https://sarabic.ae/20250730/كيسيلوف-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-في-أذربيجان-بلا-أساس-قانوني-ويجب-إنهاؤه-فورا-1103181758.html

كيسيليوف: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان بلا أساس قانوني ويجب إنهاؤه فورا

كيسيليوف: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان بلا أساس قانوني ويجب إنهاؤه فورا

سبوتنيك عربي

دعا دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن صحفيي وكالة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T07:21+0000

2025-07-30T07:21+0000

2025-07-30T07:27+0000

روسيا

سبوتنيك

دميتري كيسيلوف

باكو

أذربيجان

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وقال كيسيليوف: "اليوم، يمر شهر كامل على اعتقال زملائنا الصحفيين، إيغور كارتافخ، ويفغيني بيلوسوف، وهما مواطنان روسيان، في أذربيجان، بتهم لا أساس لها من الصحة".وأضاف المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "من اتخذ هذا القرار كان يدرك جيدا أن اعتقال الصحفيين، في ظل غياب أي شكاوى موضوعية على عملهم، سيؤدي حتما إلى تعقيد العلاقات بين روسيا وأذربيجان".وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الشهر الماضي، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن نيتها وقف عمل وكالة "سبوتنيك" في البلاد. وأفادت هيئة تحرير "سبوتنيك" بأنه لم يتم تلقي أي حظر رسمي على العمل في أذربيجان، وخلال هذه الفترة، كان هناك حوار بناء جار بين فرق العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول حل الخلافات المحتملة.ووصفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تصرفات قوات الأمن الأذربيجانية بأنها باطلة، والاتهامات الموجهة ضدها مبالغ فيها. وقد منعت هيئة التحرير من العمل، ولا يسمح لأي موظف قنصلي أو أقارب برؤية الصحفيين. ووفقاً للمكتب الصحفي للمجموعة الإعلامية، فإن صحة كارتافيخ مقلقة، ويحتاج إلى أدوية، بما في ذلك الأنسولين.كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن باكو لم تقدّم أي ادعاءات ضد مكتب "سبوتنيك أذربيجان" أو عمل الصحفيين. وحسب قولها، فإن الإجراءات المتخذة ضد الوكالة تمليها الآن اعتبارات أخرى.باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسياروسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

https://sarabic.ae/20250704/المجلس-الوطني-للإعلام-في-لبنان-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-يمهد-لإسكات-صوت-روسيا-في-أذربيجان--1102345683.html

https://sarabic.ae/20250703/كيسيليوف-موظفو-سبوتنيك-أذربيجان-يواجهون-اتهامات-كاذبة-وسنوفر-الحماية-القانونية-لهم-1102314720.html

https://sarabic.ae/20250701/روسيا-سيغودنيا-تطالب-بالإفراج-الفوري-عن-موظفي-سبوتنيك-أذربيجان-1102252399.html

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