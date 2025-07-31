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https://sarabic.ae/20250731/رئيس-البرلمان-الإيراني-لنظيره-الإسرائيلي-أنتم-مصدر-خزي-وعار-للبشرية-1103245294.html
رئيس البرلمان الإيراني لنظيره الإسرائيلي: أنتم مصدر خزي وعار للبشرية
رئيس البرلمان الإيراني لنظيره الإسرائيلي: أنتم مصدر خزي وعار للبشرية
سبوتنيك عربي
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "العالم يشهد أكبر إبادة جماعية في التاريخ على يد الكيان الصهيوني"، واصفا رئيس الكنيست الإسرائيلي بـ"المجرم... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T17:40+0000
2025-07-31T17:40+0000
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جاءت تصريحات قاليباف ردا على إنكار رئيس الكنيست وجود مجاعة بين أطفال غزة، واعتباره ذلك "أخبارا مفبركة"، إذ كتب قاليباف على منصة "إكس": "العار لكم، هل خبراء الأمم المتحدة واليونيسف يكذبون، وأنتم فقط تقولون الحقيقة؟".واستند قاليباف إلى 4 تقارير أممية تؤكد "وقوع المجاعة والإبادة الجماعية في غزة"، منها تقرير "تشريح الإبادة الجماعية" للمقررة الخاصة فرانشيسكا البانيزا، وتقرير بعنوان "العطش كسلاح" يدين استخدام الجوع وندرة المياه كسلاح ضد الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما عرض قاليباف تقريرا حديثا لـ"يونيسف" يحذر من أن غزة "تجاوزت عتبة المجاعة"، بالإضافة إلى تقرير من مفوضية حقوق الإنسان يدعو إلى "إنهاء الإبادة الجماعية الجارية".وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أثار غضب رئيس الكنيست خلال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في جنيف، عندما عرض صور طفلين فلسطينيين قتلا في غزة، واصفا إسرائيل بـ"نازيي القرن الـ21".
https://sarabic.ae/20250730/لحظة-انسحاب-وفود-عربية-وأجنبية-من-مؤتمر-عالمي-عند-بدء-كلمة-رئيس-الكنيست-فيديو-1103196741.html
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رئيس البرلمان الإيراني لنظيره الإسرائيلي: أنتم مصدر خزي وعار للبشرية

17:40 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "العالم يشهد أكبر إبادة جماعية في التاريخ على يد الكيان الصهيوني"، واصفا رئيس الكنيست الإسرائيلي بـ"المجرم ومصدر العار للبشرية".
جاءت تصريحات قاليباف ردا على إنكار رئيس الكنيست وجود مجاعة بين أطفال غزة، واعتباره ذلك "أخبارا مفبركة"، إذ كتب قاليباف على منصة "إكس": "العار لكم، هل خبراء الأمم المتحدة واليونيسف يكذبون، وأنتم فقط تقولون الحقيقة؟".
واستند قاليباف إلى 4 تقارير أممية تؤكد "وقوع المجاعة والإبادة الجماعية في غزة"، منها تقرير "تشريح الإبادة الجماعية" للمقررة الخاصة فرانشيسكا البانيزا، وتقرير بعنوان "العطش كسلاح" يدين استخدام الجوع وندرة المياه كسلاح ضد الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
لحظة انسحاب وفود عربية وأجنبية من مؤتمر عالمي عند بدء كلمة رئيس الكنيست... فيديو
أمس, 14:02 GMT
كما عرض قاليباف تقريرا حديثا لـ"يونيسف" يحذر من أن غزة "تجاوزت عتبة المجاعة"، بالإضافة إلى تقرير من مفوضية حقوق الإنسان يدعو إلى "إنهاء الإبادة الجماعية الجارية".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أثار غضب رئيس الكنيست خلال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في جنيف، عندما عرض صور طفلين فلسطينيين قتلا في غزة، واصفا إسرائيل بـ"نازيي القرن الـ21".
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