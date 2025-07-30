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https://sarabic.ae/20250730/كيسيلوف-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-في-أذربيجان-بلا-أساس-قانوني-ويجب-إنهاؤه-فورا-1103181758.html
كيسيليوف: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان بلا أساس قانوني ويجب إنهاؤه فورا
كيسيليوف: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان بلا أساس قانوني ويجب إنهاؤه فورا
سبوتنيك عربي
دعا دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن صحفيي وكالة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T07:21+0000
2025-07-30T07:27+0000
روسيا
سبوتنيك
دميتري كيسيلوف
باكو
أذربيجان
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وقال كيسيليوف: "اليوم، يمر شهر كامل على اعتقال زملائنا الصحفيين، إيغور كارتافخ، ويفغيني بيلوسوف، وهما مواطنان روسيان، في أذربيجان، بتهم لا أساس لها من الصحة".وأضاف المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "من اتخذ هذا القرار كان يدرك جيدا أن اعتقال الصحفيين، في ظل غياب أي شكاوى موضوعية على عملهم، سيؤدي حتما إلى تعقيد العلاقات بين روسيا وأذربيجان".وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الشهر الماضي، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن نيتها وقف عمل وكالة "سبوتنيك" في البلاد. وأفادت هيئة تحرير "سبوتنيك" بأنه لم يتم تلقي أي حظر رسمي على العمل في أذربيجان، وخلال هذه الفترة، كان هناك حوار بناء جار بين فرق العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول حل الخلافات المحتملة.ووصفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تصرفات قوات الأمن الأذربيجانية بأنها باطلة، والاتهامات الموجهة ضدها مبالغ فيها. وقد منعت هيئة التحرير من العمل، ولا يسمح لأي موظف قنصلي أو أقارب برؤية الصحفيين. ووفقاً للمكتب الصحفي للمجموعة الإعلامية، فإن صحة كارتافيخ مقلقة، ويحتاج إلى أدوية، بما في ذلك الأنسولين.كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن باكو لم تقدّم أي ادعاءات ضد مكتب "سبوتنيك أذربيجان" أو عمل الصحفيين. وحسب قولها، فإن الإجراءات المتخذة ضد الوكالة تمليها الآن اعتبارات أخرى.باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسياروسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي
https://sarabic.ae/20250704/المجلس-الوطني-للإعلام-في-لبنان-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-يمهد-لإسكات-صوت-روسيا-في-أذربيجان--1102345683.html
https://sarabic.ae/20250703/كيسيليوف-موظفو-سبوتنيك-أذربيجان-يواجهون-اتهامات-كاذبة-وسنوفر-الحماية-القانونية-لهم-1102314720.html
https://sarabic.ae/20250701/روسيا-سيغودنيا-تطالب-بالإفراج-الفوري-عن-موظفي-سبوتنيك-أذربيجان-1102252399.html
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روسيا, سبوتنيك, دميتري كيسيلوف, باكو, أذربيجان
روسيا, سبوتنيك, دميتري كيسيلوف, باكو, أذربيجان

كيسيليوف: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان بلا أساس قانوني ويجب إنهاؤه فورا

07:21 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 07:27 GMT 30.07.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا، المؤسسة الأم لوكالة سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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دعا دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن صحفيي وكالة "سبوتنيك أذربيجان" المعتقلين في باكو، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون إشارة مهمة لاستعادة العلاقات بين روسيا وأذربيجان.
وقال كيسيليوف: "اليوم، يمر شهر كامل على اعتقال زملائنا الصحفيين، إيغور كارتافخ، ويفغيني بيلوسوف، وهما مواطنان روسيان، في أذربيجان، بتهم لا أساس لها من الصحة".

وأكد كيسيليوف أن السياسة التحريرية للمجموعة بأكملها، بما في ذلك "سبوتنيك"، كانت دائما تهدف إلى تعزيز العلاقات الودّية والتحالفية مع الدول التي تنشط فيها.

شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
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4 يوليو, 09:30 GMT
وأضاف المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "من اتخذ هذا القرار كان يدرك جيدا أن اعتقال الصحفيين، في ظل غياب أي شكاوى موضوعية على عملهم، سيؤدي حتما إلى تعقيد العلاقات بين روسيا وأذربيجان".

ونوّه كيسيليوف إلى أنه "يمكن الآن الإفراج عن إيغور كارتافخ، ويفغيني بيلوسوف، بشكل هادئ، وهذا سيكون خطوة ملموسة نحو استعادة العلاقات بين بلدينا. وأنا أؤيد أيضا أن هذا المسار يتطلب تحركًا متبادلًا من الجانبين".

المدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيليوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
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وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الشهر الماضي، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.
لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن نيتها وقف عمل وكالة "سبوتنيك" في البلاد. وأفادت هيئة تحرير "سبوتنيك" بأنه لم يتم تلقي أي حظر رسمي على العمل في أذربيجان، وخلال هذه الفترة، كان هناك حوار بناء جار بين فرق العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول حل الخلافات المحتملة.
وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
"روسيا سيغودنيا" تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"
1 يوليو, 13:48 GMT
ووصفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تصرفات قوات الأمن الأذربيجانية بأنها باطلة، والاتهامات الموجهة ضدها مبالغ فيها. وقد منعت هيئة التحرير من العمل، ولا يسمح لأي موظف قنصلي أو أقارب برؤية الصحفيين. ووفقاً للمكتب الصحفي للمجموعة الإعلامية، فإن صحة كارتافيخ مقلقة، ويحتاج إلى أدوية، بما في ذلك الأنسولين.
وطالبت "روسيا سيغودنيا" أجهزة إنفاذ القانون في أذربيجان بالامتثال التام للقانون، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وصرح المدير العام للمجموعة الإعلامية، دميتري كيسيليوف، بأن ما يحدث يعتبر ظلما، ويبدو وكأنه خطوة متعمدة تهدف إلى تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان.
كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.
بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن باكو لم تقدّم أي ادعاءات ضد مكتب "سبوتنيك أذربيجان" أو عمل الصحفيين. وحسب قولها، فإن الإجراءات المتخذة ضد الوكالة تمليها الآن اعتبارات أخرى.
باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسيا
روسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي
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