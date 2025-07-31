https://sarabic.ae/20250731/أمريكا-تبرم-صفقة-جديدة-مع-إسرائيل-لترقية-إف-35-إلى-جيل-بلوك-4-1103241342.html
أمريكا تبرم صفقة جديدة مع إسرائيل لترقية "إف-35" إلى جيل "بلوك-4"
أمريكا تبرم صفقة جديدة مع إسرائيل لترقية "إف-35" إلى جيل "بلوك-4"
سبوتنيك عربي
أبرمت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية صفقة بقيمة 33 مليون دولار مع إسرائيل، لتطوير طائرات "إف - 35" المعروفة إسرائيليا باسم "أدير" وتزويدها بأنظمة جديدة على... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T15:21+0000
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تشمل الصفقة التي كشفت عنها وسائل إعلام غربية تزويد الطائرة ببرنامج "تي آر - 3" في المرحلة الأولى، ثم تزويدها بتقنيات "بلوك - 4" في المرحلة الثانية.تهدف التحديثات التي ستخضع لها الطائرة إلى تحسين الحوسبة وأجهزة الاستشعار والحرب الإلكترونية، والرادارات والذاكرة، لكنها لن تتضمن تغييرا جوهريا في هيكل الطائرة.وستتيح الترقيات الجديدة قدرات تشغيلية متقدمة مثل دمج أسلحة حديثة وعتاد غير متوفر في النسخ السابقة.وحتى الآن، تم تسليم نحو 200 طائرة "إف-35" مزودة بأنظمة "تي آر - 3" لدول عديدة، ومن المتوقع أن تستفيد إسرائيل من التحديثات عبر تطوير البرمجيات والأجهزة لطائرات "أدير"، بالتعاون مع "لوكهيد مارتن".وشملت التعديلات الإسرائيلية إمكانية تحميل قنابل "جدام" على نقاط تعليق خارجية للطائرة، بحسب وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن موعد تنفيذ التحديثات قد يكون في يوليو/ تموز المقبل.
https://sarabic.ae/20250425/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يتسلم-3-مقاتلات-إف-35-جديدة-من-أمريكا-1099884767.html
https://sarabic.ae/20230903/إسرائيل-تطلب-موافقة-واشنطن-لشراء-طائرات-إف-35-1080663458.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تبرم صفقة جديدة مع إسرائيل لترقية "إف-35" إلى جيل "بلوك-4"
أبرمت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية صفقة بقيمة 33 مليون دولار مع إسرائيل، لتطوير طائرات "إف - 35" المعروفة إسرائيليا باسم "أدير" وتزويدها بأنظمة جديدة على مرحلتين.
تشمل الصفقة التي كشفت عنها وسائل إعلام غربية تزويد الطائرة
ببرنامج "تي آر - 3" في المرحلة الأولى، ثم تزويدها بتقنيات "بلوك - 4" في المرحلة الثانية.
تهدف التحديثات التي ستخضع لها الطائرة إلى تحسين الحوسبة وأجهزة الاستشعار والحرب الإلكترونية
، والرادارات والذاكرة، لكنها لن تتضمن تغييرا جوهريا في هيكل الطائرة.
وستتيح الترقيات الجديدة قدرات تشغيلية متقدمة مثل دمج أسلحة حديثة وعتاد غير متوفر في النسخ السابقة.
وحتى الآن، تم تسليم نحو 200 طائرة "إف-35" مزودة بأنظمة "تي آر - 3" لدول عديدة، ومن المتوقع أن تستفيد إسرائيل من التحديثات عبر تطوير البرمجيات والأجهزة لطائرات "أدير"، بالتعاون مع "لوكهيد مارتن".
وشملت التعديلات الإسرائيلية
إمكانية تحميل قنابل "جدام" على نقاط تعليق خارجية للطائرة، بحسب وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن موعد تنفيذ التحديثات قد يكون في يوليو/ تموز المقبل.