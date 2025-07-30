https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تعلن-عن-اكتشافات-ضخمة-من-النفط-والغاز-بقيمة-34-مليار-دولار-1103202322.html

تركيا تعلن عن اكتشافات ضخمة من النفط والغاز بقيمة 34 مليار دولار

تركيا تعلن عن اكتشافات ضخمة من النفط والغاز بقيمة 34 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف احتياطيات نفطية تبلغ 57 مليون برميل في البلاد خلال العام الجاري، تقدر... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T17:44+0000

2025-07-30T17:44+0000

2025-07-30T17:44+0000

أخبار تركيا اليوم

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيرقدار اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في شهر مايو/ أيار الماضي، في بئر "غوك تبه-3" من خلال أعمال تنقيب في البحر الأسود.وأكد الوزير التركي أنها تكفي لتلبية احتياجات تركيا من الغاز لمدة عام ونصف، موضحا أنه بهذه الكمية المكتشفة يمكن تلبية احتياجات المنازل من الغاز لمدة 4.5 سنوات، وهو ما يعادل أيضا حجما اقتصاديا بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الراهن.وأشار إلى أن أعمال التنقيب عن النفط في اليابسة مستمرة باكتشافات جديدة، وأن هذه الأرقام سترتفع مع نهاية العام، منوها إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في تركيا ارتفع بمقدار 7 آلاف ميغاواط خلال 2024، وسيتم هذا العام تحطيم الرقم القياسي بزيادة قدرها 10 آلاف ميغاواط في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ولفت الوزير التركي إلى أنها تولد كهرباء خالية من الانبعاثات، ولها إسهام كبير في إنهاء التبعية للخارج في مجال الطاقة، كما أن تركيا تهدف إلى امتلاك قدرة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2050.وشدد بيرقدار على أن المفاوضات جارية مع بعض الدول بشأن إنشاء محطات للطاقة تضم من 4 ـ 8 مفاعلات في منطقتي سينوب (شمال) وتراقيا (شمال غرب)، بالإضافة إلى محطة "أق قويو" للطاقة النووية بسعة 4800 ميغاواط في ولاية مرسين (جنوب).

https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, الأخبار