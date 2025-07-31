https://sarabic.ae/20250731/عضو-باللجنة-الاستشارية-توافق-على-تعديل-دستوري-لحسم-الجدل-حول-الانتخابات-الليبية-1103251368.html

عضو باللجنة الاستشارية: توافق على تعديل دستوري لحسم الجدل حول الانتخابات الليبية

عضو باللجنة الاستشارية: توافق على تعديل دستوري لحسم الجدل حول الانتخابات الليبية

سبوتنيك عربي

أكدت الدكتورة جازية شعيتير، عضو اللجنة الاستشارية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي جمع بين لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تناول بشكل معمق القوانين الانتخابية التي... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T22:13+0000

2025-07-31T22:13+0000

2025-07-31T22:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

الانتخابات الرئاسية الليبية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103250/22/1032502290_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e7df23bde788f6f55dff151ec5f4049c.jpg

وأوضحت شعيتير، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن جميع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية كانت محل نقاش جاد، بما في ذلك قضايا "الارتباط وفك الارتباط"، ومبدأ "التزامن والتعاقب"، بالإضافة إلى الجدل القائم حول إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من عدمها.كما تناول الاجتماع شروط الترشح، وتوزيع المقاعد الانتخابية، بالإضافة إلى ما يسمى بـ"الخيار رقم 1"، حيث تم التطرق لضمانات نجاحه، وإمكانية التحول نحو إجراء الانتخابات التشريعية فقط كخيار بديل.وأكدت عضو اللجنة الاستشارية أن لجنة 6+6 أبدت انفتاحا كبيرا خلال النقاشات، مشيرة إلى أن اللجان خرجت بخلاصة تؤكد ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتم عبر الجهة المختصة ممثلة في مجلس النواب، وبنصاب قانوني محدد.واختتم في طرابلس الاجتماع التشاوري بين لجنة (6 + 6) واللجنة الاستشارية، الذي استمر على مدار يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط أجواء طغى عليها الحرص على إيجاد توافق وطني يمهّد الطريق نحو انتخابات شاملة تفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.واتفقت اللجنتان في ختام الاجتماع على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية والتوصل إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أمس الخميس.وفي هذا السياق، ثمّن أعضاء لجنة (6 + 6) توصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو/ أيار الماضي، مؤكدين التزامهم بدمجها في مسار صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، تراعي متطلبات المرحلة وتراكمات الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد.وشدد الطرفان على أن التسوية السياسية الشاملة تمثل حجر الأساس في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وتتطلب تعديل الإعلان الدستوري القائم، ومراجعة شاملة للقوانين الانتخابية لضمان النزاهة، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة تتمتع بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيا.كما اتفق المجتمعون على ضرورة تبني ضمانات محلية ودولية كفيلة بإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من تراجع ثقة في العملية السياسية.وتضمنت المخرجات المشتركة للمشاورات الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع عجلة المصالحة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد كشرط أساسي لإرساء بيئة انتخابية مستقرة.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة مشاورات تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مختلف الأطراف الفاعلة، قبيل الإعلان المرتقب عن خارطة الطريق السياسية الجديدة خلال الإحاطة القادمة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250731/ليبيا-توافق-بين-لجنتي-66-والاستشارية-على-تعديل-الإطار-الدستوري-استعدادا-للانتخابات-1103250659.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية, حصري