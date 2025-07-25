https://sarabic.ae/20250725/تايلاند-ترحب-من-حيث-المبدأ-بمقترح-ماليزي-لتسوية-النزاع-مع-كمبوديا-1103038198.html
تايلاند ترحب "من حيث المبدأ" بمقترح ماليزي لتسوية النزاع مع كمبوديا
تايلاند ترحب "من حيث المبدأ" بمقترح ماليزي لتسوية النزاع مع كمبوديا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الجمعة، أن حكومتها وافقت "من حيث المبدأ" على مقترح تقدم به أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي ورئيس رابطة دول جنوب شرق... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس": "تعرب الحكومة الملكية التايلاندية عن امتنانها لرئيس الوزراء الماليزي على مبادرته، التي توافق عليها تايلاند بشكل كامل من حيث المبدأ، وسيتم دراستها بعناية".ولكن البيان أشار إلى أن "القوات الكمبودية واصلت هجماتها العشوائية على الأراضي التايلاندية طوال اليوم، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين".وأكدت الخارجية التايلاندية أن "تصرفات كمبوديا تظهر عدم حسن النيّة، وتستمر في تعريض المدنيين للخطر"، مشددة على أن "الحكومة الملكية التايلاندية ملتزمة بحماية سيادتها وشعبها بالكامل".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، قد صرح اليوم الجمعة، بأن تايلاند وافقت على وساطة ماليزيا لحل النزاع الحدودي مع كمبوديا.وقال بالانكورا، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "إذا أرادت كمبوديا حل المشكلة دبلوماسيًا من خلال المحادثات الثنائية أو بوساطة ماليزيا، فنحن مستعدون لذلك. لكننا لم نتلق مثل هذا الطلب حتى الآن".ودخل تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا، مرحلة عسكرية، صباح يوم 24 يوليو/ تموز الجاري. وبعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا أنظمة صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند، وشنت تايلاند غارة جوية على القوات المسلحة الكمبودية، وسقط إثر ذلك قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون.
https://sarabic.ae/20250724/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-اشتباكات-حدودية-بين-تايلاند-وكمبوديا-1103010213.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند, أخبار ماليزيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تايلاند, أخبار ماليزيا اليوم
تايلاند ترحب "من حيث المبدأ" بمقترح ماليزي لتسوية النزاع مع كمبوديا
أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الجمعة، أن حكومتها وافقت "من حيث المبدأ" على مقترح تقدم به أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي ورئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للعام 2025، لوقف إطلاق النار في النزاع الحدودي مع كمبوديا، مؤكدة أنها ستبحث المقترح.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس": "تعرب الحكومة الملكية التايلاندية عن امتنانها لرئيس الوزراء الماليزي على مبادرته، التي توافق عليها تايلاند بشكل كامل من حيث المبدأ، وسيتم دراستها بعناية".
ولكن البيان أشار إلى أن "القوات الكمبودية واصلت هجماتها العشوائية
على الأراضي التايلاندية طوال اليوم، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين".
وأكدت الخارجية التايلاندية أن "تصرفات كمبوديا تظهر عدم حسن النيّة، وتستمر في تعريض المدنيين للخطر"، مشددة على أن "الحكومة الملكية التايلاندية ملتزمة بحماية سيادتها وشعبها بالكامل".
ويأتي المقترح الماليزي في إطار جهود الوساطة الإقليمية لاحتواء التوتر المتصاعد بين البلدين، فيما لم تصدر كمبوديا أي رد فعل رسمي حتى الآن.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، قد صرح اليوم الجمعة، بأن تايلاند وافقت على وساطة ماليزيا لحل النزاع الحدودي مع كمبوديا
.
وقال بالانكورا، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "إذا أرادت كمبوديا حل المشكلة دبلوماسيًا من خلال المحادثات الثنائية أو بوساطة ماليزيا، فنحن مستعدون لذلك. لكننا لم نتلق مثل هذا الطلب حتى الآن".
وفي وقت سابق، صرّح بالانكورا بأن تايلاند تعارض مشاركة طرف ثالث في حل النزاع مع كمبوديا، وتسعى إلى حل ثنائي للنزاع الحدودي.
ودخل تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا، مرحلة عسكرية، صباح يوم 24 يوليو/ تموز الجاري. وبعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا أنظمة صواريخ "غراد" متعددة الإطلاق، بما في ذلك على أهداف مدنية في تايلاند، وشنت تايلاند غارة جوية على القوات المسلحة الكمبودية، وسقط إثر ذلك قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون.