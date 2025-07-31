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الولايات المتحدة تعلن إبرام اتفاقيات تجارية مع تايلاند وكمبوديا بعد وساطة لإنهاء النزاع الحدودي
الولايات المتحدة تعلن إبرام اتفاقيات تجارية مع تايلاند وكمبوديا بعد وساطة لإنهاء النزاع الحدودي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T03:51+0000
2025-07-31T03:51+0000
كمبوديا
أخبار كمبوديا
أخبار تايلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين". وأضاف: "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلاند"، مضيفا: "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند".وكان رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، قد أعلن في وقت سابق أن تايلاند وكمبوديا توصّلتا خلال محادثات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي.كما جرى بحث خطوات لخفض التصعيد، بما في ذلك عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو/تموز، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود في الرابع من أغسطس/آب.يُذكر أن النزاع الحدودي بين البلدين شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو/تموز، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، فيما استخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز "غراد" استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردّت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي.وأسفر التصعيد عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، إذ قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، بينما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة.
https://sarabic.ae/20250730/تايلاند-تتهم-كمبوديا-بـانتهاك-صارخ-للهدنة-1103177504.html
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كمبوديا, أخبار كمبوديا, أخبار تايلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
كمبوديا, أخبار كمبوديا, أخبار تايلاند, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعلن إبرام اتفاقيات تجارية مع تايلاند وكمبوديا بعد وساطة لإنهاء النزاع الحدودي

03:51 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أمريكية.
وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين".
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
تايلاند تتهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" للهدنة
أمس, 03:53 GMT
وأضاف: "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلاند"، مضيفا: "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند".
وكان رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، قد أعلن في وقت سابق أن تايلاند وكمبوديا توصّلتا خلال محادثات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
كما جرى بحث خطوات لخفض التصعيد، بما في ذلك عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو/تموز، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود في الرابع من أغسطس/آب.
يُذكر أن النزاع الحدودي بين البلدين شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو/تموز، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، فيما استخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز "غراد" استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردّت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي.
وأسفر التصعيد عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، إذ قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، بينما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة.
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