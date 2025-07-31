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عون: إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار
عون: إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، على ضرورة "وقف الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية على الأراضي اللبنانية". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T07:20+0000
2025-07-31T07:20+0000
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وقال عون، في كلمة له بمناسبة يوم الجيش اللبناني، إن "إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنها "منعت الأهالي من العودة وإعادة إعمار الجنوب ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب".وأضاف: "طلبنا وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى"، متابعًا: "جيشنا تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه".وبشأن حصرية السلاح بيد الدولة، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها "حزب الله"، داعيًا الحزب والأطراف السياسية الأخرى إلى دعم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.وكان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، قد أكد في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن "العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي".وقال هيكل، في بيان بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، إن "لبنان يواجه تحديات على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة"، مؤكدا أن "الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250729/لبنان-يبدأ-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-إعادة-النازحين-السوريين-1103148589.html
https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-عنصرين-من-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1103088713.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

عون: إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار

07:20 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، على ضرورة "وقف الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية على الأراضي اللبنانية".
وقال عون، في كلمة له بمناسبة يوم الجيش اللبناني، إن "إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنها "منعت الأهالي من العودة وإعادة إعمار الجنوب ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب".
وأضاف: "طلبنا وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى"، متابعًا: "جيشنا تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه".
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وبشأن حصرية السلاح بيد الدولة، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها "حزب الله"، داعيًا الحزب والأطراف السياسية الأخرى إلى دعم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

وأوضح عون: "علينا وعلى كل الأطراف والقوى السياسية اغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مسودة أفكار أدخلت عليها تعديلات جوهرية وستعرض على مجلس الوزراء".

وكان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، قد أكد في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن "العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي".
وقال هيكل، في بيان بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، إن "لبنان يواجه تحديات على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة"، مؤكدا أن "الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة".
وأضاف هيكل أن "الجيش يواصل تنفيذ مهماته واستكمال بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها"، مشددا على أن "الجيش يواصل تنفيذ المهام الموكلة إليه، من حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل".
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27 يوليو, 14:47 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.
وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
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