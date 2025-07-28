مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان

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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
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مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
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الإنسان والثقافة
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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T18:34+0000
2025-07-28T18:34+0000
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وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة مواطنين بجروح"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، استهداف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان على مدار الأسبوع الماضي.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250727/بعد-أكثر-من-160-عاما-العثور-على-رفات-ضابط-في-البحرية-الروسية-في-لبنان-1103084731.html
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-قطاع-بنت-جبيل-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1103063587.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان

18:34 GMT 28.07.2025
© Photo / Xقصف على الضاحية الجنوبية في لبنان
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة مواطنين بجروح"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، استهداف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان.
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان
أمس, 13:57 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.
وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان على مدار الأسبوع الماضي.
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد قطاع بنت جبيل في "حزب الله" جنوبي لبنان
26 يوليو, 15:11 GMT
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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