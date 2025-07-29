الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250729/الجيش-التايلاندي-يتهم-كمبوديا-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-1103141904.html
الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي بدأ سريانه منتصف ليل أمس الاثنين، مؤكدًا أن "القتال تواصل اليوم الثلاثاء، في مواقع حدودية عدة". 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T04:09+0000
2025-07-29T04:45+0000
العالم
تايلند
كمبوديا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_790b87f5c3abbf5e33ad90cdd2dcd70a.jpg
وقال ريتش سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن انتهاكات في منطقة فو ماكوا، تسبب فيها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت، استمرت حتى الساعة 5:30".وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم أمس الاثنين، أنه بعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.الاشتباكات دارت بين الطرفين طوال 5 أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.وتقول وزارة الدفاع الوطني الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت بانكوك تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمنتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
https://sarabic.ae/20250728/تايلاند-وكمبوديا-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-خلال-24-ساعة-1103108484.html
تايلند
كمبوديا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5f380d0834590c6f3d28f5ca6260dcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, تايلند, كمبوديا
العالم, تايلند, كمبوديا

الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

04:09 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 29.07.2025)
© AP Photoالجيش التايلاندي
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي بدأ سريانه منتصف ليل أمس الاثنين، مؤكدًا أن "القتال تواصل اليوم الثلاثاء، في مواقع حدودية عدة".
وقال ريتش سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن انتهاكات في منطقة فو ماكوا، تسبب فيها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت، استمرت حتى الساعة 5:30".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سواري: "عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، رصد الجانب التايلاندي أن القوات الكمبودية شنّت هجمات مسلحة على مناطق عدة داخل الأراضي التايلاندية".

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم أمس الاثنين، أنه بعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.
الاشتباكات دارت بين الطرفين طوال 5 أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.
رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
أمس, 10:59 GMT
وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.

وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية، وسقط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.

وتقول وزارة الدفاع الوطني الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت بانكوك تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.
كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن
تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала