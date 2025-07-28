https://sarabic.ae/20250728/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-بنت-جبيل-جنوبي-لبنان-1103137125.html

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T18:34+0000

2025-07-28T18:34+0000

2025-07-28T18:34+0000

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وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة مواطنين بجروح"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، استهداف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان على مدار الأسبوع الماضي.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

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https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-قطاع-بنت-جبيل-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1103063587.html

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