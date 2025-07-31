https://sarabic.ae/20250731/الولايات-المتحدة-تعلن-إبرام-اتفاقيات-تجارية-مع-تايلاند-وكمبوديا-بعد-وساطة-لإنهاء-النزاع-الحدودي-1103209458.html

الولايات المتحدة تعلن إبرام اتفاقيات تجارية مع تايلاند وكمبوديا بعد وساطة لإنهاء النزاع الحدودي

الولايات المتحدة تعلن إبرام اتفاقيات تجارية مع تايلاند وكمبوديا بعد وساطة لإنهاء النزاع الحدودي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T03:51+0000

2025-07-31T03:51+0000

2025-07-31T03:51+0000

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وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين". وأضاف: "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلاند"، مضيفا: "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند".وكان رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، قد أعلن في وقت سابق أن تايلاند وكمبوديا توصّلتا خلال محادثات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي.كما جرى بحث خطوات لخفض التصعيد، بما في ذلك عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو/تموز، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود في الرابع من أغسطس/آب.يُذكر أن النزاع الحدودي بين البلدين شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو/تموز، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، فيما استخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز "غراد" استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردّت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي.وأسفر التصعيد عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، إذ قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، بينما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة.

https://sarabic.ae/20250730/تايلاند-تتهم-كمبوديا-بـانتهاك-صارخ-للهدنة-1103177504.html

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