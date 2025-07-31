البيت الأبيض: ويتكوف يعتزم التوجه إلى غزة لتفقد مواقع توزيع المساعدات
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيتوجهان إلى قطاع غزة، غدا الجمعة.
وأوضحت ليفيت أن الزيارة تهدف إلى تفقد مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، ووضع خطة لتعزيز إيصال الغذاء إلى السكان.
وأوضحت ليفيت في إحاطة إعلامية، أن الوفد الأمريكي سيلتقي أيضا بأهالي غزة، للاطلاع مباشرة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقى اليوم الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.
Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting in his office with US Special Presidential Envoy to the Middle East Steve Witkoff. pic.twitter.com/NC2N6Hfw52— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 31, 2025
وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) July 31, 2025
( Donald J. Trump - Jul 31, 2025, 7:17 AM ET )
The fastest way to end the Humanitarian Crises in Gaza is for Hamas to SURRENDER AND RELEASE THE HOSTAGES!!! pic.twitter.com/DcvUGt6uES
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
11 مايو, 11:02 GMT
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.