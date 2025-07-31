https://sarabic.ae/20250731/بوتين-يعقد-محادثات-مع-رئيس-لاوس-في-موسكو--عاجل----1103227864.html
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس، تشهد تطورا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري سجل... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين، خلال محادثاته مع رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بيننا، ففي العام الماضي، كان هناك نمو بنسبة تزيد عن 60% - 66%، وفي هذا العام بلغ النمو أيضا خلال الفترة، من يناير(كانون الثاني الماضي) إلى مايو(أيار الماضي) نحو 20%".وتابع الرئيس بوتين: "نتوقع أن يقوم رئيس وزرائكم بزيارة إلى روسيا، في سبتمبر(أيلول) المقبل، إلى فلاديفوستوك (شرقي روسيا)، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".وأضاف: "شكل دعم الاتحاد السوفييتي للاوس أساسًا راسخًا لتطوير العلاقات بين موسكو وفينتيان، في المرحلة الراهنة".وفي وقت سابق من اليوم، وضع سيسوليث، إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث، إلى الكرملين، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على الأجندة الإقليمية والعالمية.بوتين: روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيبوتين يدعو إلى التصدي لمحاولات التدخل في شؤون روسيا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد محادثات مع رئيس لاوس في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد محادثات مع رئيس لاوس في موسكو
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بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
11:32 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 31.07.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس، تشهد تطورا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري سجل نموا بنسبة تقارب 20%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بيننا، ففي العام الماضي، كان هناك نمو بنسبة تزيد عن 60% - 66%، وفي هذا العام بلغ النمو أيضا خلال الفترة، من يناير(كانون الثاني الماضي) إلى مايو(أيار الماضي) نحو 20%".
وتابع الرئيس بوتين: "نتوقع أن يقوم رئيس وزرائكم بزيارة إلى روسيا، في سبتمبر(أيلول) المقبل، إلى فلاديفوستوك (شرقي روسيا)، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".
ووصف بوتين، رئيس لاوس بأنه صديق مقرب لروسيا، قائلا: "أنتم تعرفون بلدنا جيدا، ونحن نعرفكم جيدا، ونعتبركم صديقا مقربا لروسيا. لقد زرتم روسيا كثيرا، وكما هو معروف، تخرجتم من معهد سان بطرسبورغ".
وأضاف: "شكل دعم الاتحاد السوفييتي للاوس أساسًا راسخًا لتطوير العلاقات بين موسكو وفينتيان، في المرحلة الراهنة".
وفي وقت سابق من اليوم، وضع سيسوليث، إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث، إلى الكرملين، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على الأجندة الإقليمية والعالمية.