https://sarabic.ae/20250728/تايلاند-وكمبوديا-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-خلال-24-ساعة-1103108484.html

تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، بأن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف لإطلاق النار خلال 24 ساعة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T10:59+0000

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وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي تايلاند وكمبوديا عقب محادثات في كوالالمبور إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.وقرأ إبراهيم بيانًا صحفيًا مشتركًا صادرًا عن الأطراف المتفاوضة، جاء فيه: "توصلت كمبوديا وتايلاند إلى تفاهم مشترك حول القضايا التالية: أولا، وقف إطلاق النار الفوري دون شروط ، اعتبارا من الساعة 24:00 بالتوقيت المحلي... الليلة. هذه خطوة أولى نحو خفض التصعيد واستعادة السلام والأمن".وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات التي وقعت في 28 مايو/ أيار، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقتل جندي كمبودي حينها.وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.وتزعم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية أن تايلاند كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها. ودعت بانكوك تايلاند إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمنتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا

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