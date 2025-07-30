مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/مشهد-مخيف-لحظة-وقوع-زلزال-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-فيديو--1103184228.html
مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو
مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، اليوم الأربعاء، لزلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T08:08+0000
2025-07-30T08:11+0000
روسيا
زلزال
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
أخبار اليابان
بحر اليابان
المحيط الهادئ
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103180142_28:0:1219:670_1920x0_80_0_0_c8df86677e2d843b3d1c7260670275d7.jpg
وأكد فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة وقوع الزلزال أقصى شرقي روسيا، حيث اهتزت نوافذ المباني وتمايلت السيارات على إثر الزلزال العنيف. ويعدّ هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق."كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيازلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952
أخبار اليابان
بحر اليابان
المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103180142_177:0:1070:670_1920x0_80_0_0_ec33962a1264b2f27943f9c446213765.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أخبار اليابان, بحر اليابان, المحيط الهادئ, نادي الفيديو
روسيا, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أخبار اليابان, بحر اليابان, المحيط الهادئ, نادي الفيديو

مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو

08:08 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 08:11 GMT 30.07.2025)
© وزارة الطوارئ الروسية / الانتقال إلى بنك الصورآثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا
آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© وزارة الطوارئ الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، اليوم الأربعاء، لزلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وأكد فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة وقوع الزلزال أقصى شرقي روسيا، حيث اهتزت نوافذ المباني وتمايلت السيارات على إثر الزلزال العنيف.
ويعدّ هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.
"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
زلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала