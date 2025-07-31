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أثقل حشرة في تاريخ أستراليا... مشهد مخيف لم تره سابقا... فيديو
أثقل حشرة في تاريخ أستراليا... مشهد مخيف لم تره سابقا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أسترالية بأنه تم اكتشاف أثقل حشرة في أستراليا، تزن أكثر من 40 غرامًا، في الغابات الاستوائية في ولاية كوينزلاند الأسترالية. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت تلك الوسائل أنه "تم العثور على حشرة عصوية ضخمة وغير معروفة في الغابات الضبابية في أقصى شمال كوينزلاند ويُعتقد أنها أثقل حشرة في أستراليا".وأشار التقرير إلى أن علماء الحشرات الذين خرجوا للبحث عثروا على أنثى هذه الحشرة على ارتفاع نحو 900 متر، ثم وجدوا اثنتين أخريين، لكن لم يتم العثور على ذكر بعد.ونقل التقرير عن الباحث كوك إيموت قوله: "درسنا بيضها بعد أن وضعت عدة بيضات، وعندها تأكدنا نهائيا أنها نوع جديد".وأضاف إيموت أن الحشرة التي كانت تعتبر سابقا الأثقل في أستراليا هي صرصور الحفر العملاق، الذي لا يتجاوز وزنه 30 غراما.العثور على 24 قطعة نقدية أثرية في ليبيا.. صور
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أثقل حشرة في تاريخ أستراليا... مشهد مخيف لم تره سابقا... فيديو

14:01 GMT 31.07.2025
© Photo / xأثقل حشرة في تاريخ أستراليا
أثقل حشرة في تاريخ أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Photo / x
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أفادت وسائل إعلام أسترالية بأنه تم اكتشاف أثقل حشرة في أستراليا، تزن أكثر من 40 غرامًا، في الغابات الاستوائية في ولاية كوينزلاند الأسترالية.
وذكرت تلك الوسائل أنه "تم العثور على حشرة عصوية ضخمة وغير معروفة في الغابات الضبابية في أقصى شمال كوينزلاند ويُعتقد أنها أثقل حشرة في أستراليا".

وأوضح التقرير المذكور أن النوع الجديد يسمى "أكروفيلا ألتا"، ويصل وزنه إلى 44 غراما، ويوجد عادة في الغابات الجبلية المرتفعة، وخاصة في تيجان الأشجار.

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وأشار التقرير إلى أن علماء الحشرات الذين خرجوا للبحث عثروا على أنثى هذه الحشرة على ارتفاع نحو 900 متر، ثم وجدوا اثنتين أخريين، لكن لم يتم العثور على ذكر بعد.
ونقل التقرير عن الباحث كوك إيموت قوله: "درسنا بيضها بعد أن وضعت عدة بيضات، وعندها تأكدنا نهائيا أنها نوع جديد".
وأضاف إيموت أن الحشرة التي كانت تعتبر سابقا الأثقل في أستراليا هي صرصور الحفر العملاق، الذي لا يتجاوز وزنه 30 غراما.
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