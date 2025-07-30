https://sarabic.ae/20250730/مشهد-مخيف-لحظة-وقوع-زلزال-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-فيديو--1103184228.html
مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو
مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، اليوم الأربعاء، لزلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T08:08+0000
2025-07-30T08:08+0000
2025-07-30T08:11+0000
روسيا
زلزال
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
أخبار اليابان
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المحيط الهادئ
نادي الفيديو
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وأكد فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة وقوع الزلزال أقصى شرقي روسيا، حيث اهتزت نوافذ المباني وتمايلت السيارات على إثر الزلزال العنيف. ويعدّ هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق."كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيازلزال كامتشاتكا الروسية الأقوى في المنطقة منذ عام 1952
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أخبار اليابان, بحر اليابان, المحيط الهادئ, نادي الفيديو
روسيا, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أخبار اليابان, بحر اليابان, المحيط الهادئ, نادي الفيديو
مشهد مخيف.. لحظة وقوع زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا.. فيديو
08:08 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 08:11 GMT 30.07.2025)
تعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، اليوم الأربعاء، لزلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وأكد فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل 30 هزة ارتدادية محسوسة في المنطقة عقب الزلزال الرئيسي، تراوحت شدتها بين 2 و5 درجات.
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة وقوع الزلزال أقصى شرقي روسيا، حيث اهتزت نوافذ المباني وتمايلت السيارات على إثر الزلزال العنيف.
ويعدّ هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.