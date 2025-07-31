https://sarabic.ae/20250731/ترامب-يعلق-على-تصريحات-رئيس-الوزراء-الكندي-بشأن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103212506.html
ترامب يعلق على تصريحات رئيس الوزراء الكندي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
ترامب يعلق على تصريحات رئيس الوزراء الكندي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون من الصعب على واشنطن إبرام اتفاقية تجارية مع أوتاوا. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T06:08+0000
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وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "واو! كندا أعلنت للتو دعمها لدولة فلسطين. هذا سيجعل من الصعب جدا علينا إبرام صفقة تجارية معها. آه، كندا!".وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".الخارجية الروسية تعلق على بيان بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطينرئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب
https://sarabic.ae/20250730/-رئيس-الوزراء-الكندي-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-المقبل-1103207904.html
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أخبار سوريا اليوم
ترامب يعلق على تصريحات رئيس الوزراء الكندي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون من الصعب على واشنطن إبرام اتفاقية تجارية مع أوتاوا.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "واو! كندا أعلنت للتو دعمها لدولة فلسطين. هذا سيجعل من الصعب جدا علينا إبرام صفقة تجارية معها. آه، كندا!".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".
وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كان مستقلًا عن الولايات المتحدة، وكان تحرك الدول الأخرى مهمًا"، مشيرًا إلى أن "كندا تتخذ قرارات السياسة الخارجية باستقلالية، وحينما نرى أن هناك فرصة وإمكانية للتأثير. حل الدولتين كان يتراجع في الفترة الأخيرة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".