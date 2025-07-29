https://sarabic.ae/20250729/الجيش-التايلاندي-يتهم-كمبوديا-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-1103141904.html
الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي بدأ سريانه منتصف ليل أمس الاثنين، مؤكدًا أن "القتال تواصل اليوم الثلاثاء، في مواقع حدودية عدة". 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T04:09+0000
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وقال ريتش سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن انتهاكات في منطقة فو ماكوا، تسبب فيها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت، استمرت حتى الساعة 5:30".وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم أمس الاثنين، أنه بعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.الاشتباكات دارت بين الطرفين طوال 5 أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.وتقول وزارة الدفاع الوطني الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت بانكوك تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمنتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
https://sarabic.ae/20250728/تايلاند-وكمبوديا-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-خلال-24-ساعة-1103108484.html
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العالم, تايلند, كمبوديا
الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
04:09 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 29.07.2025)
اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي بدأ سريانه منتصف ليل أمس الاثنين، مؤكدًا أن "القتال تواصل اليوم الثلاثاء، في مواقع حدودية عدة".
وقال ريتش سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان: "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن انتهاكات في منطقة فو ماكوا، تسبب فيها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت، استمرت حتى الساعة 5:30".
بدوره، قال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سواري: "عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، رصد الجانب التايلاندي أن القوات الكمبودية شنّت هجمات مسلحة على مناطق عدة داخل الأراضي التايلاندية".
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم أمس الاثنين، أنه بعد مفاوضات في كوالالمبور، وافقت تايلاند وكمبوديا، على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. في الوقت ذاته، ناقش الطرفان خطوات أخرى لتهدئة الصراع الحدودي.
الاشتباكات دارت بين الطرفين طوال 5 أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات، التي وقعت في 28 مايو/ أيار الماضي، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقُتل جندي كمبودي حينها.
وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية، وسقط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.
وتقول وزارة الدفاع الوطني الكمبودية إن "تايلاند، كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها". ودعت بانكوك
تايلاند، إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.