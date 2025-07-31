https://sarabic.ae/20250731/حماس-تعلن-استعدادها-للعودة-إلى-المفاوضات-مجددا-في-حال-إنهاء-المجاعة-في-غزة-1103250806.html
"حماس" تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات مجددا في حال إنهاء المجاعة في غزة
"حماس" تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات مجددا في حال إنهاء المجاعة في غزة
سبوتنيك عربي
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية بشدة ما وصفته بـ"حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة"، محذرة من أنها باتت تشكل خطرا مميتا على حياة أكثر من... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T20:49+0000
2025-07-31T20:49+0000
2025-07-31T20:49+0000
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وطالبت الحركة، في بيان صحفي صادر اليوم على موقعها الرسمي، المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه "المجزرة الجماعية"، وتأمين إيصال المواد الغذائية فورا إلى جميع مناطق القطاع دون شروط، مع ضمان حماية هذه المساعدات.وأشارت إلى أن استمرار التفاوض في ظل التجويع يجرد المحادثات من مضمونها، خاصة بعد انسحاب "الاحتلال" من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق.وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء، ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يوما تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب. إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن، في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهما حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250731/البيت-الأبيض-ويتكوف-يعتزم-التوجه-إلى-غزة-لتفقد-مواقع-توزيع-المساعدات-1103247144.html
https://sarabic.ae/20250731/بيان-للفصائل-الفلسطينية-مستعدون-لحل-قضية-الأسرى-ضمن-اتفاق-لوقف-النار-والانسحاب-من-غزة-وفتح-المعابر-1103245406.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
"حماس" تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات مجددا في حال إنهاء المجاعة في غزة
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية بشدة ما وصفته بـ"حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة"، محذرة من أنها باتت تشكل خطرا مميتا على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي صادر اليوم على موقعها الرسمي، المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه "المجزرة الجماعية"، وتأمين إيصال المواد الغذائية
فورا إلى جميع مناطق القطاع دون شروط، مع ضمان حماية هذه المساعدات.
وأكدت الحركة "استعدادها التام لاستئناف المفاوضات فورا حال وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وانتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة".
وأشارت إلى أن استمرار التفاوض في ظل التجويع يجرد المحادثات من مضمونها، خاصة بعد انسحاب "الاحتلال" من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، اليوم الخميس، عن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا عبر صفحته على منصة "تروث سوشيال"، إن "الطريق الأسرع لإنهاء أزمة غزة هي استسلام حركة حماس، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع".
وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء، ليلة أمس الأربعاء، بموقفها بشأن رد "حماس" على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب "حماس" بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن "هذه الخطوة قد تضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية".
واستؤنفت في الآونة الأخيرة مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار
بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يوما تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب. إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن، في 24 يوليو/ تموز الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، التي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهما حركة حماس بـ"عدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.