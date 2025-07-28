https://sarabic.ae/20250728/كادت-تتسبب-بكارثة-إف-18-تنجو-من-سقوط-مروع-خلال-عرض-جوي-في-إسبانيا-1103118704.html
"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لطائرة عسكرية إسبانية وهي تقوم بمناورة جوية خطيرة، كاد من خلالها أن يفقد الطيار سيطرته عليها. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:44+0000
2025-07-28T13:44+0000
2025-07-28T13:44+0000
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نجت طائرة عسكرية إسبانية من طراز "إف-18" بأعجوبة من حادث تحطم خلال عرض جوي في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع. وقام الطيار بمناورة دقيقة لإعادة الطائرة إلى مسارها.وظهرت براعة الطيار من خلال المناورة، حيث تجنب سقوط الطائرة فوق أحد الشواطئ الإسبانية المكتظة بالسياح.هروب ركاب من طائرة أميركية مشتعلة... فيديوفيروز تودع نجلها زياد الرحباني إلى مثواه الأخير.. صور وفيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"كادت تتسبب بكارثة"... "إف-18" تنجو من سقوط مروع خلال عرض جوي في إسبانيا
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لطائرة عسكرية إسبانية وهي تقوم بمناورة جوية خطيرة، كاد من خلالها أن يفقد الطيار سيطرته عليها.
نجت طائرة عسكرية إسبانية من طراز "إف-18" بأعجوبة من حادث تحطم خلال عرض جوي في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع. وقام الطيار بمناورة دقيقة لإعادة الطائرة إلى مسارها.
وظهرت براعة الطيار من خلال المناورة، حيث تجنب سقوط الطائرة فوق أحد الشواطئ الإسبانية المكتظة بالسياح.