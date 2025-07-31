https://sarabic.ae/20250731/بضربة-على-الرأس-الرئيس-اللبناني-يمازح-قائدا-عسكريا-بطريقة-طريفة-فيديو-1103248654.html
بضربة على الرأس... الرئيس اللبناني يمازح قائدا عسكريا بطريقة طريفة... فيديو
بضربة على الرأس... الرئيس اللبناني يمازح قائدا عسكريا بطريقة طريفة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، موقفا طريفا حدث في وزارة الدفاع اللبنانية، والذي جمع بين الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وقائد فوج المكافحة، العميد عماد... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وفاجأ عون الحضور بتوجيه ضربة عفوية على رأس نبهة من الخلف، وذلك لدى دخوله القاعة المخصصة لإلقاء الخطاب الرسمي، في عيد الجيش اللبناني.وكان رد فعل العميد عماد نبهة تجاه مزحة الرئيس اللبناني، هو الضحك بشدة، وسط ابتسامات الحاضرين للاحتفالية، وفقا لموقع "جنوبية" اللبناني.وتزامن هذا المشهد الطريف مع كلمة ألقاها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في احتفالية عيد الجيش، والتي شدد فيها على أن لا تهاون مع من لا يعنيه إنقاذ الوطن أو لا يهتم بمصيره.وأكد عون ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية لتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كامل الأراضي اللبنانية، قائلا: "اليوم قبل غد".وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، كشف الأسبوع الماضي، أنه يجري شخصيا اتصالات مباشرة مع "حزب الله" اللبناني، لمعالجة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تسير ببطء لكنها تشهد بعض التجاوب مع الأفكار المطروحة".
https://sarabic.ae/20250731/عون-إسرائيل-انتهكت-السيادة-اللبنانية-آلاف-المرات-وقتلت-مئات-المواطنين-بعد-وقف-إطلاق-النار-1103213990.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
بضربة على الرأس... الرئيس اللبناني يمازح قائدا عسكريا بطريقة طريفة... فيديو
تداولت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، موقفا طريفا حدث في وزارة الدفاع اللبنانية، والذي جمع بين الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وقائد فوج المكافحة، العميد عماد نبهة.
وفاجأ عون الحضور بتوجيه ضربة عفوية على رأس نبهة من الخلف، وذلك لدى دخوله القاعة المخصصة لإلقاء الخطاب الرسمي، في عيد الجيش اللبناني.
وكان رد فعل العميد عماد نبهة تجاه مزحة الرئيس اللبناني، هو الضحك بشدة، وسط ابتسامات الحاضرين للاحتفالية، وفقا لموقع
"جنوبية" اللبناني.
وتزامن هذا المشهد الطريف مع كلمة ألقاها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في احتفالية عيد الجيش، والتي شدد فيها على أن لا تهاون مع من لا يعنيه إنقاذ الوطن أو لا يهتم بمصيره.
وأكد عون ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية لتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كامل الأراضي اللبنانية، قائلا: "اليوم قبل غد".
وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، كشف الأسبوع الماضي، أنه يجري شخصيا اتصالات مباشرة مع "حزب الله" اللبناني
، لمعالجة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تسير ببطء لكنها تشهد بعض التجاوب مع الأفكار المطروحة".