https://sarabic.ae/20250729/الجيش-التايلاندي-يتهم-كمبوديا-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-1103141904.html

الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي بدأ سريانه منتصف ليل أمس الاثنين، مؤكدًا أن "القتال تواصل اليوم الثلاثاء، في مواقع حدودية عدة". 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T04:09+0000

2025-07-29T04:09+0000

2025-07-29T04:45+0000

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وقال ريتش سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن انتهاكات في منطقة فو ماكوا، تسبب فيها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت، استمرت حتى الساعة 5:30".وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم أمس الاثنين، أنه بعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.الاشتباكات دارت بين الطرفين طوال 5 أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.وتقول وزارة الدفاع الوطني الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت بانكوك تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمنتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا

https://sarabic.ae/20250728/تايلاند-وكمبوديا-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-خلال-24-ساعة-1103108484.html

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