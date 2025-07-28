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https://sarabic.ae/20250728/تايلاند-وكمبوديا-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-خلال-24-ساعة-1103108484.html
تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، بأن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف لإطلاق النار خلال 24 ساعة. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي تايلاند وكمبوديا عقب محادثات في كوالالمبور إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.وقرأ إبراهيم بيانًا صحفيًا مشتركًا صادرًا عن الأطراف المتفاوضة، جاء فيه: "توصلت كمبوديا وتايلاند إلى تفاهم مشترك حول القضايا التالية: أولا، وقف إطلاق النار الفوري دون شروط ، اعتبارا من الساعة 24:00 بالتوقيت المحلي... الليلة. هذه خطوة أولى نحو خفض التصعيد واستعادة السلام والأمن".وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات التي وقعت في 28 مايو/ أيار، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقتل جندي كمبودي حينها.وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.وتزعم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية أن تايلاند كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها. ودعت بانكوك تايلاند إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمنتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
https://sarabic.ae/20250725/تايلاند-ترحب-من-حيث-المبدأ-بمقترح-ماليزي-لتسوية-النزاع-مع-كمبوديا-1103038198.html
https://sarabic.ae/20250724/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-اشتباكات-حدودية-بين-تايلاند-وكمبوديا-1103010213.html
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أخبار تايلاند, أخبار كمبوديا, كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم
أخبار تايلاند, أخبار كمبوديا, كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم

تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

10:59 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024
 رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، بأن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف لإطلاق النار خلال 24 ساعة.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي تايلاند وكمبوديا عقب محادثات في كوالالمبور إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.
وقرأ إبراهيم بيانًا صحفيًا مشتركًا صادرًا عن الأطراف المتفاوضة، جاء فيه: "توصلت كمبوديا وتايلاند إلى تفاهم مشترك حول القضايا التالية: أولا، وقف إطلاق النار الفوري دون شروط ، اعتبارا من الساعة 24:00 بالتوقيت المحلي... الليلة. هذه خطوة أولى نحو خفض التصعيد واستعادة السلام والأمن".
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
تايلاند ترحب "من حيث المبدأ" بمقترح ماليزي لتسوية النزاع مع كمبوديا
25 يوليو, 15:53 GMT

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي: "وثانيا، تنظيم اجتماع غير رسمي للقادة الإقليميين للمقاطعتين العسكريتين الأولى والثانية في تايلاند والمقاطعتين العسكريتين الرابعة والخامسة في كمبوديا الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، يوم 29 يوليو 2025".

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد عقب الاشتباكات التي وقعت في 28 مايو/ أيار، على جزء متنازع عليه من الحدود، وقتل جندي كمبودي حينها.
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا
24 يوليو, 22:51 GMT
وفي صباح يوم 24 يوليو/ تموز، دخل الصراع الحدودي مرحلة مسلحة، واستخدمت كمبوديا أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند. وشنّت بانكوك غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون. وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.
وتزعم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية أن تايلاند كانت أول من صعّد الصراع، واتهمت الدولة المجاورة بغزو أراضيها. ودعت بانكوك تايلاند إلى تحمل مسؤولية الحوادث ووقف الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.
كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن
تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
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