز "جون إف كينيدي" الفضائي، حيث التقى بطاقم مركبة الفضاء كرو دراغون، التي ستحمل على متنها الروسي أوليغ بلاتونوف، والذي سينطلق يوم الخميس إلى محطة الفضاء الدولية في أول رحلة له إلى محطة الفضاء الدولية".وأشار البيان إلى أن بلاتونوف قدم لباكانوف زملاءه في طاقم مهمة "كرو-11"، وهم، قائدة المركبة زينا كاردمان، والطيار مايكل فينك، وأختصاصي المهمة، رائد الفضاء الياباني كيميا يوي.وأوضحت كاردمان لمدير "روسكوسموس" معنى شعار المهمة، حيث تمثل النجوم الثلاث الكبيرة أعضاء الطاقم من ثلاث دول: روسيا، اليابان، وأمريكا، بينما تهدى النجوم الصغيرة لأطفال أعضاء الطاقم المشاركين في الرحلة.وأفاد بلاتونوف أن الطاقم قد كون علاقات جيدة خلال التحضير للرحلة. وحسب قوله، فهو، كسائر أفراد الطاقم، مستعد للرحلة.وكان قد أُعلن في وقت سابق، أن باكانوف، سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة، بالقائم بأعمال مدير "ناسا" شون دافي، وسيزور منشآت شركة "بوينغ"، حيث تُطوَّر مركبة "ستارلاينر"، وسيلتقي بطاقم مركبة "كرو دراغون"، الذي يضم الروسي أوليغ بلاتونوف، إضافة إلى متابعته لعملية إطلاق فضائية.
https://sarabic.ae/20250729/رئيس-روسكوسموس-يزور-مركز-التحكم-الأمريكي-بعمليات-محطة-الفضاء-الدولية-1103175869.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103205603_189:0:1173:738_1920x0_80_0_0_68d6a8cf7d2add61a74fad2e5b2a9f26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, روسكوسموس
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, روسكوسموس
المدير العام لـ"روسكوسموس" يلتقي بطاقم "كرو دراغون" في أمريكا... فيديو
أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، بأن مديرها العام دميتري باكانوف، التقى بطاقم مركبة الفضاء الأمريكية "كرو دراغون"، الذي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، في أمريكا وتمنى له التوفيق والعمل الجيد.
وجاء في البيان: "زار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم (الأربعاء) مركز "جون إف كينيدي" الفضائي، حيث التقى بطاقم مركبة الفضاء كرو دراغون، التي ستحمل على متنها الروسي أوليغ بلاتونوف، والذي سينطلق يوم الخميس إلى محطة الفضاء الدولية في أول رحلة له إلى محطة الفضاء الدولية".
وأشار البيان إلى أن بلاتونوف قدم لباكانوف زملاءه في طاقم مهمة "كرو-11"، وهم، قائدة المركبة زينا كاردمان، والطيار مايكل فينك، وأختصاصي المهمة، رائد الفضاء الياباني كيميا يوي.
وأوضحت كاردمان لمدير "روسكوسموس" معنى شعار المهمة
، حيث تمثل النجوم الثلاث الكبيرة أعضاء الطاقم من ثلاث دول: روسيا، اليابان، وأمريكا، بينما تهدى النجوم الصغيرة لأطفال أعضاء الطاقم المشاركين في الرحلة.
وأفاد بلاتونوف أن الطاقم قد كون علاقات جيدة خلال التحضير للرحلة. وحسب قوله، فهو، كسائر أفراد الطاقم، مستعد للرحلة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، بأن مديرها العام دميتري باكانوف، قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جال في مركز "جونسون" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بمدينة هيوستن، وتفقّد مركز التحكم الخاص بالقطاع الأمريكي من محطة الفضاء الدولية.
وكان قد أُعلن في وقت سابق، أن باكانوف، سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة، بالقائم بأعمال مدير "ناسا"
شون دافي، وسيزور منشآت شركة "بوينغ"، حيث تُطوَّر مركبة "ستارلاينر"، وسيلتقي بطاقم مركبة "كرو دراغون"، الذي يضم الروسي أوليغ بلاتونوف، إضافة إلى متابعته لعملية إطلاق فضائية.