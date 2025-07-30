https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تلغي-الرسوم-الجمركية-على-بعض-السلع-المستوردة-من-دولة-عربية-1103207010.html
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من دولة عربية
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من دولة عربية
سبوتنيك عربي
أصدرت تركيا قرارا رئاسيا نُشر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة من قطر. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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ويتضمن القرار تعديل نظام التعريفة الجمركية لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 0% على سلع محددة، تشمل التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف، وفقا لوكالة "الأناضول".ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.وجاءت تصريحاته خلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل، في مدينة إسطنبول التركية.وأضاف أردوغان أنه "من المتوقع أن تصل البضائع القادمة إلى ميناء الفاو العراقي إلى أوروبا عبر تركيا بفضل مشروع "طريق التنمية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية. وتطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمته إلى التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة في المنطقة، قائلا إن "التوترات الإقليمية وعدم اليقين في مضيق هرمز والمجال الجوي، يؤكدان أهمية تأمين طرق النقل".
https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تعلن-عن-اكتشافات-ضخمة-من-النفط-والغاز-بقيمة-34-مليار-دولار-1103202322.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من دولة عربية
أصدرت تركيا قرارا رئاسيا نُشر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة من قطر.
ويتضمن القرار تعديل نظام التعريفة الجمركية
لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 0% على سلع محددة، تشمل التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف، وفقا لوكالة "الأناضول".
ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أن "تركيا ستحول فرصها الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة من خلال مشروع "طريق التنمية"، الذي سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها".
وجاءت تصريحاته خلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل، في مدينة إسطنبول
التركية.
وأضاف أردوغان أنه "من المتوقع أن تصل البضائع القادمة إلى ميناء الفاو العراقي إلى أوروبا عبر تركيا بفضل مشروع "طريق التنمية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "مع توقعات تمتد لعشر سنوات، من المتوقع أن يحقق "طريق التنمية" تأثيرا إنتاجيا يتجاوز 50 مليار دولار، وأن يوفر 63 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط".
وتطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
، في كلمته إلى التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة في المنطقة، قائلا إن "التوترات الإقليمية وعدم اليقين في مضيق هرمز والمجال الجوي، يؤكدان أهمية تأمين طرق النقل".