https://sarabic.ae/20250730/تايلاند-تتهم-كمبوديا-بـانتهاك-صارخ-للهدنة-1103177504.html
تايلاند تتهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" للهدنة
تايلاند تتهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" للهدنة
سبوتنيك عربي
اتهمت تايلاند، اليوم الأربعاء، كمبوديا بارتكاب "انتهاك صارخ" لاتفاق الهدنة المبرم بين الجانبين لوقف القتال الحدودي، مؤكدة أن قوات كمبوديا "شنّت هجومًا ليليًا... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T03:53+0000
2025-07-30T03:53+0000
2025-07-30T04:39+0000
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وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان: "يمثل هذا انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أن "هذا العمل العدواني يشكل مرة أخرى خرقًا واضحًا لاتفاق الهدنة من قبل القوات الكمبودية، ودليلًا على غياب حسن النية لديها".وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أول أمس الاثنين، أنه وبعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية، وسقط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.وتقول وزارة الدفاع الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.
https://sarabic.ae/20250729/الجيش-التايلاندي-يتهم-كمبوديا-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-1103141904.html
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أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار كمبوديا
أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار كمبوديا
تايلاند تتهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" للهدنة
03:53 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 04:39 GMT 30.07.2025)
اتهمت تايلاند، اليوم الأربعاء، كمبوديا بارتكاب "انتهاك صارخ" لاتفاق الهدنة المبرم بين الجانبين لوقف القتال الحدودي، مؤكدة أن قوات كمبوديا "شنّت هجومًا ليليًا بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية"، على حد قولها.
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان: "يمثل هذا انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أن "هذا العمل العدواني يشكل مرة أخرى خرقًا واضحًا لاتفاق الهدنة من قبل القوات الكمبودية، ودليلًا على غياب حسن النية لديها".
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أول أمس الاثنين، أنه وبعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.
الاشتباكات دارت بين الطرفين طوال 5 أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.
وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية، وسقط ضحايا من الجانبين،
بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.
وتقول وزارة الدفاع الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت
تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.