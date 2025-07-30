https://sarabic.ae/20250730/لحظة-انسحاب-وفود-عربية-وأجنبية-من-مؤتمر-عالمي-عند-بدء-كلمة-رئيس-الكنيست-فيديو-1103196741.html

لحظة انسحاب وفود عربية وأجنبية من مؤتمر عالمي عند بدء كلمة رئيس الكنيست... فيديو

لحظة انسحاب وفود عربية وأجنبية من مؤتمر عالمي عند بدء كلمة رئيس الكنيست... فيديو

سبوتنيك عربي

غادرت وفود عربية وأجنبية، اليوم الأربعاء، من مؤتمر عالمي عندما بدء رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا كلمته. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T14:02+0000

2025-07-30T14:02+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن العديد من الوفود العربية بينها فلسطين واليمن وغيرها من الوفود العالمية، مثل وفد إيران، غادرت المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات المنعقد في جنيف.وعزت سبب انسحاب الوفود في أعقاب بدء كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، إلى اقتراح أوحانا إقامة الدولة الفلسطينية في لندن أو باريس، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار داخل القاعة.المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم، يُعقد تحت عنوان "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع"، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، ومناقشة قضايا محورية مثل تمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250730/-الرئيس-الفلسطيني-مؤتمر-حل-الدولتين-شكل-حراكا-دبلوماسيا-ستكون-له-نتائج-إيجابية-لإنهاء-الاحتلال-1103187614.html

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