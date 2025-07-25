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تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، بأن تايلاند وافقت على وساطة ماليزيا لحل النزاع الحدودي مع كمبوديا. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بالانكورا في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "إذا أرادت كمبوديا حل المشكلة دبلوماسيًا من خلال المحادثات الثنائية أو بوساطة ماليزيا، فنحن مستعدون لذلك. لكننا لم نتلق مثل هذا الطلب حتى الآن".وفي وقت سابق، صرّح بالانكورا بأن تايلاند تعارض مشاركة طرف ثالث في حل النزاع مع كمبوديا، وتسعى إلى حل ثنائي للنزاع الحدودي.وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أربع مقاطعات حدودية في تايلاند بعد غارات كمبودية أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل. واستمر القتال بين القوات التايلاندية والكمبودية على خط الحدود، اليوم الجمعة، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات والدبابات.وتدهورت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد بعد اشتباك وقع بين عسكريين من البلدين على جزء متنازع عليه من الحدود، في 28 مايو/أيار، وأسفر عن مقتل جندي كمبودي.تايلاند: هجوم بصواريخ "غراد" الكمبودية على أهداف مدنية يخلف قتلى وجرحىقتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة
https://sarabic.ae/20250724/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-اشتباكات-حدودية-بين-تايلاند-وكمبوديا-1103010213.html
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أخبار تايلاند, أخبار كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايلاند, أخبار كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا

09:14 GMT 25.07.2025
© AP Photoجيش تايلاند
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، بأن تايلاند وافقت على وساطة ماليزيا لحل النزاع الحدودي مع كمبوديا.
وقال بالانكورا في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "إذا أرادت كمبوديا حل المشكلة دبلوماسيًا من خلال المحادثات الثنائية أو بوساطة ماليزيا، فنحن مستعدون لذلك. لكننا لم نتلق مثل هذا الطلب حتى الآن".
وفي وقت سابق، صرّح بالانكورا بأن تايلاند تعارض مشاركة طرف ثالث في حل النزاع مع كمبوديا، وتسعى إلى حل ثنائي للنزاع الحدودي.
ودخل تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلةً عسكرية، صباح يوم 24 يوليو/تموز. وبعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا أنظمة صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند، وشنت تايلاند غارة جوية على القوات المسلحة الكمبودية. سقط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون.
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا
أمس, 22:51 GMT
وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أربع مقاطعات حدودية في تايلاند بعد غارات كمبودية أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل. واستمر القتال بين القوات التايلاندية والكمبودية على خط الحدود، اليوم الجمعة، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات والدبابات.
وتدهورت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا بشكل حاد بعد اشتباك وقع بين عسكريين من البلدين على جزء متنازع عليه من الحدود، في 28 مايو/أيار، وأسفر عن مقتل جندي كمبودي.
تايلاند: هجوم بصواريخ "غراد" الكمبودية على أهداف مدنية يخلف قتلى وجرحى
قتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة
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