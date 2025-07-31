https://sarabic.ae/20250731/البيت-الأبيض-ويتكوف-يعتزم-التوجه-إلى-غزة-لتفقد-مواقع-توزيع-المساعدات-1103247144.html

البيت الأبيض: ويتكوف يعتزم التوجه إلى غزة لتفقد مواقع توزيع المساعدات

البيت الأبيض: ويتكوف يعتزم التوجه إلى غزة لتفقد مواقع توزيع المساعدات

سبوتنيك عربي

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T18:32+0000

2025-07-31T18:32+0000

2025-07-31T18:32+0000

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وأوضحت ليفيت أن الزيارة تهدف إلى تفقد مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، ووضع خطة لتعزيز إيصال الغذاء إلى السكان.وأوضحت ليفيت في إحاطة إعلامية، أن الوفد الأمريكي سيلتقي أيضا بأهالي غزة، للاطلاع مباشرة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقى اليوم الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة.ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250511/السفير-الأمريكي-يعلق-على-عدم-زيارة-ترامب-لإسرائيل-ضمن-جولته-بالشرق-الأوسط-1100399664.html

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