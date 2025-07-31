https://sarabic.ae/20250731/ركلة-نسائية-تتجاوز-قوة-ركلات-الرجال-في-الدوري-الإنجليزي-1103240205.html
ركلة نسائية تتجاوز قوة ركلات الرجال في الدوري الإنجليزي
ركلة نسائية تتجاوز قوة ركلات الرجال في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
حطمت ركلة جزاء اللاعبة كلوي كيلي "مهاجمة فريق أرسينال" الرقم القياسي لأسرع ركلة في الدوري الإنجليزي، في مباراة لصالح فريقها إنجلترا، ضد إسبانيا، في نهائي كأس... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T14:51+0000
2025-07-31T14:51+0000
2025-07-31T14:57+0000
كرة القدم للسيدات
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العالم
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حيث بلغت سرعة الركلة 110 كم/ساعة، ما يجعلها أسرع ركلة مسجلة في الدوري الإنجليزي.وكانت أقوى ركلة جزاء مسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، 2024-2025، بلغت 109 كم/ساعة، لصالح السويدي ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل في مبارات ضد فريق ليفربول.تعمل هذه التقنية عن طريق دمج أجهزة استشعار داخل كرة القدم لتتبع حركتها ونقل بيانات دقيقة عنها في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات، كقرارات التسلل أو تحديد اللمسات غير الواضحة. كما تقدم هذه التقنية معلومات حول سرعة الكرة ودورانها ومسارها ومقاييس أخرى للاعبين والمشجعين.ليفربول يقترب من صفقة جديدة لضم مهاجم فرنسي
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كرة القدم للسيدات, الدوري الانجليزي, العالم
كرة القدم للسيدات, الدوري الانجليزي, العالم
ركلة نسائية تتجاوز قوة ركلات الرجال في الدوري الإنجليزي
14:51 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 31.07.2025)
حطمت ركلة جزاء اللاعبة كلوي كيلي "مهاجمة فريق أرسينال" الرقم القياسي لأسرع ركلة في الدوري الإنجليزي، في مباراة لصالح فريقها إنجلترا، ضد إسبانيا، في نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2025.
حيث بلغت سرعة الركلة 110 كم/ساعة، ما يجعلها أسرع ركلة مسجلة في الدوري الإنجليزي.
وكانت أقوى ركلة جزاء مسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، 2024-2025، بلغت 109 كم/ساعة، لصالح السويدي ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل في مبارات ضد فريق ليفربول.
والجدير بالذكر أنه أصبح بالإمكان تتبّع وقياس سرعة الركلات بفضل "تقنية الكرة المتصلة".
تعمل هذه التقنية عن طريق دمج أجهزة استشعار داخل كرة القدم لتتبع حركتها ونقل بيانات دقيقة عنها في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات، كقرارات التسلل أو تحديد اللمسات غير الواضحة. كما تقدم هذه التقنية معلومات حول سرعة الكرة ودورانها ومسارها ومقاييس أخرى للاعبين والمشجعين.