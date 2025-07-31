https://sarabic.ae/20250731/أردوغان-تركيا-ستعمل-على-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-في-الأيام-المقبلة-1103244654.html

أردوغان: تركيا ستعمل على زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام المقبلة

أردوغان: تركيا ستعمل على زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام المقبلة

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بردود الفعل الإنسانية المتنامية في أوروبا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مرحبا بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T17:09+0000

2025-07-31T17:09+0000

2025-07-31T17:09+0000

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وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الغابون بريس كلوتير أوليغي نغوما، في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "الصبر الإنساني يوشك على النفاد أمام الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، وفقا لوكالة "الأناضول".وأشار إلى أن "مشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء جوعا، ويُستهدف فيها المدنيون العُزَّل أثناء تجمعهم لتلقي المساعدات الغذائية، لا يمكن لأحد أن يظل صامتا حيالها". وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "ستعمل على تعزيز شعور الفلسطينيين في غزة بأنهم ليسوا وحدهم، مع السعي الجاد لتحقيق وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم في المنطقة".وكان مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، قد أعلن اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.كما أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وأضاف: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهما"، مشيرا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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