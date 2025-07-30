https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تعلن-عن-اكتشافات-ضخمة-من-النفط-والغاز-بقيمة-34-مليار-دولار-1103202322.html
تركيا تعلن عن اكتشافات ضخمة من النفط والغاز بقيمة 34 مليار دولار
تركيا تعلن عن اكتشافات ضخمة من النفط والغاز بقيمة 34 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف احتياطيات نفطية تبلغ 57 مليون برميل في البلاد خلال العام الجاري، تقدر... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T17:44+0000
2025-07-30T17:44+0000
2025-07-30T17:44+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيرقدار اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في شهر مايو/ أيار الماضي، في بئر "غوك تبه-3" من خلال أعمال تنقيب في البحر الأسود.وأكد الوزير التركي أنها تكفي لتلبية احتياجات تركيا من الغاز لمدة عام ونصف، موضحا أنه بهذه الكمية المكتشفة يمكن تلبية احتياجات المنازل من الغاز لمدة 4.5 سنوات، وهو ما يعادل أيضا حجما اقتصاديا بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الراهن.وأشار إلى أن أعمال التنقيب عن النفط في اليابسة مستمرة باكتشافات جديدة، وأن هذه الأرقام سترتفع مع نهاية العام، منوها إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في تركيا ارتفع بمقدار 7 آلاف ميغاواط خلال 2024، وسيتم هذا العام تحطيم الرقم القياسي بزيادة قدرها 10 آلاف ميغاواط في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ولفت الوزير التركي إلى أنها تولد كهرباء خالية من الانبعاثات، ولها إسهام كبير في إنهاء التبعية للخارج في مجال الطاقة، كما أن تركيا تهدف إلى امتلاك قدرة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2050.وشدد بيرقدار على أن المفاوضات جارية مع بعض الدول بشأن إنشاء محطات للطاقة تضم من 4 ـ 8 مفاعلات في منطقتي سينوب (شمال) وتراقيا (شمال غرب)، بالإضافة إلى محطة "أق قويو" للطاقة النووية بسعة 4800 ميغاواط في ولاية مرسين (جنوب).
https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html
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أخبار تركيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, الأخبار
تركيا تعلن عن اكتشافات ضخمة من النفط والغاز بقيمة 34 مليار دولار
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف احتياطيات نفطية تبلغ 57 مليون برميل في البلاد خلال العام الجاري، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار.
ونقلت وكالة
"الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيرقدار اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في شهر مايو/ أيار الماضي، في بئر "غوك تبه-3" من خلال أعمال تنقيب في البحر الأسود.
وأكد الوزير التركي أنها تكفي لتلبية احتياجات تركيا من الغاز لمدة عام ونصف، موضحا أنه بهذه الكمية المكتشفة يمكن تلبية احتياجات المنازل من الغاز لمدة 4.5 سنوات، وهو ما يعادل أيضا حجما اقتصاديا بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الراهن.
وقال بيرقدار: "نتيجة لأعمالنا في مناطق ديار بكر وغابار وباطمان، حددنا احتياطيات تبلغ 57 مليون برميل في مواقع مختلفة حتى اليوم".
وأشار إلى أن أعمال التنقيب عن النفط في اليابسة مستمرة باكتشافات جديدة،
وأن هذه الأرقام سترتفع مع نهاية العام، منوها إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في تركيا ارتفع بمقدار 7 آلاف ميغاواط خلال 2024، وسيتم هذا العام تحطيم الرقم القياسي بزيادة قدرها 10 آلاف ميغاواط في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولفت الوزير التركي إلى أنها تولد كهرباء خالية من الانبعاثات، ولها إسهام كبير في إنهاء التبعية للخارج في مجال الطاقة، كما أن تركيا تهدف إلى امتلاك قدرة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2050.
وشدد بيرقدار على أن المفاوضات جارية مع بعض الدول بشأن إنشاء محطات للطاقة
تضم من 4 ـ 8 مفاعلات في منطقتي سينوب (شمال) وتراقيا (شمال غرب)، بالإضافة إلى محطة "أق قويو" للطاقة النووية بسعة 4800 ميغاواط في ولاية مرسين (جنوب).