https://sarabic.ae/20250730/نعيم-قاسم-سلاح-الحزب-لا-علاقة-له-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل---1103201547.html
نعيم قاسم: سلاح الحزب لا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
نعيم قاسم: سلاح الحزب لا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T17:23+0000
2025-07-30T17:23+0000
2025-07-30T17:23+0000
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وشدد، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، على "أن المقاومة لن تسمح بأن يصبح لبنان تابعا لإسرائيل، مهما كانت الظروف"، وفقا لوسائل إعلام تابعة للحزب. وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني حقق مكاسب للطرفين، لكنه رفض ربط الاتفاق بمسألة نزع سلاح الحزب، معتبرا أن هذا المطلب يصب في مصلحة إسرائيل. واتهم إسرائيل بخرق الاتفاق، مؤكدا أن "المقاومة ستواصل الدفاع عن الأرض اللبنانية بكل قوتها ضد أي احتلال أو انحراف".كما حيا قاسم الأسير المحرر جورج عبد الله، الذي صمد 41 عاما دون التخلي عن مبادئه. ودعا العالم إلى الوقوف ضد "الطغيان الإسرائيلي" الذي يؤثر على البشرية جمعاء، مشددا على أن المقاومة ستبقى صامدة في وجه أي محاولات للنيل من سيادة لبنان. وقال هيكل، في بيان بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، إن "لبنان يواجه تحديات على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة"، مؤكدا أن "الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة". وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد. وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250728/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-بنت-جبيل-جنوبي-لبنان-1103137125.html
https://sarabic.ae/20250729/إعلام-حماس-تعرض-مقترح-نموذج-حزب-الله-لحكم-غزة-بعد-الحرب-1103174911.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
نعيم قاسم: سلاح الحزب لا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وشدد، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، على "أن المقاومة لن تسمح بأن يصبح لبنان تابعا لإسرائيل، مهما كانت الظروف"، وفقا لوسائل إعلام تابعة للحزب.
وأشار قاسم إلى أن "المقاومة في لبنان أثبتت أنها ركيزة أساسية لبناء الدولة، مؤكدا أنها تكمل دور الجيش والشعب لتشكل ثلاثية فعالة".
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني حقق مكاسب للطرفين، لكنه رفض ربط الاتفاق بمسألة نزع سلاح الحزب
، معتبرا أن هذا المطلب يصب في مصلحة إسرائيل.
وأضاف أن "المقاومة لا تزال قوية بأبعادها السياسية والاجتماعية، مستشهدا بحضور الحزب الشعبي في تشييع قادته والانتخابات البلدية، رغم محاولات تصوير الحزب على أنه ضعيف".
واتهم إسرائيل بخرق الاتفاق، مؤكدا أن "المقاومة ستواصل الدفاع عن الأرض اللبنانية بكل قوتها ضد أي احتلال أو انحراف".
كما حيا قاسم الأسير المحرر جورج عبد الله، الذي صمد 41 عاما دون التخلي عن مبادئه.
ودعا العالم إلى الوقوف ضد "الطغيان الإسرائيلي" الذي يؤثر على البشرية جمعاء، مشددا على أن المقاومة ستبقى صامدة في وجه أي محاولات للنيل من سيادة لبنان.
وكان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قد أكد، اليوم الأربعاء، أن "العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي".
وقال هيكل، في بيان بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني
، إن "لبنان يواجه تحديات على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة"، مؤكدا أن "الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة".
وأضاف هيكل أن "الجيش يواصل تنفيذ مهماته واستكمال بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها"، مشددا على أن "الجيش يواصل تنفيذ المهام الموكلة إليه، من حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.
وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان
، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".