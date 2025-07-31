أردوغان: تركيا ستعمل على زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250731/أردوغان-تركيا-ستعمل-على-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-في-الأيام-المقبلة-1103244654.html
أردوغان: تركيا ستعمل على زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام المقبلة
أردوغان: تركيا ستعمل على زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بردود الفعل الإنسانية المتنامية في أوروبا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مرحبا بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T17:09+0000
2025-07-31T17:09+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103143493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_361f622c4927b0029dbcbd5bbb1c2ac4.jpg
وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الغابون بريس كلوتير أوليغي نغوما، في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "الصبر الإنساني يوشك على النفاد أمام الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، وفقا لوكالة "الأناضول".وأشار إلى أن "مشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء جوعا، ويُستهدف فيها المدنيون العُزَّل أثناء تجمعهم لتلقي المساعدات الغذائية، لا يمكن لأحد أن يظل صامتا حيالها". وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "ستعمل على تعزيز شعور الفلسطينيين في غزة بأنهم ليسوا وحدهم، مع السعي الجاد لتحقيق وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم في المنطقة".وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، قد أعلن اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.كما أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهما"، مشيرا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250731/ترامب-يكشف-أسرع-طريقة-لإنهاء-الأزمة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1103230028.html
https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-بيان-كندا-بشأن-دولة-فلسطين-وموقف-كارني-مكافأة-لـحماس-في-هذا-الوقت-1103213473.html
https://sarabic.ae/20250731/البرتغال-تحسم-موقفها-بشأن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103235216.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103143493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81c9c87cbf931d394aff618d7a0e39db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

أردوغان: تركيا ستعمل على زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام المقبلة

17:09 GMT 31.07.2025
© AP Photoالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بردود الفعل الإنسانية المتنامية في أوروبا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مرحبا بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الغابون بريس كلوتير أوليغي نغوما، في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "الصبر الإنساني يوشك على النفاد أمام الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأردف: "تركيا ستكثف الضغط على الحكومة الإسرائيلية في الأيام القادمة لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".
وأشار إلى أن "مشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء جوعا، ويُستهدف فيها المدنيون العُزَّل أثناء تجمعهم لتلقي المساعدات الغذائية، لا يمكن لأحد أن يظل صامتا حيالها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
ترامب يكشف أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
12:11 GMT
وأضاف: "نثمّن التحركات الإنسانية المتصاعدة في أوروبا، ونرحب بأي جهود تدعم الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا أن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل أولوية قصوى، مع التزام تركيا ببذل كل جهد ممكن لوقف هذا الظلم".
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "ستعمل على تعزيز شعور الفلسطينيين في غزة بأنهم ليسوا وحدهم، مع السعي الجاد لتحقيق وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم في المنطقة".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الخارجية الإسرائيلية: نرفض بيان كندا بشأن دولة فلسطين وموقف كارني مكافأة لـ"حماس" في هذا الوقت
06:54 GMT
وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، قد أعلن اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف البيان أن البرتغال "تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كجزء من إجراء قد يُختتم خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين، المقرر عقده في نيويورك في سبتمبر/أيلول"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
كما أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".
وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهما"، مشيرا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير.
حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
البرتغال تحسم موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
13:36 GMT
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала